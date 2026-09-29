Άρθρο του Αντώνη Παπαδεράκη για την Κοινωνική Οικονομία στην Κρήτη
- Μείωση των ανισοτήτων μέσω της δίκαιης κατανομής των εσόδων και τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων (κάθε μέλος έχει μία ψήφο).
- Ένταξη ευάλωτων ομάδων μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια ανέργους και περιθωριοποιημένες ομάδες.
- Αντιμετώπιση της ερημοποίησης και ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων με επανεπένδυση των εκάστοτε κερδών τοπικά, καλύπτοντας ανάγκες της κοινότητας με συμμετοχή και ενεργοποίηση των πολιτών.
- Μεγαλύτερη σταθερότητα σε κρίσεις , όπως απεδείχθη και στη περίοδο του Covid, καθώς βασίζονται στην αλληλεγγύη και όχι στην κερδοσκοπία.
- Δίκαιες εμπορικές συναλλαγές (Fair Trade) αφού εφαρμόζουν επιχειρηματικά μοντέλα που εξασφαλίζουν δίκαιες αμοιβές για τους παραγωγούς και διαφανείς αλυσίδες εφοδιασμού που αποκλείουν τη κερδοσκοπία.
- Κοινωνική Καινοτομία με την εισαγωγή νέων ανθρωποκεντρικών μοντέλων παραγωγής προϊόντων / υπηρεσιών , πρότυπων κατανάλωσης και μεθόδων επίλυσης κοινωνικών προκλήσεων.
- Κυκλική οικονομία σε δράσεις διατήρησης του περιβάλλοντος, μείωσης των απορριμμάτων, ανακύκλωσης, και επαναχρησιμοποίησης υλικών.
- Ενεργειακή Δημοκρατία με Ενεργειακές Κοινότητες που επιτρέπουν στους πολίτες να παράγουν συλλογικά τη δική τους καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καταπολεμώντας την ενεργειακή φτώχεια.
- Βιώσιμη γεωργία: με προώθηση της αγροοικολογίας, της βιολογικής παραγωγής και της τοπικής παραγωγής που, εκτός των άλλων, μειώνει και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών.
- Η ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας, της δημοκρατικής λειτουργίας και συμμετοχής στη δραστηριότητα των φορέων Κ.Αλ.Ο .
- Η ενδυνάμωση της δικτύωσης μεταξύ των Κ.Αλ.Ο σε χωρικό ή θεματικό επίπεδο με σκοπό της ανταλλαγή εμπειριών ή και την ανάπτυξη συνεργατικής δραστηριότητας με στόχο της δημιουργία ενός δυναμικού περιφερειακού οικοσυστήματος για την Κοινωνική Οικονομία.
- Η ενεργοποίηση και συνεργασία στο πλαίσιο τοπικών ή άλλων κοινοτήτων, φορέων ή πολιτών ,για τον εντοπισμό κοινωνικών αναγκών και την υλοποίηση βιώσιμων σχετικών δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό ενίσχυση της συνεργασία και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Η προβολή συνολικά του τομέα μέσω διακριτής ανάδειξης του κοινωνικού του ρόλου , παράλληλα με την ισχυροποίηση της παρουσίας του στην τοπική οικονομική δραστηριότητα ,τις κοινωνικές λειτουργίες και τη συμβολή του στην απασχόληση, ιδιαίτερα των ευάλωτων και ειδικών ομάδων.
- Κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων και θεματολογία όπως Οργάνωση και Διοίκηση φορέων Κ.Αλ.Ο., επιχειρηματικό σχέδιο, κοινωνικός αντίκτυπος , προβολή κ.α
- Διοργάνωση τριών θεματικών περιφερειακών εργαστηρίων(workshops).
- Διοργάνωση του 2ου διήμερου συνεδρίου για την Κοινωνική Οικονομία
- Η συνεργασία με τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης η Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με στελέχη των Ο.Τ.Α και θεματικά εργαστήρια μεταξύ Δήμων, και φορέων Κ.Αλ.Ο.
- Η συνεχής αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας www.socialeconomy-crete.gr μέσω της οποίας θα γίνει προβολή όλων των φορέων.
- Η δημιουργία του περιφερειακού brand “Cretan Social & Solidarity Economy”.
- Η διαμόρφωση δεικτών μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου φορέων Κ.Αλ.Ο.
- Η υποστήριξη για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
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