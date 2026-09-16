CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΔΙΕΘΝΗ

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν πώληση 40.000 βομβών στο Ισραήλ έναντι 2,8 δις δολαρίων

Στο πακέτο περιλαμβάνονται 20.000 βόμβες βάρους ενός τόνου, από τα ισχυρότερα συμβατικά πυρομαχικά των ΗΠΑ

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
bombs
Palermo TECH HUB
Cosmos

Σε μια από τις μεγαλύτερες πωλήσεις βαρέων πυρομαχικών προς το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια προετοιμάζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με πακέτο ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που περιλαμβάνει περίπου 40.000 βόμβες βάρους 2.000 λιβρών. Ανάμεσά τους βρίσκονται 20.000 ΜΚ-84, από τα ισχυρότερα συμβατικά πυρομαχικά του αμερικανικού οπλοστασίου.

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με τη Washington Post και το Reuters, η συμφωνία προβλέπει την πώληση 20.000 ΜΚ-84 και 20.000 BLU-117, ενώ περιλαμβάνει και 20.000 διατρητικές κεφαλές I-2000. Η χρηματοδότηση θα γίνει σε μεγάλο βαθμό μέσω της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, γεγονός που σημαίνει ότι μέρος του κόστους καλύπτεται από αμερικανικούς δημόσιους πόρους.

SUNSTOP

Οι ΜΚ-84 ζυγίζουν περίπου έναν τόνο και συγκαταλέγονται στα πλέον καταστροφικά συμβατικά όπλα που διαθέτουν οι ΗΠΑ. Η έκρηξή τους μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη καταστροφή και διασπορά θραυσμάτων σε μεγάλη ακτίνα.

MARIS

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν σχολίασαν επισήμως τη συμφωνία, ενώ Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι πωλήσεις όπλων ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο Κογκρέσο η συμφωνία

Το πακέτο έχει ήδη γνωστοποιηθεί ανεπίσημα στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου. Παρότι οι νομοθέτες μπορούν να επιχειρήσουν να μπλοκάρουν μια πώληση όπλων, η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει διαδικασίες που, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να παρακάμψουν τις αντιρρήσεις τους.

Η πώληση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ προκαλεί εντονότερες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ιδιαίτερα στους κόλπους των Δημοκρατικών. Τον Ιούλιο περισσότεροι από 100 Δημοκρατικοί βουλευτές ψήφισαν υπέρ του τερματισμού της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ, ένδειξη της μετατόπισης που καταγράφεται στο κόμμα.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία

Η σχεδιαζόμενη πώληση γίνεται ενώ οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025 υπό αμερικανική αιγίδα.

Περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τέσσερις στρατιώτες του. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Οι βόμβες των 2.000 λιβρών έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από το Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο, προκαλώντας επικρίσεις λόγω του κινδύνου για αμάχους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε αναστείλει το 2024 μία αποστολή τέτοιων πυρομαχικών προς το Ισραήλ, απόφαση που ανέτρεψε ο Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

airbnb vraxyxronia misthosi

Στο στόχαστρο της ΕΕ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις – Η Κομισιόν παρουσίασε νέους κανόνες

10 Σεπτεμβρίου 2026
afd germany

Το AfD για τη Γερμανία: Μαζικές απελάσεις, σχολεία χωρίς Pride και «πατριωτική» τέχνη

8 Σεπτεμβρίου 2026
worldmap

Στον ΟΗΕ πρόταση για να αλλάξει ο παγκόσμιος χάρτης – Τι είναι το μερκατορικό σύστημα

5 Σεπτεμβρίου 2026
kids smartphone laptop

UNICEF: Ένα στα πέντε παιδιά σε 21 χώρες έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση μέσω τεχνολογίας

4 Σεπτεμβρίου 2026

Αμφίβολη η ικανότητα της Ευρώπης να αμυνθεί απέναντι σε μια εισβολή

4 Σεπτεμβρίου 2026
akrodeksia europe

Η Ακροδεξιά στον προθάλαμο της εξουσίας σε Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία

31 Αυγούστου 2026

Νετανιάχου: Η ΕΕ παραμένει σιωπηλή μπροστά στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο

31 Αυγούστου 2026
venezuela oil

Οι ΗΠΑ παίρνουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας

29 Αυγούστου 2026
nepal katastrophi

Εικόνες Αποκάλυψης: Ψάχνουν 1.500 ανθρώπους σε Νεπάλ και Θιβέτ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες | +Video

27 Αυγούστου 2026

Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε έναν Γ΄Παγκόσμιο Πόλεμο

26 Αυγούστου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button