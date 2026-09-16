Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν πώληση 40.000 βομβών στο Ισραήλ έναντι 2,8 δις δολαρίων

Σε μια από τις μεγαλύτερες πωλήσεις βαρέων πυρομαχικών προς το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια προετοιμάζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με πακέτο ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που περιλαμβάνει περίπου 40.000 βόμβες βάρους 2.000 λιβρών. Ανάμεσά τους βρίσκονται 20.000 ΜΚ-84, από τα ισχυρότερα συμβατικά πυρομαχικά του αμερικανικού οπλοστασίου.

Σύμφωνα με τη Washington Post και το Reuters, η συμφωνία προβλέπει την πώληση 20.000 ΜΚ-84 και 20.000 BLU-117, ενώ περιλαμβάνει και 20.000 διατρητικές κεφαλές I-2000. Η χρηματοδότηση θα γίνει σε μεγάλο βαθμό μέσω της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, γεγονός που σημαίνει ότι μέρος του κόστους καλύπτεται από αμερικανικούς δημόσιους πόρους.

Οι ΜΚ-84 ζυγίζουν περίπου έναν τόνο και συγκαταλέγονται στα πλέον καταστροφικά συμβατικά όπλα που διαθέτουν οι ΗΠΑ. Η έκρηξή τους μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη καταστροφή και διασπορά θραυσμάτων σε μεγάλη ακτίνα.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν σχολίασαν επισήμως τη συμφωνία, ενώ Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι πωλήσεις όπλων ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο Κογκρέσο η συμφωνία

Το πακέτο έχει ήδη γνωστοποιηθεί ανεπίσημα στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου. Παρότι οι νομοθέτες μπορούν να επιχειρήσουν να μπλοκάρουν μια πώληση όπλων, η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει διαδικασίες που, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να παρακάμψουν τις αντιρρήσεις τους.

Η πώληση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ προκαλεί εντονότερες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ιδιαίτερα στους κόλπους των Δημοκρατικών. Τον Ιούλιο περισσότεροι από 100 Δημοκρατικοί βουλευτές ψήφισαν υπέρ του τερματισμού της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ, ένδειξη της μετατόπισης που καταγράφεται στο κόμμα.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία

Η σχεδιαζόμενη πώληση γίνεται ενώ οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025 υπό αμερικανική αιγίδα.

Περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τέσσερις στρατιώτες του. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Οι βόμβες των 2.000 λιβρών έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από το Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο, προκαλώντας επικρίσεις λόγω του κινδύνου για αμάχους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε αναστείλει το 2024 μία αποστολή τέτοιων πυρομαχικών προς το Ισραήλ, απόφαση που ανέτρεψε ο Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.