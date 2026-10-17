Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 17/10/2026

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 περιμένουμε αρχικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας. Λίγα χιόνια θα πέσουν σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, με ενδεικτικό υψόμετρο πάνω από τα 1500 μέτρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και νότια.

Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο.Πιο αναλυτικά, βροχές αναμένονται στην Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Λίγα χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας, με ενδεικτικό υψόμετρο πάνω από τα 1500 μέτρα. Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, αλλά και σε αυτές τις περιοχές προοδευτικά τα σταματήσουν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 16-18 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 16-17, στη Θεσσαλία από 5 έως 17-18, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 17-19 και τοπικά 20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 18-20 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και έως το πρωί τοπικά στα νότια τμήματα ισχυροί 6 μποφόρ, με προοδευτική εξασθένηση. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές, με μικρή πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βορειοανατολικά και ανατολικά του νομού, αλλά τις πρωινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Χιονόπτωση ενδέχεται να εκδηλωθεί τη νύχτα στα ανώτερα τμήματα της Πάρνηθας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και στην αρχή της ημέρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.