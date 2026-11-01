Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Κυριακή 1/11/2026

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026 αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, βροχές κατά τόπους ισχυρές και καταιγίδες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως το μεσημέρι. Από το απόγευμα κι έπειτα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου. Χαλαζοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 17, στη Θεσσαλία από 9 έως 16, στην Ήπειρο από 8 έως 18, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 16, στις Κυκλάδες από 14 έως 17, και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 15 έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 7 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ενδεχομένως ισχυρά από το πρωί έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι κι έπειτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.