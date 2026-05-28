Η ανάδειξη του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλίων αποτελεί πράξη ύψιστης ευθύνης

Από το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο των Μαλίων ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις που διοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Κρήτης, για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα εξελιχθεί έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, αναδεικνύοντας τον παγκόσμιο αντίκτυπο της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Η έναρξη στα Μάλια

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης από τον Αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, όπου έγινε η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας UNESCO από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία και μίλησε στην εκδήλωση, όπως και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης θεματική ομιλία για την αντιπλημμυρική θωράκιση των Μαλίων και το έργο για τα στέγαστρα προστασίας από τον Προϊστάμενο Θέμη Βλαχούλη, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και δεξίωση.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Έλενα Κουντούρη.

Υπαρξιακό και αναπτυξιακό κεφάλαιο

Η αντιπλημμυρική θωράκιση και η ανάδειξη του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλίων δεν αποτελεί μόνο μια τεχνική παρέμβαση, αλλά πράξη ύψιστης ευθύνης, τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την ομιλία του στα εγκαίνια του έργου, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Σχετικά με το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπογράμμισε ότι ενσωματώνεται αρμονικά στην πολιτική της Περιφέρειας, η οποία εκτείνεται και στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων.

Όπως επεσήμανε, ο αρχαιολογικός χώρος των Μαλίων, όπως και τα υπόλοιπα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα τα οποία είναι πλέον ενταγμένα στον κατάλογο της UNESCO, συναποτελούν το βαθύτερο υπαρξιακό και αναπτυξιακό κεφάλαιο της περιοχής, καθώς και την ταυτότητά της σε έναν διαρκή διάλογο με την οικουμενικότητα.

Οι εκδηλώσεις της Πέμπτης

Την Πέμπτη στις 10:00 το πρωί ακολουθεί η εκδήλωση στην Κνωσό όπου θα παραβρεθούν και θα χαιρετήσουν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Θα ακολουθήσουν ομιλίες από την Διευθύντρια Rebecca Sweetman και τον Προϊστάμενο Θέμη Βλαχούλη, καθώς και η αποκάλυψη της πινακίδας από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο.

Το απόγευμα στις 18:00, οι εορτασμοί συνεχίζονται στις Επάνω Αρχάνες, στο Συγκρότημα ΔΙΑΣ. Εκεί, χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γεώργιος Διδασκάλου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν:

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα από την Προϊσταμένη Μαρία Κασσωτάκη.

Το έργο του Γεωπάρκου Ψηλορείτη από τον Πρόεδρο Χαράλαμπο Φασουλά.

Οι προμελέτες του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών από τον Καθηγητή Παναγιώτη Παρθένιο και τις αρχαιολόγους Βασιλική Συθιακάκη και Μαρία Κλάδου.

Η ημέρα θα κλείσει με μουσική εκδήλωση. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει η Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης Γεωργία Μηλάκη.