▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Η χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης συχνά παράγει πειστικές αλλά εσφαλμένες ή παραπλανητικές απαντήσεις χωρίς να εμφανίζει την αβεβαιότητα της πληροφορίας.

Το νομικό άρθρο του DCU προτείνει να αντιμετωπίζεται αυτή η παραπλάνηση ως απάτη, με ποινικές και αστικές ευθύνες στους δημιουργούς των συστημάτων GenAI.

Προτείνονται νομοθετικές παρεμβάσεις για διαφάνεια στην αβεβαιότητα, αποφυγή γενικών προειδοποιήσεων ως άλλοθι και αυστηρή λογοδοσία των σχεδιαστών.

Το ζήτημα αφορά την εκπαίδευση και τη δημόσια ζωή, όπου απαιτείται κριτική σκέψη και θεσμική προστασία από παραπλάνηση μέσω αυτών των τεχνολογιών. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Όσοι χρησιμοποιούμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) στο διάβασμα, στη διδασκαλία, στη μελέτη ή στην καθημερινότητά μας, έχουμε δει το ίδιο σκηνικό: ένα ψηφιακό εργαλείο δίνει μια απάντηση με τέτοια σιγουριά και καλογραμμένο ύφος, που μοιάζει αδιαμφισβήτητη—μέχρι να φανεί ότι η πηγή δεν υπάρχει, η πληροφορία είναι λάθος ή η σύσταση είναι παραπλανητική.

Κι όμως, όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για τις ευθύνες πίσω από τέτοια φαινόμενα παραπλάνησης, η συζήτηση συχνά εκτρέπεται στο ασαφές τοπίο της «Ηθικής της Τεχνητής Νοημοσύνης»—σαν να πρόκειται για μια φιλοσοφική άσκηση αντί για ένα ζήτημα νομικής λογοδοσίας της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόσφατο αγγλικό δημοσίευμα από το Ερευνητικό Κέντρο Δικαίου και Τεχνολογίας (Law and Tech Research Cluster) του Ιρλανδικού Πανεπιστημίου DCU προτείνει να αλλάξουμε οπτική: όταν συστήματα GenAI παράγουν μαζικά ψευδείς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς με ύφος βεβαιότητας, αποκρύπτοντας συστηματικά από τον χρήστη τους σχετικούς δείκτες αβεβαιότητας (δηλαδή το πιθανολογούμενο ποσοστό επί τοις εκατό ο εκάστοτε ισχυρισμός να είναι αναληθής), το ζήτημα αγγίζει τον νομικό ορισμό της απάτης.

Τι σημαίνει απάτη στον νόμο;

Στη νομική λογική που περιγράφει το αγγλικό άρθρο, η απάτη δεν μετριέται με το αν κάποιος είναι «καλός» ή «κακός», «ηθικός» ή «ανήθικος», αλλά με συγκεκριμένα κριτήρια: συνειδητή παραπλάνηση ή παρουσίαση ψευδών στοιχείων ως δήθεν αληθών με επιδίωξη παράνομου οφέλους με ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας σε άλλον.

Οι νομικές διατυπώσεις διαφέρουν ανά χώρα—για παράδειγμα, σε αρκετές ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στην Ελλάδα η ποσοτικά μετρήσιμη περιουσιακή ζημία ή ο άμεσος περιουσιακός κίνδυνος παίζει κεντρικό ρόλο (άρθρα 386 και 386Α ΠΚ). Ο βασικός πυρήνας όμως παραμένει: η σκόπιμη παραπλάνηση προς όφελος κάποιου δεν είναι απλώς ατυχία ή πρόβλημα ηθικής, αλλά ζήτημα που αφορά τον νόμο.

Γιατί η ΤΝ δεν είναι σαν μια μηχανή αναζήτησης ή ένα τυπογραφείο;

Παραδοσιακά, η ευθύνη για απάτη αποδίδεται σε ανθρώπους. Η ανάλυση του DCU όμως τονίζει ότι ένα παραγωγικό μοντέλο δεν λειτουργεί απλώς ευρετηριάζοντας υπάρχουσες πηγές ούτε αναπαράγει μηχανικά ένα τυπωμένο κείμενο: συνθέτει το ίδιο την απάντηση, συνήθως χωρίς να πληροφορεί τον χρήστη πόσο αβέβαιη είναι αυτή η απάντηση στην πραγματικότητα.

Και το πιο κρίσιμο είναι η κλίμακα: εκεί που ένας παραδοσιακός απατεώνας απευθύνεται σε λίγους, ένα σύστημα GenAI μπορεί να φανεί εξαιρετικά πειστικό σε εκατομμύρια χρήστες ταυτόχρονα, την ώρα που οι δημιουργοί του αποκομίζουν τεράστια έσοδα από συνδρομές (πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως) και αστρονομικές αποτιμήσεις στη χρηματιστηριακή αγορά (της τάξεως των τρισεκατομμυρίων), ενώ ο κίνδυνος του εκάστοτε λάθους μεταφέρεται στον χρήστη.

Το «Κριτήριο της Ισοδυναμίας»

Συχνά ακούμε ότι «το λογισμικό δεν έχει συνείδηση» ή ότι οι εταιρείες δεν επιδιώκουν κάθε μεμονωμένο ψέμα που θα βγει σε μια ερώτηση, άρα «δεν συντρέχει ούτε στοιχειοθετείται το στοιχείο του δόλου».

Η πρόταση όμως που διατυπώνεται στο κείμενο του DCU είναι να μη μένει το λογισμικό εκτός νομικής σύγκρισης και δικαστικής κρισιολόγησης: με το Κριτήριο της Ισοδυναμίας, αν μια παραπλανητική παράσταση (representation) θα συνιστούσε απάτη αν προερχόταν από άνθρωπο, τότε πρέπει να κρίνεται με ανάλογα νομικά κριτήρια και όταν αυτή προέρχεται από ένα σύστημα GenAI—με την ποινική και αστική ευθύνη να αναζητείται και να καταλογίζεται στους ανθρώπους και τους φορείς που σχεδιάζουν, διαμορφώνουν και εμπορεύονται το σύστημα.

Τι μπαίνει στο τραπέζι των προτεινομένων θεσμικών αλλαγών

Στην ανάλυση του αγγλικού δημοσιεύματος ξεχωρίζουν τρεις προτεινόμενες βασικές νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις:

Διαφάνεια στην αβεβαιότητα:Να μη συγκαλύπτεται η έλλειψη βεβαιότητας πίσω από ύφος απόλυτης σιγουριάς, αλλά να υπάρχουν σαφείς ενδείκτες (indicators) όταν ένα αποτέλεσμα είναι πιθανολογικό ή αβέβαιο. Δηλαδή, σε κάθε απάντηση, αυτοί οι ενδείκτες να εμφανίζονται στην οθόνη ως αριθμητικοί δείκτες (ποσοστά) πιθανολόγησης σχετικά με το κατά πόσο η απάντηση ενδέχεται να είναι ανακριβής ή ψευδής. Όχι «ασπίδα» μόνο με γενικές προειδοποιήσεις:Μια τυπική φράση του τύπου «το σύστημα μπορεί να κάνει λάθη»—όπως αυτή του ChatGPT ή του Gemini—δεν θα έπρεπε να αρκεί ως νομικό άλλοθι όταν ο σχεδιασμός του εργαλείου προβάλλει επιμέρους απαντήσεις ως αυθεντία και παραλείπει ή αποκρύπτει τέτοιους ενδείκτες, παρότι το σύστημα γνωρίζει ή μπορεί να εκτιμά το μέγεθός τους σε κάθε τέτοια απάντηση. Λογοδοσία αντί για ευχολόγια:Η συζήτηση να μη σταματά στην «ηθική», αλλά να εξετάζει σοβαρά πώς καταλογίζονται οι ποινικές ευθύνες των σχεδιαστών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Προτείνεται δηλαδή να εφαρμόζεται η αρχή της ίσης δίωξης βάσει των διατάξεων περί απάτης: Οι εισαγγελικές αρχές να δύνανται να εφαρμόζουν την ισχύουσα και μελλοντική νομοθεσία περί εταιρικής παραπλάνησης κατά αρχιτεκτόνων και προγραμματιστών GenAI, οσάκις αυτοί εν γνώσει αναπτύσσουν συστήματα που παράγουν ψευδείς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς ενώ παράλληλα καταστέλλουν ή αποκρύπτουν τους εσωτερικούς δείκτες εμπιστοσύνης—όπως αυτές οι αρχές κάνουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπου οι ψευδείς παραστάσεις παρουσιάζονται διαπροσωπικά, από φυσικό πρόσωπο-δράστη σε φυσικό πρόσωπο-θύμα, χωρίς τη διαμεσολάβηση ενός συστήματος GenAI ως εργαλείου ενδεχόμενης παραπλάνησης και απάτης.

Γιατί μας αφορά στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο και στη δημόσια ζωή;

Για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και πολίτες, το ζήτημα έχει δύο όψεις.

Η πρώτη είναι καθημερινή και πρακτική: η ευχέρεια ενός κειμένου δεν αποδεικνύει την ακρίβειά του, επομένως ο έλεγχος και η κριτική σκέψη παραμένουν απαραίτητα.

Η δεύτερη είναι θεσμική: η προστασία από την παραπλάνηση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην καλή προαίρεση ή στην επαγρύπνηση του χρήστη, όταν ο τρόπος που σχεδιάζονται και παρουσιάζονται τα εργαλεία αυτά κρύβει τα όριά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα νομοθεσία που προτείνεται στο άρθρο του DCU παρέχει στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τα μέσα ενημέρωσης τη δυνατότητα να συμβάλουν καταλυτικά ώστε να διορθωθεί ένα κρίσιμο πολιτιστικό τυφλό σημείο: η συζήτηση περί ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης αστοχεί ως προς την ουσία—είναι δηλαδή εκτός θέματος. Το ζητούμενο δεν είναι να μετατραπούν οι κερδοσκόποι δημιουργοί της GenAI σε αγίους, αλλά όλοι αυτοί να καταστούν νομοταγείς, δηλαδή να προειδοποιούνται επαρκώς για τις ποινικές και αστικές ευθύνες που διέπουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη λογισμικού.

Υποσημειώσεις

1 Η πιστή ελληνική μετάφραση του πρωτοτύπου αγγλικού νομικού άρθρου είναι δωρεάν διαθέσιμη σε οκτασέλιδο αρχείο pdf εδώ.

2 O χρονισμός της δημοσίευσης του πρωτότυπου αγγλικού νομικού άρθρου από το DCU Law and Tech Research Cluster ήταν υποδειγματικός (17/11/2026), δηλαδή αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στο Δουβλίνο για την Τεχνητή Νοημοσύνη (13/11/2026) και κατά την ημέρα διεξαγωγής του Apply AI Summit της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες (17/11/2026), όπου συμμετείχαν 3.400 στελέχη και φορείς της Ε.Ε.—900 με φυσική παρουσία και 2.500 διαδικτυακά—για να επιταχύνουν την εφαρμογή της Tεχνητής Nοημοσύνης σε στρατηγικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3 Προτεινόμενη παραπομπή του πρωτοτύπου (Suggested citation of the original): John D. Pappas, ‘Beyond Ethics: Why Generative AI Developers Should Face Fraud Liability’, DCU Law and Tech Research Cluster (Comparative Digital Law Blog, 17 November 2026) https://lawandtech.ie/beyond-ethics-why-generative-ai-developers-should-face-fraud-liability.