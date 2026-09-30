CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΔΙΕΘΝΗ

Πώς οι ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν το στεγαστικό

Σε πολλά αστικά κέντρα της Ευρώπης η έλλειψη στέγης έχει εξελιχθεί σε άκρως σοβαρό κοινωνικό ζήτημα.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
akinhta
Palermo TECH HUB
Cosmos

Στην πολυπληθέστερη πόλη της ΕΕ η πίεση στην αγορά κατοικίας είναι τόσο μεγάλη, ώστε πολλοί από τους κατοίκους της είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε ένα ιστορικό πείραμα: πριν από πέντε χρόνια οι κάτοικοι του Βερολίνου ψήφισαν σε δημοψήφισμα υπέρ του να καταρτιστεί νόμος από την τοπική Γερουσία που θα έβαζε τέλος στην ισχύ των μεγάλων εταιρειών ακινήτων.

ΧΡΥΣΟΣ

Όσες κατείχαν περισσότερες από 3.000 κατοικίες θα έπρεπε να απαλλοτριωθούν. Η Γερουσία δεν ενήργησε βάσει του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, το οποίο δεν ήταν δεσμευτικό. Στο μεταξύ το μέσο κόστος των νέων μισθώσεων έχει έκτοτε αυξηθεί κατά περίπου 50%.

SUNSTOP

Ωστόσο, στις εκλογές του Βερολίνου στις 20 Σεπτεμβρίου έλαβε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων η Αριστερά, που είχε υποσχεθεί κατά την προεκλογική της εκστρατεία να εφαρμόσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το κατά πόσον θα μπορέσει τώρα το κόμμα να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του εξαρτάται από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Ό,τι κι αν συμβεί πάντως, οι εκλογές έστρεψαν για ακόμα μία φορά την προσοχή στη σοβαρότητα της στεγαστικής κρίσης σε πολλές πόλεις της Ευρώπης.

MARIS

Όταν μία πόλη δρα ως ιδιοκτήτης

Το μοντέλο της Βιέννης αποτελεί μια εμβληματική λύση απέναντι στην εκτίναξη των ενοικίων στην Ευρώπη. Το φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης θεσπίστηκε μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η αυστριακή πρωτεύουσα αντιμετώπιζε σοβαρή στεγαστική κρίση. Οι κλίνες ήταν τόσο λίγες, ώστε ορισμένοι εργαζόμενοι αναγκάζονταν να κοιμούνται σε βάρδιες.

Το μοντέλο που υιοθετήθηκε όμως συμβάλλει έως σήμερα στη σταθεροποίηση της αγοράς κατοικίας της πόλης: σύμφωνα με τις αρχές της Βιέννης, ο δήμος διαθέτει περίπου 220.000 δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία εκμισθώνει, καθώς και 200.000 επιδοτούμενες κατοικίες. Περισσότερο από το 60% των κατοίκων της Βιέννης ζει σε έναν από αυτούς τους δύο τύπους κατοικίας. Αυτό συμβάλλει επίσης στη σταθεροποίηση των τιμών στην ιδιωτική αγορά.

Δημόσια γη, ιδιωτικά κτήρια

Το γεγονός ότι η στέγαση γίνεται ολοένα ακριβότερη σε πολλές πόλεις οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι η ελκυστικότητα μιας πόλης αντανακλάται στις τιμές της γης. Σε πολλά μέρη εξετάζονται τρόποι αποσύνδεσης των ενοικίων από την τιμή της γης. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να μην πωλείται η δημοτική γη, αλλά να εκμισθώνεται σε συνεταιρισμούς ή σε επενδυτές με κοινωνικό προσανατολισμό. Αυτό ωφελεί τους δήμους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να επωμιστούν το κόστος κατασκευής, αλλά και τους κατασκευαστές, καθώς δεν χρειάζεται να συνυπολογίζουν υπέρογκα κόστη γης, τα οποία τελικά μετακυλίονται στους ενοικιαστές.

Η ελβετική πόλη της Βασιλείας είναι μία από τους πρωτοπόρους αυτού του μοντέλου. Περίπου το 40% του συνόλου των συνεταιριστικών κατοικιών βρίσκεται σε δημόσια γη. Η Βαρκελώνη και η Λισαβόνα έχουν επίσης εντείνει τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή αυτού του μοντέλου. Στο Παρίσι από την άλλη πλευρά εντοπίζονται άδεια κτήρια γραφείων, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε κατοικίες

Διαμερίσματα για δημοσίους υπαλλήλους και μη κερδοσκοπική στέγαση

Η τσεχική πρωτεύουσα έχει βρει έναν ακόμα τρόπο για να κρατήσει στην Πράγα εκείνους χωρίς τους οποίους η πόλη δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει – δηλαδή φροντιστές, αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς και εργαζομένους στην καθαριότητα. Προσφάτως ολοκληρώθηκε η κατασκευή περίπου 660 νέων ενεργειακά αποδοτικών διαμερισμάτων, τα οποία προορίζονται ειδικά για εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

Στο δε Δουβλίνο η ιρλανδική κυβέρνηση εισήγαγε το 2021 το πρόγραμμα Cost Rental Housing, προκειμένου να παρέχει στέγαση σε άτομα με μεσαία εισοδήματα, δηλαδή σε όσους κερδίζουν υπερβολικά πολλά για να δικαιούνται δημόσια στέγαση, αλλά πολύ λίγα για να έχουν πιθανότητες στην ιδιωτική αγορά. Έως το τέλος της δεκαετίας η κυβέρνηση ελπίζει πως θα μπορέσει να διαθέσει 18.000 κατοικίες χαμηλού κόστους προς ενοικίαση. Πέρυσι, υπήρξαν περισσότερες από 4.200 αιτήσεις για 104 διαμερίσματα σε μια νέα οικιστική κοινότητα σε προάστιο του Δουβλίνου.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν: Απειλεί την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου

25 Σεπτεμβρίου 2026
israel cyprus

Γιατί οι Ισραηλινοί στρέφονται στην Κύπρο;

24 Σεπτεμβρίου 2026

ΟΗΕ: Γενική Συνέλευση με ηχηρές απουσίες

24 Σεπτεμβρίου 2026
mathites sxoleio

Ιταλία: «Πλαφόν» στους ξένους μαθητές θέλει η Μελόνι

22 Σεπτεμβρίου 2026
european car free day

22 Σεπτεμβρίου: Ευρωπαϊκή ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

22 Σεπτεμβρίου 2026

Πότε μια χώρα εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

21 Σεπτεμβρίου 2026

Η σχολική βία σοκάρει ξανά την Ιταλία

21 Σεπτεμβρίου 2026
deutsche welle

Deutsche Welle: Δεν θα σταματήσει τελικά το ελληνικό πρόγραμμα

20 Σεπτεμβρίου 2026

EU Kids Act: Η ΕΕ βάζει «κόφτη» στα social media για παιδιά κάτω των 13

18 Σεπτεμβρίου 2026

Ιταλία: Η Μελόνι καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για πάνω από το 70% των ΙΧ

17 Σεπτεμβρίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button