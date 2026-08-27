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Χανιά: Σήμα κινδύνου από τους γιατρούς του νοσοκομείου – Σοβαρές καταγγελίες για επιθέσεις και προπηλακισμούς

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/08/2026
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Με ακραίες ελλείψεις λειτουργούν βασικά τμήματα του νοσοκομείου Χανίων, όπως καταγγέλλεται από την Ομοσπονδία εργαζομένων στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα (ΠΟΕΔΗΝ).

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Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το νοσοκομείο Χανίων εξυπηρετεί 150.000 μόνιμους κατοίκους και το καλοκαίρι πάνω από 500.000 άτομα.

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Όπως σημειώνει, η Παθολογική κλινική και τα Επείγοντα εκπέμπουν SOS.

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Το νοσοκομείο εφημερεύει καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση περί τους 400 ασθενείς καθημερινά. Διπλάσιοι σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι. Πρόκειται για επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη των μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής συμφωνα με το iatronet.gr.

Και όμως, στο αυτόνομο τμήμα των Επειγόντων υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις οκτώ οργανικές θέσεις.Τα Επείγοντα τα επισκέπτονται άτομα με κάθε λογής ασθένεια. Σοβαροί τραυματισμοί τροχαία, συμπλοκές, μέθη, κακοποίηση, ιώσεις.

Στην Παθολογική κλινική εξετάζονται κάθε ημέρα περί τα 100 παθολογικά περιστατικά, νοσηλεύονται περί τους 40 με 50 ασθενείς καθημερινά. Η κλινική λειτουργεί με μόλις 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Υπηρετεί ένας ακόμη παθολόγος που συνδράμει τους πνευμονολόγους στην αναπνευστική κλινική.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι την περίοδο της πανδημίας υπηρετούσαν 12 παθολόγοι και πριν δύο χρόνια 8 παθολόγοι.

Άγονες προκηρύξεις

Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς και βγαίνουν άγονες. Προκηρύχθηκαν από το 2020 σταδιακά 13 θέσεις (και πολλές μαζί) παθολόγων και μόνο 2 θέσεις καλύφθηκαν.

Σταδιακά στο νοσοκομείο Χανίων έγιναν 124 προκηρύξεις γιατρών από το 2020 και οι 59 βγήκαν άγονες. Ίδια αποκαρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό που είναι τεράστιες οι ελλείψεις.

Προκηρύχθηκαν 31 θέσεις ΤΕ νοσηλευτών και εκδόθηκαν τα ΦΕΚ διορισμού των.

Οι 2 νεοπροσληφθέντες εργάζονταν ήδη στο νοσοκομείο Χανίων ως συμβασιούχοι που αποδέχθηκαν το διορισμό. Από τους υπόλοιπους 29 νεοδιορισθέντες υπαλλήλους οι 21 δεν αποδέχθηκαν τις θέσεις τους.

Κλήθηκαν από το νοσοκομείο οι επιλαχόντες και υπήρξαν και πάλι 18 αρνήσεις στους 21 συνολικά επιλαχόντες που κλήθηκαν.

Συνολικά, 39 νοσηλευτές δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό. Από τις 7 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν οι 3.

Ασθενής στα Επείγοντα εξετάστηκε προχθές. Δεν είχε κάτι, όμως προπηλάκισε τους γιατρούς επειδή αρνούνταν να του χορηγήσουν αναρρωτική άδεια.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία δεν άσκησε αυτεπάγγελτη δίωξη στο ταραξία όπως ορίζει ο ποινικός κώδικας, αλλά ζήτησαν από τους γιατρούς να υποβάλουν μηνύσεις. Οι γιατροί λόγω στοχοποίησης το αποφεύγουν.

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Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
newshub.gr
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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/08/2026
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