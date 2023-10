Ο Μπάιντεν αρνείται να κερδίσει η Χαμάς και η Ρωσία

Εξαίροντας την ηγεμονία των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν απηύθηνε διάγγελμα στον αμερικανικό λαό, από τον Λευκό Οίκο, κατά την διάρκεια του οποίου έκανε γνωστό ότι θα ζητήσει με επείγον αίτημα από το Κογκρέσο να εγκρίνει οικονομική βοήθεια για το Ισραήλ και την Ουκρανία.

«Η τρομοκρατία και η τυραννία της Χαμάς και του Πούτιν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απειλές, αλλά και οι δύο θέλουν να εκμηδενίσουν πλήρως μια γειτονική δημοκρατία» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σημειώνοντας ότι «όπως και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί δημιουργούν και πάλι ένα “οπλοστάσιο δημοκρατίας”» προέτρεψε τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό των δύο κρατών, καθώς η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα “σημείο καμπής της ιστορίας”.

«Η αμερικανική ηγεσία κρατά τον κόσμο ενωμένο», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Πρόκειται για μια έξυπνη επένδυση που θα αποδώσει μερίσματα για την αμερικανική ασφάλεια για γενιές» εξήγησε, προσθέτοντας ότι με αυτόν τον τρόπο, θα «κρατηθούν τα αμερικανικά στρατεύματα μακριά από κινδύνους» και θα βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες «να οικοδομήσουν έναν κόσμο που θα είναι ασφαλέστερος, πιο ειρηνικός για την ευημερία των παιδιών και των εγγονιών μας».

Ο Τζο Μπάιντεν υποστήριξε για άλλη μία φορά ότι το Ισραήλ «δεν ευθύνεται» για τη φονική έκρηξη στο νοσοκομείο Αλ Αχλι. «Είμαι συντετριμμένος από την τραγική απώλεια της ζωής των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένης της έκρηξης στο νοσοκομείο της Γάζας, η οποία δεν έγινε από τους Ισραηλινούς», είπε.

«Σκοπός της Χαμάς είναι να καταστρέψει το Ισραήλ. Δεν αντιπροσωπεύει τους Παλαιστίνιους» πρόσθεσε.

