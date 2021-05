Tripadvisor | Το Nana Princess ανάμεσα στα 25 κορυφαία ξενοδοχεία στην Ελλάδα

Τα 25 κορυφαία ξενοδοχεία στην Ελλάδα, από οικογενειακά θέρετρα μέχρι ξενοδοχεία-μπουτίκ,έχουν ως εξής:

1. Sani Dunes

Σάνη, Ελλάδα

“Αυτό που μας άρεσε περισσότερο, σε όλη την οικογένεια των τριών γενιών που βρέθηκε εκεί, είναι η ατμόσφαιρα, η οποία είναι τόσο εκλεπτυσμένη όσο και απλή, που δημιουργείται από το εκπληκτικό μείγμα επαγγελματισμού και φιλικότητας.

2. Ξενοδοχείο Αχτίς

Άφυτος, Ελλάδα

“Περνώντας την πύλη, μπαίνετε σε μια παραδεισένια και γαλήνια όαση. Σε κάνουν να νιώθεις σαν βασιλιάς. Οι ξεχωριστές πινελιές κάνουν όλη τη διαφορά.”

3. Ikos Olivia

Γερακινή, Ελλάδα

“Τα πάντα ήταν άψογα. Το προσωπικό, το φαγητό, τα ποτά, η καθαριότητα, η τοποθεσία, τα δωμάτια, οι κήποι, η πισίνα. Νιώσαμε σαν αληθινοί VIP.”

4. Canaves Oia Suites

Οία, Ελλάδα

“Εξαιρετική θέα και εξυπηρέτηση”

“ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΟ!”

5. Nana Princess Suites, Villas & Spa

Χερσόνησος, Ελλάδα

“Μαγεια”

“ απεραντο γαλαζιο ”

6. Mykonos Bay Hotel

Μύκονος (Χώρα), Ελλάδα

“Υπέροχο ξενοδοχείο σε μια μαγευτική τοποθεσία”

“ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΣΑΖ ΥΨΗΛΕΣ”

7. GHotels Simantro Beach

Σάνη, Ελλάδα

“Η φετινή μας επιλογή στο ξενοδοχείο Simantro”

“Καταπληκτικό ξενοδοχείο σε υπέροχη τοποθεσία”

8. Porto Sani

Σάνη, Ελλάδα

“Μοναδική Εμπειρία”

“Εξαιρετικό Ξενοδοχείο”

9. Nissaki Boutique Hotel

Πλατύς Γιαλός, Ελλάδα

“Κορυφαίο!”

“Πολύ καλό όπως πάντα!!!”

10. Palladium Boutique Hotel

Πλατύς Γιαλός, Ελλάδα

“Καταπληκτικό!!”

“Τέλειο σε όλα!!!!”

11. Sani Asterias

Σάνη, Ελλάδα

“Three Bedroom Deluxe Suite Private Pool”

“Neww three bedroom suite with pool”

12. Andronis Arcadia Hotel

Οία, Ελλάδα

“Το πιο ιδανικό μέρος να δεις το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης”

“Υπεροχο ξενοδοχειο!”

13. Makedonia Palace

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

“Γενεθλια”

“Επιβλητικό ”

14. Anax Resort & Spa

Άγιος Ιωάννης, Ελλάδα

“Όνειρο!!!!”

“Εξαιρετικό ξενοδοχείο”

15. Adrina Resort & Spa

Πάνορμος, Ελλάδα

“Ονειρεμένες διακοπές στο αγαπημένο μας ξενοδοχείο ”

“Εξαιρετική διαμονή”

16. Alexandra Golden Boutique Hotel

Χρυσή Ακτή, Ελλάδα

“Παραδεισένιες και ασφαλείς διακοπές! Τέλειο ξενοδοχείο!”

“Εξαιρετική παροχή υπηρεσιών με απόλυτη ασφάλεια σε εποχή COVID”

17. Lindos Blu Luxury Hotel & Suites

Λίνδος, Ελλάδα

“Μοντέρνα, ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Όμορφα δωμάτια με υπέροχη θέα. Την περισσότερη ώρα την περνούσαμε στη βεράντα μας, απολαμβάνοντας από το ύψος του γκρεμού τη θέα στον κόλπο ή στο άψογα διαρρυθμισμένο δωμάτιό μας.”

18. Summer Senses Luxury Resort

Πίσω Λιβάδι, Ελλάδα

“Διαμονή στο Summer Senses Luxury Resort στην Πάρο”

“Εξαιρετική”

19. Ξενοδοχείο Μαριάννα

Ναύπλιο, Ελλάδα

“ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ”

“ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ”

20. Aegialis Hotel & Spa

Αιγιάλη, Ελλάδα

“Αιγιαλίς, το απόλυτο παράδειγμα εναλλακτικού τουρισμού.”

“Εξαιρετική επιλογή για απόδραση με ονειρική θέα”

21. Aqua Luxury Suites

Ημεροβίγλι, Ελλάδα

“Πολυ ωραιο σημειο και εξυπηρετηση”

“View to caldera from your jacuzzi”

22. Ξενοδοχείο Ανδρόνικος

Μύκονος (Χώρα), Ελλάδα

“Ενα κοσμοπολιτικο ξενοδοχειο σε ενα κοσμοπολιτικο νησι”

“Τέλειο.”

23. A for Art

Θάσος (Λιμάνι), Ελλάδα

“Εξαιρετικο”

“Φανταστική διαμονή”

24. Casa Cook Rhodes

Κολύμπια, Ελλάδα

“Το προτείνουμε ανεπιφύλακτα”

“honeymoon”

25. Sani Beach

Σάνη, Ελλάδα

“Ένα σπουδαίο οικογενειακό ξενοδοχείο με χαλαρωτική ατμόσφαιρα, τέλειο φαγητό και μία πανέμορφη παραλία. Το μεγαλύτερο προτέρημά του, ωστόσο, είναι το προσωπικό του. Πραγματικά εκπληκτικοί άνθρωποι.”