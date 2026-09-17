Ιταλία: Η Μελόνι καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για πάνω από το 70% των ΙΧ

Η Ιταλία καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, ανακοίνωσε η Τζόρτζια Μελόνι, σε μια απόφαση που εκτιμάται ότι θα κοστίσει στα ήδη πιεσμένα κρατικά ταμεία περισσότερα από 2 δισ. ευρώ.

Η απόφαση έρχεται καθώς η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να ενισχύσει τη στήριξή της ενόψει των εθνικών εκλογών του επόμενου έτους. Ο συντηρητικός συνασπισμός της Μελόνι υπολείπεται της κεντροαριστεράς στις δημοσκοπήσεις, ενώ αντιμετωπίζει πιέσεις από το National Future, το νέο ακροδεξιό κόμμα του Ρομπέρτο Βανάτσι, το οποίο ενισχύει σταδιακά τη δύναμή του.

«Σήμερα η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που μισούν περισσότερο οι Ιταλοί», ανέφερε η Μελόνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της.

Το μέτρο θα αφορά όλες τις μοτοσικλέτες και περισσότερα από το 70% των μικρών και μεσαίων αυτοκινήτων. Ωστόσο, κάθε πολίτης θα δικαιούται την απαλλαγή για ένα μόνο όχημα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με σχέδιο διατάγματος που είδε το Reuters πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η απαλλαγή θα ισχύσει μόνο για ένα έτος, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, και το κόστος της υπολογίζεται σε 2,36 δισ. ευρώ.

Δεν ήταν άμεσα σαφές από πού θα βρει η Μελόνι τα χρήματα για τη χρηματοδότηση του μέτρου. Με βάση το τελευταίο σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο αναμένεται να επικαιροποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, το δημόσιο χρέος της Ιταλίας προβλέπεται να κορυφωθεί σχεδόν στο 139% του ΑΕΠ φέτος, ξεπερνώντας την Ελλάδα ως η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ευρωζώνης.

Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού χαιρέτισαν το μέτρο ως μέρος της φορολογικής πολιτικής για τη μείωση των φόρων, ενώ οι επικριτές το χαρακτήρισαν προσπάθεια να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

«Είναι σαν να προσπαθείς να θεραπεύσεις την πνευμονία με μια παστίλια για τον λαιμό», δήλωσε ο Ροσάνο Σάσο, ανώτερο στέλεχος του κόμματος του Βανάτσι.

Οι τιμές των καυσίμων στην Ιταλία αυξάνονται εδώ και μήνες, λόγω του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ο οποίος διαταράσσει τον εφοδιασμό παγκοσμίως, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να δαπανήσει μέχρι στιγμής 2,8 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μειώσεων στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.