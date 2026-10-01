Κακοκαιρία στο Λασίθι: Η απόφαση για τα σχολεία και τα ερωτήματα για τον Δήμο Αγίου Νικολάου | του Βαγγέλη Βαρνακιώτη

Μια απόφαση που, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, αποδείχθηκε κρίσιμη για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών ελήφθη σήμερα το πρωί για τα σχολεία του Λασιθίου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης ανέλαβε την πρωτοβουλία για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στον νομό, καθώς η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων στην Ανατολική Κρήτη έδειχνε ότι η κατάσταση δεν περιοριζόταν, όπως αρχικά εκτιμήθηκε, μόνο στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.

Λίγη ώρα αργότερα, η πραγματικότητα ήρθε να επιβεβαιώσει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή. Το 112 ενεργοποιήθηκε σε περιοχές του Λασιθίου, μεταξύ άλλων στον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα, τη Μίλατο και τις Λίμνες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Ευτυχώς, όταν η κατάσταση άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, τα παιδιά είχαν ήδη επιστρέψει στα σπίτια τους.

Και εδώ προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα για τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Η ενημέρωση για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων δεν ήρθε έγκαιρα από τον Δήμο, όπως θα ανέμενε κανείς σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενώ η κακοκαιρία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Η αντίθεση με άλλες περιοχές του Λασιθίου είναι χαρακτηριστική. Στη Σητεία αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων του Δήμου λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, με επίκληση της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αντίστοιχα, στο Οροπέδιο Λασιθίου είχαν ληφθεί από νωρίς μέτρα λόγω των έντονων φαινομένων, με τον Δήμο να ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμένουν στα σπίτια τους.

Το ζητούμενο σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι ποιος θα πάρει τα εύσημα για μια απόφαση.

Το ζητούμενο είναι η έγκαιρη πρόληψη.

Όταν υπάρχει προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα, όταν οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και όταν η κατάσταση εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα, η ενημέρωση των γονέων και η προστασία των μαθητών δεν μπορούν να περιμένουν την τελευταία στιγμή.

Σήμερα, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό περιστατικό που να αφορά μαθητές στον Άγιο Νικόλαο.

Όμως το γεγονός ότι χρειάστηκε να φτάσουμε στην ενεργοποίηση του 112 στην περιοχή για να γίνει ακόμη πιο εμφανές το μέγεθος του κινδύνου, γεννά εύλογα ερωτήματα για το αν υπήρξε η απαιτούμενη ετοιμότητα και κυρίως η έγκαιρη ενημέρωση από τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Η σημερινή ημέρα αφήνει, λοιπόν, ένα σαφές μάθημα για όλους τους αρμόδιους φορείς:

Στην πολιτική προστασία, η πρόληψη και η έγκαιρη ενημέρωση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση.