Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 26/10/2026

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Οι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ τοπικά στα πελάγη.Πιο αναλυτικά, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες , στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Βροχές θα εκδηλώνονται και στις υπόλοιπες περιοχές, αλλά θα είναι μικρότερης έντασης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 22, στη Θεσσαλία από 12 έως 20 βαθμούς, στη Στερεά από 12 έως 21 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 13 έως 22 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 22 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 16 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 22 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς και στην Κρήτη από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά, από ανατολικές βορειοανατολικές κυρίως στα ανατολικά και σταδιακά μεταβλητοί στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο με ένταση 4 με 6, έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες καταιγίδες. Οι άνεμοι ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.