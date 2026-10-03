Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αλκοόλ: Μια αφορμή να ξανασκεφτούμε τις συνήθειές μας

Κάθε χρόνο, η 2α Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αλκοόλ. Σε μια καθημερινότητα που τρέχει με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, η σημερινή ημέρα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια μικρή παύση. Όχι για να κουνήσει κανείς το δάχτυλο, ούτε για να μπούμε σε λογικές απαγορεύσεων, αλλά για να αναλογιστούμε κάτι πολύ ουσιαστικό: πώς πραγματικά βλέπουμε και αποδεχόμαστε το αλκοόλ στη ζωή μας.

Για τους περισσότερους, ένα ποτήρι από το αγαπημένο τους ποτό είναι συνδεδεμένο με τη χαλάρωση μετά από μια απαιτητική μέρα, με μια γιορτή, με μια έξοδο με φίλους.

Για εμένα, ως ορθοπαιδικό χειρουργό τραυματολόγο που δραστηριοποιούμαι στην περιοχή, η επαφή με τις συνέπειες του αλκοόλ δεν περιορίζεται μόνο στις γενικές ιατρικές συμβουλές, αλλά είναι κάτι πολύ πιο άμεσο. Το αλκοόλ αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς, αόρατους παράγοντες πίσω από σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα, όπως είναι οι τραυματισμοί και τα ατυχήματα. Η μείωση των αντανακλαστικών, της ισορροπίας και του συντονισμού των κινήσεων, ειδικά μετά από κατανάλωση έστω και μικρής ποσότητας αλκοόλ, πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για πτώσεις, κατάγματα και τροχαία, τα οποία συχνά αλλάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα σε μια στιγμή.

Επιπλέον, η υγεία των οστών και των αρθρώσεων επηρεάζεται άμεσα από τη χρόνια και υπερβολική κατανάλωση, καθώς το αλκοόλ διαταράσσει τον οστικό μεταβολισμό, εμποδίζοντας την απορρόφηση του ασβεστίου και της βιταμίνης D. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης, μειώνει την οστική πυκνότητα και καθυστερεί την πώρωση των καταγμάτων.

Το να επιλέξει κανείς να κάνει ένα διάλειμμα από το αλκοόλ για μία μέρα, για μία εβδομάδα ή ως μια πιο μόνιμη αλλαγή ζωής, δεν είναι μια πράξη ακατόρθωτη. Είναι μια πράξη φροντίδας και πρόληψης.

Τα οφέλη μετά τη διακοπή του αλκοόλ γίνονται αισθητά σχετικά άμεσα, ο ύπνος ξεκουράζει πραγματικά το σώμα, το πρωινό ξύπνημα δεν συνοδεύεται από αίσθημα βαριάς κούρασης, η καθαρή σκέψη επιστρέφει και, τέλος, η επανασύνδεση με τους γύρω μας και η διασκέδασή μας γίνονται με τρόπο αυθεντικό και συνειδητό.

Δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε απόλυτοι κανόνες. Η σημερινή μέρα είναι απλώς μια ανοιχτή πρόσκληση να ακούσουμε το σώμα μας, να προστατεύσουμε την υγεία μας και να θυμηθούμε ότι η ποιότητα ζωής ξεκινά από τις μικρές, καθημερινές μας επιλογές.

Ιωάννης Ρουκουνάκης MD, MSc

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Τραυματολόγος.

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής BLS – ERC (Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτής του European Resuscitation Council)

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Διαχείρισης της Αιμορραγίας U.S. DoD

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δημόσιας Υγείας

του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης