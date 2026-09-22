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Ιταλία: «Πλαφόν» στους ξένους μαθητές θέλει η Μελόνι

Στα σχέδια που προωθεί η Ιταλίδα πρωθυπουργός περιλαμβάνονται απαγόρευση μπούρκας στα σχολεία και υποχρεωτικά μαθήματα ιταλικών για τους γονείς των «κακών μαθητών».

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2026
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Η Τζόρτζια Μελόνι μπήκε για τα καλά στην προεκλογική εκστρατεία. Μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της, έδωσε συνέχεια σε σειρά δεσμεύσεων του υπουργού Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα.

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Μέσα στην εβδομάδα, το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει και θα υιοθετήσει μέτρα που αφορούν τους ξένους μαθητές. Όπως ανακοίνωσε η Μελόνι, θα περιοριστεί ο αριθμός αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθε τάξη δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 30% του συνόλου. Παράλληλα, στα σχολεία θα απαγορευθούν η μπούρκα και το νικάμπ και θα εγκριθεί κανονισμός βάσει του οποίου οι γονείς των ξένων μαθητών που παίρνουν χαμηλούς βαθμούς θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών, για να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους.

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«Στο σχολείο πρέπει όλοι να έχουν το πρόσωπο ακάλυπτο. Η ισότητα ανδρών και γυναικών δεν είναι κάτι που μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση και διαπραγμάτευση», είπε χαρακτηριστικά η Μελόνι.

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Εφαλτήριο η πίεση από τα… δεξιά

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, με τα μέτρα αυτά, η πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας» προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι.

Η αντιπολίτευση, από τη μεριά της, κατηγορεί την κυβερνητική συμμαχία ότι δεν ενδιαφέρεται για την πραγματική βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των δημόσιων σχολείων, αλλά μόνον για επικοινωνιακά τεχνάσματα ενόψει πρόωρων εκλογών, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν την ερχόμενη άνοιξη.

«Όποιος έρχεται στην Ιταλία πρέπει να σέβεται τους κανόνες μας και να γνωρίζει τη γλώσσα μας», επιμένει, όμως, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. Και ζητά, συγχρόνως, από τους ψηφοφόρους της «να μην θεωρούν αυτομάτως αξιόπιστα όσα τους λένε, ιδίως όσα θα ακούσουν λίγες εβδομάδες και λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές». Οι τόνοι ανεβαίνουν και είναι σαφές ότι τους ερχόμενους μήνες η πολιτική αντιπαράθεση θα συνεχίσει να κορυφώνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, το μέτρο με «πλαφόν για ξένους μαθητές» μπορεί να εφαρμοστεί μόνον στις περιπτώσεις παιδιών που δεν διαθέτουν βασικές γνώσεις της ιταλικής γλώσσας. Η μεγαλύτερη παρουσία μεταναστών καταγράφεται στη βόρεια Ιταλία και, πιο συγκεκριμένα, στις περιφέρειες με πρωτεύουσες το Μιλάνο, τη Βενετία και την Μπολόνια. Πολλοί εκπαιδευτικοί, τέλος, επιμένουν ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα κινδυνεύουν να δημιουργήσουν βαρύ κλίμα μέσα στα σχολεία, με επιπλέον προβλήματα για παιδιά μεταναστών που προσπαθούν να ενταχθούν στην κοινωνική πραγματικότητα της χώρας.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2026
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