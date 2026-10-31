Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 31/10/2026

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο.Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις με βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες, τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στις νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 17, στη Θεσσαλία από 8 έως 17, στην Ήπειρο από 7 έως 19, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 11 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 17, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 13 έως 18, και στην Κρήτη από 16 έως 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.