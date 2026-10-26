Χανιά: Νέα παρέμβαση της οικογένειας Καρατζή – Ζητά απαντήσεις για τις ευθύνες στο θανατηφόρο τροχαίο

Με νέα δημόσια παρέμβαση επανέρχεται η οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή, του 22χρονου που έχασε τη ζωή του στις 11 Ιανουαρίου 2025 σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Σούδας, στα Χανιά.

Η οικογένεια εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την πορεία διερεύνησης των ευθυνών που θεωρεί ότι συνδέονται με όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Στο επίκεντρο της νέας ανακοίνωσης βρίσκονται οι χειρισμοί αστυνομικών που είχαν ελέγξει τον 45χρονο οδηγό Porsche πριν από το δυστύχημα, αλλά και ο ρόλος άλλων προσώπων που βρίσκονταν μαζί του εκείνο το βράδυ.

Ερωτήματα για τον αστυνομικό έλεγχο

Οι συγγενείς του 22χρονου θέτουν εκ νέου ερωτήματα για τις ενέργειες τριών αστυνομικών που είχαν εμπλακεί στον έλεγχο του οδηγού πριν από τη θανατηφόρα σύγκρουση.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι πρέπει να εξεταστεί πλήρως εάν έγιναν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και εάν υπήρξαν παραλείψεις που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την εξέλιξη των γεγονότων.

Παράλληλα, ζητά να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός φέρεται να ανέκτησε πρόσβαση στα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος των καταγγελιών της οικογένειας και δεν συνιστούν δικαστικά διαπιστωμένη ευθύνη των προσώπων στα οποία αναφέρεται.

Ζητούν πλήρη διερεύνηση

Η οικογένεια επιμένει ότι η διερεύνηση δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες του οδηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο, αλλά να εξεταστούν και οι πράξεις ή παραλείψεις άλλων προσώπων, εφόσον προκύπτουν σχετικά στοιχεία.

Η νέα ανακοίνωση περιλαμβάνει αιχμές για την αντιμετώπιση που, σύμφωνα με τους συγγενείς, έχουν συναντήσει στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν απαντήσεις.

Σκοπός της παρέμβασής τους είναι να επαναφέρουν το ζήτημα στη δημόσια συζήτηση και να ζητήσουν να διερευνηθεί κάθε πιθανή ευθύνη.

Μια υπόθεση που συνεχίζει να απασχολεί τα Χανιά

Το θανατηφόρο τροχαίο της 11ης Ιανουαρίου 2025 είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και είχε επαναφέρει τη συζήτηση για τους ελέγχους οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Η νέα παρέμβαση καταγράφεται περίπου 21 μήνες μετά το δυστύχημα. Παρότι η οικογένεια χρησιμοποιεί στην ανακοίνωσή της την αναφορά στους 22 μήνες, η συμπλήρωση αυτού του χρονικού διαστήματος αντιστοιχεί στον Νοέμβριο του 2026.

Για τους συγγενείς του Παναγιώτη, το βασικό ζητούμενο παραμένει η πλήρης διαλεύκανση των περιστάσεων που οδήγησαν στην απώλεια του παιδιού τους.

Η απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών αποτελεί αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών και προϋποθέτει την προβλεπόμενη αποδεικτική διαδικασία.