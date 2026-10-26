Αθάνατοι Ηρακλείου: Κινητικότητα στη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών – Αντιδράσεις και νομικές κινήσεις

Νέα κινητικότητα καταγράφηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στην περιοχή των Αθανάτων Ηρακλείου, στον χώρο του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη, όπου σχεδιάζεται η λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

Η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και υπηρεσιακών παραγόντων, σε συνδυασμό με τη μεταφορά υλικών και τις εργασίες που παρατηρήθηκαν στις εγκαταστάσεις, προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων από κατοίκους της περιοχής.

Το βασικό ζήτημα που θέτουν οι κάτοικοι αφορά την απουσία επίσημης ενημέρωσης για το ακριβές σχέδιο διαμόρφωσης, τη χωρητικότητα και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του χώρου.

Μετρήσεις και μεταφορά υλικών

Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας καταγράφηκε δραστηριότητα στον εξωτερικό χώρο του ακινήτου, όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και μεταφέρθηκαν κατασκευαστικά υλικά.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεταλλικές κατασκευές, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση προσωρινών εγκαταστάσεων.

Πληροφορίες αναφέρονται στο ενδεχόμενο τοποθέτησης σκηνής ή στεγάστρου έκτασης περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων.

Ωστόσο, δεν έχει παρουσιαστεί επίσημο σχέδιο που να αποσαφηνίζει τη χρήση της συγκεκριμένης κατασκευής ή τη συνολική διαμόρφωση της εγκατάστασης.

Οι αντιδράσεις των κατοίκων

Ο πρόεδρος των Σταυρακίων, Ζαχαρίας Χιωτάκης, εξέφρασε τον προβληματισμό των κατοίκων για τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στον χώρο βρίσκονταν το πρωί αστυνομικές δυνάμεις, εκπρόσωποι υπηρεσιών και περίπου 15 έως 20 άτομα, ενώ πραγματοποιούνταν μετρήσεις στον αύλειο χώρο.

Ο ίδιος επισήμανε ότι δεν έχει υπάρξει επαρκής επίσημη ενημέρωση προς την τοπική κοινωνία σχετικά με το τι ακριβώς σχεδιάζεται.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι κάτοικοι συνεχίζουν τις αντιδράσεις τους και εξετάζουν την προσφυγή σε νομικές διαδικασίες.

Ανοιχτό το ζήτημα της λειτουργίας

Οι νεότερες εξελίξεις συνδέονται με πληροφορίες για πιθανή επιτάχυνση των διαδικασιών προετοιμασίας της δομής μετά την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης ούτε έχουν ανακοινωθεί ο τελικός αριθμός φιλοξενούμενων και οι προβλεπόμενες υπηρεσίες.

Η τοπική κοινωνία ζητά σαφείς απαντήσεις για το νομικό και πολεοδομικό καθεστώς της εγκατάστασης, τις συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας και τις προβλεπόμενες υποδομές.

Ανάγκη επίσημης ενημέρωσης

Το ζήτημα της προσωρινής υποδοχής μεταναστών στην Κρήτη συνδέεται με τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούν οι αφίξεις στις νότιες ακτές του νησιού.

Η οργάνωση κατάλληλων χώρων, η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελούν σημαντικές παραμέτρους κάθε σχετικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, η ουσιαστική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών μπορεί να συμβάλει στην αποσαφήνιση των πραγματικών δεδομένων και στην αντιμετώπιση των ανησυχιών.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν εάν οι εργασίες στις εγκαταστάσεις των Αθανάτων συνδέονται με άμεσο προγραμματισμό λειτουργίας της δομής.