ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΛΑΝΗ

Η κουλτούρα της κοινότητας στο φαγητό | του Κώστα Θεολόγου

Στον Φίλιππο

Photo of Κώστας Θεολόγου Κώστας Θεολόγου Follow on X Send an email 15/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2026
Ανάγνωση 3 λεπτών

Στο χαμόσπιτο του εβραίικου μαχαλά, όπου γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μαγείρευε πιο πολύ η πόντια γιαγιά μας, σχετικά απλά «πιάτα» να το πω, με την ορολογία του συρμού. Του παππού του άρεσαν τα φασόλια πιάζι, οι γίγαντες, οι «πατάτες μπλουμ» (δηλαδή γιαχνί) και ασφαλώς η φασολάδα και τα άλλα όσπρια.

Επίσης, του άρεσαν τα καλοβρασμένα μακαρόνια με κιμά, όχι τα «αλ-ντέντε» που απαιτεί  ο κάθε επαΐων πελάτης σήμερα. Ο μπαμπάς μας, λόγω δουλειάς, έτρωγε συχνά έξω, σε λαϊκά μαγειρεία, τα οποία γνώρισα αργότερα μαζί του κι εγώ. Η μαμά, μαγείρευε απλώς ανεκτά· λίγες συνταγές, καμιά μακαρονάδα πομοντόρο, που τη λένε ναπολιτάνα, ψάρια πλακί, δηλαδή σαφρίδια ή γόπες, τα οποία επειδή είχαν πολλά αγκάθια μάς έκοβαν την όρεξη, αλλά με λίγη απειλητική πειθώ τα τρώγαμε. Έκανε όμως καταπληκτικό κέικ σε φόρμα, με τρύπα στη μέση, βανίλια ή μαρμπρέ. Στο τέλος είχε εξελιχθεί· έπιανε τη χλαού (πλάστης) και άνοιγε φύλλο για τυροχορτόπιτες με φοβερή γέμιση, έκανε παστίτσιο με μπεσαμέλ για μερακλήδες, τύλιγε λαχανοντολμάδες με κιμά και σαρμάδες αμπελόφυλλα μόνο με ρύζι· αυτή η γευστική μνήμη από τα σαρμαδάκια με στοιχειώνει νοσταλγικά.

Στη δεκαετία του εβδομήντα η εμβέλεια των κοινωνικών και γαστρονομικών, δηλαδή των πολιτισμικών, εμπειριών μου, διευρύνθηκε λόγω του δευτεροβάθμιου σχολείου μου κυρίως, που έδρευε στο κέντρο της πόλης. Οι πιτσαρίες ήταν η τάση της δεκαετίας, μαζί με τα γκούντις χάμπουργκερ. Στο σπίτι μας πλέον είχε αναλάβει τα ηνία της κουζίνας ο μπαμπάς, και θυμάμαι τον πατσά του σαν εγχείρημα βρομερό για τους χώρους του σπιτιού, αλλά πεντανόστιμο. Ο αείμνηστος και αδικοχαμένος συμμαθητής μου Γιώργος Μ., ερχόταν ασμένως να φάει πατσά στο ταπεινό διαμέρισμα της εργατικής πολυκατοικίας, όπου μέναμε πλέον χωρίς παππού και γιαγιά· εκείνος μου έμαθε την καρμπονάρα στο καλόγουστο Ciao-Ciao, στο κέντρο της γενέθλιας πόλης. Στο πανεπιστήμιο, στην Αθήνα, διαπιστώσαμε τη διαφορά της τότε ακόμη «μπρουτάλ» παλιοελλαδίτικης κουζίνας από τη σαλονικιώτικη, τρώγοντας σε λαϊκές γειτονιές, όπως τα Εξάρχεια και την Καισαριανή, σε κουτούκια στον Πειραιά, στη Ράτκα των 80s στη Χάρητος, αλλά και σε παριζιάνικα μπιστρό, μπρασερί και Chope, δηλαδή σε εστιατόρια που σερβίρουν παραδοσιακή γαλλική κουζίνα.

Τώρα, η σωστή διατροφή δείχνει τη επιστροφή στον φούρνο του σπιτιού. Η δυνατότητα να εμπλουτίσεις τις γαστρονομικές εμπειρίες σου είναι περιορισμένη, μολονότι  υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων φαγάδικων από κουζίνα κάθε είδους, φιούζιον, έθνικ, στρητ φουντ, ταβερνεία, σούσι, μεζεδοπωλεία, μεσογειακή «πειραγμένη». Οι τιμές λόγω ακρίβειας των προϊόντων είναι παράλογα απογειωμένες, η διάθεση για τερψιλαρύγγιες εξερευνήσεις των νέων μάλλον ανύπαρκτη, επειδή δεν ασκήθηκαν από τα μικρά χρόνια τους να δοκιμάζουν διάφορα φαγητά, όπως αγκινάρες α-λα πολίτα, χοιρινό πρασοσέλινο, μπάμιες με κοτόπουλο, σαρδέλες στο φούρνο, μπριάμι, ιμάμ μπαϊλντί, κολοκυθοκεφτέδες κι ένα σωρό επιτραπέζιες ηδονές. Τα σουβλάκια και ο γύρος, ακόμη και οι τηγανητές πατάτες, προσφέρονται συνήθως ως προϊόντα προπαρασκευασμένα, οι φούρνοι μικροκυμάτων ανασταίνουν τα καταψυγμένα περιεχόμενα στα ταψάκια με τις έτοιμες συνταγές από τα σούπερ-μάρκετ, σιγά-σιγά φθίνουν οι βαριοί άντρες που απαιτούν από τη γυναίκα τους να φτιάχνει τα φαγητά «όπως η μάνα τους» και μακάρι να αναλαμβάνουν οι ίδιοι το άχθος της γαστρικής ικανοποίησής τους.

Καθώς τα σκεφτόμουν όλα αυτά μύριζα την γκαζιέρα της γιαγιάς μου, στην αυλή όπου μαγείρευε, κι έβλεπα τα αγόρια μας να τρώνε τα γιουβαρλάκια της μαμάς τους. Η μαγειρική είναι μάλλον ο ταπεινός αλλά επίμονος τρόπος να συγκινείσαι από τη μνήμη χωρίς να φυλακίζεσαι σ’ αυτήν. Στους νεότερους δεν λέω «φάτε όπως τρώγαμε εμείς», αλλά «τολμήστε να δοκιμάσετε». Λερώστε κατσαρόλες, κάψτε κανένα φαγητό, μην αρκείστε στο ντελίβερι και αναλογιστείτε ότι ένα ταψί στο φούρνο είναι πράξη πολιτικής αυτονομίας· όποιος μαθαίνει να τρώει με περιέργεια, μαθαίνει και να ζη με περιέργεια, χωρίς φοβίες για κάποια «απεχθή» λαχανικά, χωρίς προκαταλήψεις για το ξεπερασμένο, χωρίς την αυταπάτη ότι η απόλαυση έρχεται ετοιμοπαράδοτη στην πόρτα σου. Μάλιστα, αν κάτι αξίζει να κρατήσουμε από τις παλιές κουζίνες, δεν είναι η μαγειρική, αλλά η διάθεση να στρώνουμε τραπέζι, τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τους άλλους και να συζητάμε χωρίς τα κινητά που προάγουν αυτιστικές συμπεριφορές· πειράζει που συνήθως συζητάμε πάλι για φαγητό,

Ο Κώστας Θεολόγου είναι Καθηγητής ΕΜΠ και Διευθυντής του Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου στη Σχολή ΕΜΦΕ

Photo of Κώστας Θεολόγου

Κώστας Θεολόγου

Ο Κώστας Θεολόγου είναι Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού και Διευθυντής του Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (AKEΔ) στη Σχολή ΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 1960 και αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Νομικά και Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris-I, Pantheon Sorbonne) στην Κοινωνική Ιστορία και Κοινωνική Θεωρία με τον Jean-Marie Vincent, εισηγητή της Σχολής της Φρανκφούρτης στη Γαλλία. Το διδακτορικό δίπλωμά του από τον Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ (2006) εστιάζει στις συλλογικές ταυτότητες και στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού σε πολυεθνικά αστικά περιβάλλοντα. Διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο ΕΜΠ και σε άλλα πανεπιστήμια. Είναι Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΕΠΟ41 (Κοινωνική Θεωρία και Νεωτερικότητα) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Έχει διδάξει στην τριτοβάθμια ιδιωτική και στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, μεταφράσεις, συγγράμματα και έχει επιμεληθεί σημειώσεις μαθημάτων για διδακτικές ανάγκες. Έχουν δημοσιευθεί ή βρίσκονται υπό έκδοση εργασίες του (άρθρα ή κεφάλαια) σε ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά ή συλλογικούς τόμους. Κριτικά σχόλιά του για νέες εκδόσεις έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Εντευκτήριο, Διαβάζω, Το Δέντρο, Οδός Πανός κ.α. Κείμενά του βρίσκονται επίσης στα περιοδικά Αντί, Μουσική, Άρδην, Νέμεσις και στις εφημερίδες Μακεδονία, Η Εφημερίδα των Συντακτών, Η Αυγή, Τα Νέα κ.α. Δύο πρόσφατα βιβλία του είναι το «Φιλοσοφία και Τεχνολογία» (Δεκέμβριος 2023) και «Κριτικές Συναντήσεις: Άνθρωποι Βιβλία Τέχνες» (Μάρτιος 2024).

