Γκαμπριέλ Ταρντ: Το ΕΚΤ και το ΕΜΠ φέρνουν στο προσκήνιο έναν «ξεχασμένο» κλασικό | Βάλια Καϊμάκη

5 Απριλίου 2026
Με την έκδοση του ηλεκτρονικού βιβλίου «Gabriel Tarde on Technology, Politics, and the Crowd» (Ο Γκαμπριέλ Ταρντ για την Τεχνολογία, την Πολιτική και το Πλήθος), η υπηρεσία ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο αφιερωμένο στη σκέψη του Γάλλου κοινωνιολόγου Γκαμπριέλ Ταρντ, ο οποίος επιχειρεί να αναδείξει τόσο τις θεωρητικές του διαφοροποιήσεις από τους συγχρόνους του όσο και τη σύγχρονη απήχηση του έργου του στις κοινωνικές επιστήμες.

Την επιμέλεια του τόμου υπογράφουν οι Κωνσταντίνος Θεολόγου, Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού (ΕΜΠ) και Γεώργιος Αραμπατζής, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ. Όπως επισημαίνει, ο Κ. Θεολόγου, ο Ταρντ υπήρξε μια κεντρική αλλά υποτιμημένη μορφή της γαλλικής κοινωνιολογίας του 19ου αιώνα, διαμορφώνοντας ένα διακριτό θεωρητικό πλαίσιο σε αντιπαραβολή με στοχαστές όπως ο Ωγκύστ Κοντ και ο Εμίλ Ντυρκέμ.

Από τη μίμηση στην καινοτομία: η «επιστροφή» του Tarde

Στον πυρήνα της σκέψης του Ταρντ βρίσκονται τρεις βασικές διαδικασίες που διαμορφώνουν την κοινωνική ζωή: η εφεύρεση, η μίμηση και η αντίθεση. Μέσα από έργα όπως τα Les lois de l’imitation (Οι νόμοι της μίμισης,1890), La logique sociale (Η κοινωνική λογική, 1895) και L’opposition universelle (Η καθολική αντίθεση, 1897), ο Γάλλος κοινωνιολόγος ανέπτυξε μια δυναμική θεωρία κοινωνικής αλλαγής, όπου η καινοτομία ξεκινά από το άτομο, διαχέεται μέσω της μίμησης και μετασχηματίζεται μέσα από τη σύγκρουση.

Ωστόσο, η συμβολή του δεν αναγνωρίστηκε επαρκώς στην εποχή του. Όπως σημειώνει ο Κ. Θεολόγου, η περιθωριοποίηση του Ταρντ συνδέεται τόσο με την απόστασή του από τα ακαδημαϊκά κέντρα του Παρισιού όσο και με την ιδεολογική του στάση σε μια περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων. Παρά ταύτα, το έργο του στην εγκληματολογία απέσπασε σημαντική προσοχή, ιδιαίτερα για την κριτική του στον βιολογικό ντετερμινισμό του Τσέζαρε Λομπρόζο.

Η αναγνώριση του έργου του Ταρντ ήρθε σταδιακά, κυρίως προς το τέλος του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα. Σύγχρονοι ερευνητές επανεξέτασαν τη συμβολή του, ενώ ο Μπρυνό Λατούρ τον αναγνώρισε ως πρόδρομο της θεωρίας του δικτύου των δρώντων. Η ανανεωμένη αυτή προσοχή οδήγησε και στη διοργάνωση σχετικού συνεδρίου το 2017, καθώς και στην έκδοση του νέου τόμου.

Ο Κ. Θεολόγου συνδέει τη θεωρία του Ταρντ και με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι η έννοια της εφεύρεσης ως κινητήριας δύναμης της κοινωνικής αλλαγής παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη. Όπως σημειώνει, η διάδοση των καινοτομιών μέσω της μίμησης εξακολουθεί να διαμορφώνει κοινωνικές πρακτικές, από τις μόδες έως τα τεχνολογικά συστήματα, θέτοντας παράλληλα κρίσιμα ερωτήματα για την ισορροπία ανάμεσα στην πρόοδο και τις κοινωνικές επιπτώσεις της.

Η νέα αυτή έκδοση εντάσσεται στο ευρύτερο οικοσύστημα της πλατφόρμας eBooks του ΕΚΤ, η οποία, μαζί με τις πλατφόρμες eJournals και eProceedings, υποστηρίζει την ηλεκτρονική διάθεση επιστημονικού περιεχομένου. Η υπηρεσία ePublishing προωθεί το μοντέλο της Διαμαντένιας Ανοικτής Πρόσβασης, χωρίς οικονομικά εμπόδια για συγγραφείς και αναγνώστες, επιδιώκοντας τη διεύρυνση της πρόσβασης στη γνώση και την ενίσχυση της επιστημονικής επικοινωνίας στην Ελλάδα.

Photo of Κώστας Θεολόγου Κώστας Θεολόγου Follow on X Send an email 5 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/04/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Κώστας Θεολόγου

Κώστας Θεολόγου

Ο Κώστας Θεολόγου είναι Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού και Διευθυντής του Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (AKEΔ) στη Σχολή ΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 1960 και αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Νομικά και Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris-I, Pantheon Sorbonne) στην Κοινωνική Ιστορία και Κοινωνική Θεωρία με τον Jean-Marie Vincent, εισηγητή της Σχολής της Φρανκφούρτης στη Γαλλία. Το διδακτορικό δίπλωμά του από τον Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ (2006) εστιάζει στις συλλογικές ταυτότητες και στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού σε πολυεθνικά αστικά περιβάλλοντα. Διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο ΕΜΠ και σε άλλα πανεπιστήμια. Είναι Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΕΠΟ41 (Κοινωνική Θεωρία και Νεωτερικότητα) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Έχει διδάξει στην τριτοβάθμια ιδιωτική και στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, μεταφράσεις, συγγράμματα και έχει επιμεληθεί σημειώσεις μαθημάτων για διδακτικές ανάγκες. Έχουν δημοσιευθεί ή βρίσκονται υπό έκδοση εργασίες του (άρθρα ή κεφάλαια) σε ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά ή συλλογικούς τόμους. Κριτικά σχόλιά του για νέες εκδόσεις έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Εντευκτήριο, Διαβάζω, Το Δέντρο, Οδός Πανός κ.α. Κείμενά του βρίσκονται επίσης στα περιοδικά Αντί, Μουσική, Άρδην, Νέμεσις και στις εφημερίδες Μακεδονία, Η Εφημερίδα των Συντακτών, Η Αυγή, Τα Νέα κ.α. Δύο πρόσφατα βιβλία του είναι το «Φιλοσοφία και Τεχνολογία» (Δεκέμβριος 2023) και «Κριτικές Συναντήσεις: Άνθρωποι Βιβλία Τέχνες» (Μάρτιος 2024).

