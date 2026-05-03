ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΛΑΝΗ

Υπατο αξίωμα πάσχον | του Κώστα Θεολόγου

Photo of Κώστας Θεολόγου Κώστας Θεολόγου Follow on X Send an email 3 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών

Φοιτητές στη Νομική Σχολή της Αθήνας, μαζεμένοι σμάρια στη Σόλωνος, σηκωνόμασταν όρθιοι από σεβασμό όταν περνούσε ασυνόδευτος ο αείμνηστος Ηλίας Ηλιού (1904-1985) με γεροντικά βηματάκια. Εγώ τον είχα ακουστά από την εκτίμηση που του έτρεφαν ο παππούς και η γιαγιά μου ως παλαιοί καπνεργάτες και ΕΔΑτζήδες.

Οι φοιτητές του δικαίου διδασκόμασταν τότε το πολιτειακό επίτευγμα του επίσης αείμνηστου συνομηλίκου του, Κωνσταντίνου Καραμανλή (1907-1998), το Σύνταγμα του 1975. Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (1974) είχε ως προτεραιότητα την εδραίωση της Δημοκρατίας· είχε επαναφέρει εν μέρει σε ισχύ το Σύνταγμα του 1952, εξαιρώντας τις διατάξεις περί τον βασιλέα. Οι πρώτες ελεύθερες εκλογές έγιναν σημαδιακά στις 17 Νοεμβρίου 1974.

Το δημοψήφισμα λίγες εβδομάδες μετά, περί τη μορφή του πολιτεύματος, υπέδειξε την «αβασίλευτη δημοκρατία». Το Σύνταγμα του 1975 είχε υπερψηφιστεί μόνο από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έπειθε βαθμηδόν με τη θεσμική αξία του σχεδόν όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Με εκείνον τον καταστατικό χάρτη εισήχθη το πολίτευμα της «προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας».

Στο Σύνταγμα του 1975 καταγραφόταν ευρύς κατάλογος δικαιωμάτων και, υπακούοντας στις απαιτήσεις των καιρών, εκχωρούσε σημαντικές αρμοδιότητες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οποίες του απέδιδαν εξουσία αποφασιστικής παρέμβασης στη ρύθμιση της πολιτικής ζωής προστατεύοντας αποτελεσματικά το κράτος προνοίας και δικαίου. Πρώτος ΠτΔ διετέλεσε (1975-1980) ο φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος (1899-1987), ο οποίος στη σημερινή πολιτική δεν θα αναγνώριζε τη δυνατότητα «όχι για φιλοσοφία αλλά ούτε για έναρθρο λόγο», όπως  έγραψε εύστοχα προ μηνών ο Κώστας Μποτόπουλος (γενν. 1962).

Στα χρόνια της Μεταπολίτευσης είχαμε αλλεπάλληλες περιόδους Αναθεωρητικής Βουλής: της έκτης (1986), η οποία μετέγραψε το Σύνταγμα στη δημοτική γλώσσα, της έβδομης (2001), της όγδοης (2008) και της ένατης (2019). Οι διαδοχικές αναθεωρήσεις περιόρισαν κρίσιμα τις αρμοδιότητες του ΠτΔ αποδυναμώνοντας τον ρυθμιστικό ρόλο του στο πολίτευμα και ενισχύοντας το πόστο του Πρωθυπουργού. Καταλήξαμε σε πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο διακυβέρνησης, με το οποίο κρίσιμες αποφάσεις, όπως η σύνθεση της κυβέρνησης, οι επιλογές στην ηγεσία της Δικαιοσύνης ή βασικοί άξονες της δημόσιας πολιτικής, συγκεντρώνονται στο πρωθυπουργικό γραφείο· συνάμα οι διαδικασίες ενδοκομματικής και ενδοκυβερνητικής διαβούλευσης ατόνησαν.

Ο καταστατικός χάρτης του 1975 θεμελίωσε τη δημοκρατία και εδραίωσε το κράτος δικαίου μέσω της προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με ενισχυμένο ρόλο του ΠτΔ, ο οποίος οριζόταν ως ρυθμιστής του πολιτεύματος και θεσμικό αντίβαρο της εκτελεστικής εξουσίας. Οι μεταγενέστερες αναθεωρήσεις μετέβαλαν την αρχική ισορροπία των εξουσιών, ο ΠτΔ απογυμνώθηκε από κρίσιμες παρεμβατικές δυνατότητες και η εκτελεστική εξουσία συγκεντρώθηκε βασικά στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Ως εκ τούτου, διαμορφώθηκε σταδιακώς το εγχώριο μοντέλο «πρωθυπουργοκεντρικής διακυβέρνησης», αλλά η εξέλιξη αυτή εγείρει ζητήματα θεσμικής ισορροπίας. Η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο πρωθυπουργικό αξίωμα περιορίζει στην πράξη τη λειτουργία εσωτερικών αντισταθμισμάτων και η παραγνώριση της ανάγκης για έναν ισχυρό, θεσμικό ρυθμιστή του πολιτεύματος παραλύει ακαριαία τη δυνατότητα εξομάλυνσης των πολιτικών κρίσεων.

Θεωρούμε απαραίτητη την ενίσχυση του ΠτΔ, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ των εξουσιών, χωρίς να αναιρείται ο κοινοβουλευτικός χαρακτήρας του πολιτεύματος. Προτείνουμε την εξουσία αναπομπής νομοσχεδίων με ουσιαστικό έλεγχο, την, έστω και περιορισμένη, αλλά πραγματική, διακριτική ευχέρεια διάλυσης της Βουλής σε περιπτώσεις πολιτικού αδιεξόδου και τον ενεργότερο ρόλο του ΠτΔ στον σχηματισμό κυβέρνησης. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση δεν υποβαθμίζει τον κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του πολιτεύματος, αλλά μέσω της δημοκρατικής νομιμοποίησης του ΠτΔ αποκαθιστά τη λειτουργική ισορροπία μεταξύ των εξουσιών.

Η ενίσχυση του ρόλου του ΠτΔ, ως θεσμικού αντιβάρου στην πρωθυπουργική εξουσία, μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση της δημοκρατικής λειτουργίας, στη βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση πολιτικών κρίσεων. Η αναβάθμιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν δεν θεσπιστεί η απευθείας εκλογή του από τον λαό, μπορεί να προϋποθέτει ενισχυμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία προάγει το κύρος και την ανεξαρτησία του θεσμού και συνάμα προσανατολίζει αναγκαστικά σε κυβερνήσεις συνεργασίας, τις οποίες χρειαζόμαστε για να προκόψουμε.

Ο Κώστας Θεολόγου είναι καθηγητής στο ΕΜΠ και στο ΕΑΠ (theologou@gmail.com)

Photo of Κώστας Θεολόγου Κώστας Θεολόγου Follow on X Send an email 3 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Κώστας Θεολόγου

Κώστας Θεολόγου

Ο Κώστας Θεολόγου είναι Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού και Διευθυντής του Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (AKEΔ) στη Σχολή ΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 1960 και αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Νομικά και Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris-I, Pantheon Sorbonne) στην Κοινωνική Ιστορία και Κοινωνική Θεωρία με τον Jean-Marie Vincent, εισηγητή της Σχολής της Φρανκφούρτης στη Γαλλία. Το διδακτορικό δίπλωμά του από τον Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ (2006) εστιάζει στις συλλογικές ταυτότητες και στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού σε πολυεθνικά αστικά περιβάλλοντα. Διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο ΕΜΠ και σε άλλα πανεπιστήμια. Είναι Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΕΠΟ41 (Κοινωνική Θεωρία και Νεωτερικότητα) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Έχει διδάξει στην τριτοβάθμια ιδιωτική και στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, μεταφράσεις, συγγράμματα και έχει επιμεληθεί σημειώσεις μαθημάτων για διδακτικές ανάγκες. Έχουν δημοσιευθεί ή βρίσκονται υπό έκδοση εργασίες του (άρθρα ή κεφάλαια) σε ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά ή συλλογικούς τόμους. Κριτικά σχόλιά του για νέες εκδόσεις έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Εντευκτήριο, Διαβάζω, Το Δέντρο, Οδός Πανός κ.α. Κείμενά του βρίσκονται επίσης στα περιοδικά Αντί, Μουσική, Άρδην, Νέμεσις και στις εφημερίδες Μακεδονία, Η Εφημερίδα των Συντακτών, Η Αυγή, Τα Νέα κ.α. Δύο πρόσφατα βιβλία του είναι το «Φιλοσοφία και Τεχνολογία» (Δεκέμβριος 2023) και «Κριτικές Συναντήσεις: Άνθρωποι Βιβλία Τέχνες» (Μάρτιος 2024).

Σχετικά άρθρα

people kosmos

Η ντροπή και το κρίμα | του Κώστα Θεολόγου

26 Απριλίου 2026

Μια μετριοπαθής αλλά ανέλπιδα άποψη | του Κώστα Θεολόγου

11 Απριλίου 2026

Γκαμπριέλ Ταρντ: Το ΕΚΤ και το ΕΜΠ φέρνουν στο προσκήνιο έναν «ξεχασμένο» κλασικό | Βάλια Καϊμάκη

5 Απριλίου 2026

Η ανθρώπινη συνεργασία ως φυσική της ύλης | του Κώστα Θεολόγου

30 Μαρτίου 2026

Κούφιο δίκαιο και βαρύγδουπες αναλύσεις | του Κώστα Θεολόγου

25 Μαρτίου 2026

Υπάρχουν και ερασιτέχνες «ανησυχούντες» | του Κώστα Θεολόγου

15 Μαρτίου 2026

Νεοτερικότητα και Μοντερνισμός: Καταγραφές και Διευκρινίσεις

8 Μαρτίου 2026
katathlipsi

Αναζητώντας αντίδοτο στους κακούς λογισμούς | του Κώστα Θεολόγου

1 Μαρτίου 2026

Η κουλτούρα της κοινότητας στο φαγητό | του Κώστα Θεολόγου

15 Φεβρουαρίου 2026

H βροχή στη λογοτεχνία και στην ελληνική πραγματικότητα | του Κώστα Θεολόγου

8 Φεβρουαρίου 2026
Back to top button