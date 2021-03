Κομισιόν | Αυτό είναι το «πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού»

Βρισκόμαστε στην κρίση του αιώνα ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν κατά τη συνέντευξη τύπου για την απάντηση της Επιτροπής στην αντιμετώπιση του κορωνoϊού όπου παρουσιάστηκε η πρόταση για ένα Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό.

«To πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό δείχνει εάν ο κάτοχός του έχει εμβολιαστεί, έχει πρόσφατο αρνητικό τεστ ή έχει αναρρώσει από κορονοϊό» σημείωσε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν υπογραμμίζοντας ότι «ο στόχος είναι να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να αποκαταστήσουν την ελευθερία κίνησης με έναν τρόπο ασφαλή, υπεύθυνο και με εμπιστοσύνη».

Παράλληλα, όσον αφορά στα εμβόλια και τις παραδόσεις, η Πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της σχετικά με τις παραδόσεις της AstraZeneca αναφέροντας ότι « το πρώτο τρίμηνο θα παρέδιδε 90.000.000 δόσεις, τις μείωσαν σε 40.000.000 και τώρα η πρόβλεψή τους είναι για 30.000.000 μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου».

Παράλληλα επισήμανε ότι ενώ η ΕΕ έχει παραδώσει 41.000.000 δόσεις σε 33 χώρες, πρέπει να υπάρξουν εξηγήσεις στους πολίτες «για το λόγο για τον οποίο εμβόλια που παρήχθησαν εντός ΕΕ πηγαίνουν σε άλλες χώρες, ενώ οι ίδιες ενώ παράγουν δεν στέλνουν δόσεις». Αυτό που χρειάζεται είναι η αμοιβαιότητα τόνισε.

«Είναι σημαντικό να υπάρξει επιτάχυνση στις παραδόσεις», σημείωσε η κ. Φον Ντερ Λάιεν προσθέτοντας ότι «πρέπει να εστιάσουμε στο δεύτερο τρίμηνο και την περίοδο μέχρι το καλοκαίρι. Ξέρουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας και να εμβολιάσουμε το 70% του ενήλικου πληθυσμού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και ξέρουμε ότι οι παραδόσεις θα αυξηθούν το δεύτερο τρίμηνο».

Η ίδια επισήμανε ότι «ακόμη ένα εμβόλιο εγκρίθηκε, αυτό της Johnson. Θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο και πρέπει να παραλάβουμε το δεύτερο τρίμηνο 50.000.000 δόσεις και θέλω να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για εμβόλιο μίας δόσης. Ξέρουμε επίσης ότι μπορούμε να βασιστούμε στις δόσεις της Pfizer/BioNtech, 200.000.000 δόσεις για το δεύτερο τρίμηνο και το ίδιο ισχύει για τη Moderna με 35.000.000 δόσεις. Δυστυχώς όσον αφορά την AstraZeneca θα παραδώσει 70.000.000 δόσεις».

Το πρότυπο πιστοποιητικού που θα αφορά και στην διακίνηση μεταξύ της Ευρώπης και τρίτων χωρών θα είναι σε ψηφιακή και σε έντυπη έκδοση και δίγλωσσο: θα έχει την επίσημη γλώσσα του κράτους και τα αγγλικά.

Βασικά στοιχεία του κανονισμού που πρότεινε σήμερα η Επιτροπή

Προσβάσιμα και ασφαλή πιστοποιητικά για όλους τους πολίτες της ΕΕ:

Απαγόρευση των διακρίσεων:

Μόνο ουσιώδεις πληροφορίες και ασφαλή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Τα πιστοποιητικά αυτά θα περιέχουν ένα περιορισμένο σύνολο πληροφοριών, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο / την εξέταση / την ανάρρωση και τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό του πιστοποιητικού. Ο έλεγχος των δεδομένων αυτών θα είναι δυνατός μόνο για την επιβεβαίωση και την επαλήθευση της γνησιότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών.

Today we strengthen the @EU_commission's response to #COVID19 with:

• Digital Green Certificates for free and safe movement in the EU

• A common path to a gradual, safe and lasting re-openinghttps://t.co/opAMGkeSNf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2021