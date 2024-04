Taste Atlas: Το αντικριστό ανάμεσα στις κορυφαίες συνταγές με αρνί

Σύμφωνα με το Taste Atlas, τα ελληνικά αρνίσια παϊδάκια βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες συνταγές για αρνί.

Όσοι έχουν δοκιμάσει αυτό το αξεπέραστο πιάτο της ελληνικής κουζίνας, δεν θα αμφισβητήσουν ποτέ την ποιότητά του. Στην 22η θέση βρίσκεται η παραδοσιακή Κρητική γεύση του Αντικριστού! Εντυπωσιακά, η λίστα του Taste Atlas περιλαμβάνει συνολικά 7 ελληνικές συνταγές με αρνί, επιβεβαιώνοντας την αγάπη των Ελλήνων για αυτό το εκλεκτό κρέας:

Lamb carries strong religious connotations, and lamb dishes have been the traditional Easter meal for centuries. Learn more about the best rated lamb dishes in the world: https://t.co/uHFoWxgWIj pic.twitter.com/zKIKNUY1X4

— TasteAtlas (@TasteAtlas) March 30, 2024