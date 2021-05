Το μεγαλύτερο τουριστικό project στην Ελλάδα ακούει στο όνομα… Elounda Hills!

Οι προοπτικές για τον τουρισμό της Κρήτης στην μετά-κορωνοϊό εποχή είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές και αναμένεται γρήγορα η ζήτηση αλλά και -κυρίως- οι αφίξεις να επανέλθουν στα επίπεδα του 2019.

Αυτό ίσως διαρκέσει ακόμη 1-2 χρόνια αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα θα έχουν προχωρήσει πολλές νέες τουριστικές επενδύσεις για πολυτελή ξενοδοχεία στο νησί.

Τα Χανιά αποτελούν μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της Κρήτης και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο αριθμό νέων μεγάλων επενδύσεων σε ξενοδοχεία. Ωστόσο, το Λασίθι, παρότι προσελκύει λιγότερες επενδύσεις, έχει μερικές από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος.

Λασίθι

Ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά projects στην Ελλάδα, που πολλοί αποκαλούν «Ελληνικό της Κρήτης, το Elounda Hills θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα του τουρισμού της Κρήτης.

Η μεγάλη επένδυση της ρωσικών συμφερόντων Mirum, άνω των 400 εκ. ευρώ, που έχει υπαχθεί στο καθεστώς fast track των στρατηγικών επενδύσεων, πρόκειται να αναπτυχθεί σε μια έκταση 840 στρεμμάτων στην περιοχή της Ελούντας. Έχει προέλθει από τη συνένωση αρκετών μικρότερων ιδιοκτησιών και θα χωρίζεται σε 6 αυτοτελείς ενότητες. Η συνολική δομήσιμη επιφάνεια υπολογίζεται σε 130.000 τ.μ..

Σε αυτή η Mirum σχεδιάζει να κατασκευάσει 5άστερο ξενοδοχείο 200 κλινών αλλά και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων 340 παραθεριστικές κατοικίες και μαρίνα με δυνατότητα εξυπηρέτησης 202 σκαφών και superyachts. Αναμένεται να δημιουργήσει 650 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής και επιπλέον 763 θέσεις εργασίας όταν ολοκληρωθεί και ξεκινήσει να λειτουργεί.

Παράλληλα, η Mirum έχει στα σκαριά και δεύτερη μεγάλη πολυτελή τουριστική επένδυση και πάλι στο Λασίθι. Σε παραθαλάσσια περιοχή στο Βαθύ (πολύ κοντά στο Daios Cove Luxury Resort & Villas, πρόκειται να δημιουργήσει το Park Residences. Η επένδυση αφορά την κατασκευή 5άστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, 200 κλινών, αλλά και πολυτελών βιλών, που θα διαχειρίζεται μεγάλη διεθνής αλυσίδας ξενοδοχείων.

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του νέο πολυτελές ξενοδοχείο Numo Ierapetra Beach Resort στην Ιεράπετρα.

Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο της Troulis Royal Collection θα έχει 132 δωμάτια και σουίτες καθώς και πληθώρα εγκαταστάσεων, όπως εστιατόρια, πισίνα, bars και fitness center. Σύμφωνα με τη σελίδα κρατήσεων του ξενοδοχείου, αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους του επισκέπτες στις 28 Απριλίου 2021.

Αποτελεί το πρώτο της νέας αλυσίδας Numo Hotels & Resorts, που ανήκει στον όμιλο Troulis Royal Collection, ο οποίος διαθέτει ακόμη δύο 5άστερα ξενοδοχεία στην περιοχή του Ρεθύμνου: το The Royal Blue Resort & Spa αλλά και το νέο The Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio collection by Hilton, το πρώτο ξενοδοχείο που ανοίγει κάτω από brand της Hilton στην Κρήτη.

Χανιά

Τα Χανιά κρατούν τα σκήπτρα των τουριστικών επενδύσεων, με αρκετά νέα ξενοδοχειακά πρότζεκτ πολυτελείας.

Η αρχή γινεται με το νέο πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων με το όνομα Georgioupolis Suites στον οικισμό Ασπρουλιάνου, στη Γεωργιούπολη Χανίων.

Επίσης, ξεχωρίζει το νέο 5άστερο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 405 κλινών με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 100KW στην θέση Μπεγλέρη Μαράθι στο Ακρωτήρι Χανίων, ιδιοκτησίας Α. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η επένδυση έχει πάρει ήδη το πράσινο φως από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Μέσα στην πόλη των Χανίων, η ισραηλινών συμφερόντων Belvedere ΜΕΠΕ, μίσθωσε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τρία ιστορικά κτίρια που το ίδρυμα είχε προωθήσει προς αξιοποίηση. Τα 3 αυτά κτίρια που βρίσκονται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση, στο λόφο Καστέλι πάνω από το λιμάνι της Παλιάς Πόλης των Χανίων, θα ματατραπούν σε πολυτελές ξενοδοχείο, σε μια επένδυση που υπολογίζεται σε 18 εκ. ευρώ.

Επιπλέον, το τελευταίο χρονικό διάστημα, μια περιοχή των Χανίων έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε “νέα Μύκονο” με αρκετές νέες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις να βρίσκονται στα σκαριά εκεί. Ο λόγος για τον κόλπο της Κισσάμου.

Το μεγάλο τουριστικό πρότζεκτ Costa Nopia ανήκει στον εκ Κύπρου ορμώμενο όμιλο επιχειρήσεων Λεπτός (Leptos Group). Το έργο αφορά τη δημιουργία πολυτελούς σύνθετου τουριστικού συγκροτήματος, που θα περιλαμβάνει 2 ξενοδοχεία, τουριστικές κατοικίες, μαρίνα, γήπεδο γκολφ, αθλητικές εγκαταστάσεις, συνεδριακό κέντρο αλλά και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και εμπορίου.

Θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων στην περιοχή Νοπήγια, στον κόλπο της Κισσάμου. Η επένδυση είναι ύψους 303 εκ. ευρώ και έχει ήδη ενταχθεί στο καθεστώς fast track των στρατηγικών επενδύσεων, από τον Οκτώβριο του 2020. Το έργο υλοποιεί η εταιρεία Cretan Sun & Sea Developments.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ακόμη πολυτελείς τουριστικές επενδύσεις στον κόλπο της Κισσάμου βρίσκονται στα σκαριά.

Η μεγαλύτερη αφορά την επένδυση της IKOS Resorts σε έκταση 140 στρεμμάτων στον κόλπο της Κισσάμου με στόχο την ανέγερση πολυτελούς 5άστερου ξενοδοχείου. Κατά πάσα πιθανότητα η επένδυση θα δρομολογηθεί μέσω της LBR International, της εταιρείας μέσω της οποίας η Ikos Resorts ανοίγει νέα πολυτελή ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι στην Ikos Resorts έχουν ισχυρή θέση τόσο η οικογένεια Ανδρεάδη όσο και μεγάλα επενδυτικά funds από το εξωτερικό (Oaktree Capital Management LP, Goldman Sachs Asset Management και Hermes GPE).

Παράλληλα, στην ίδια ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται έκταση και από άλλο επενδυτή για τη δημιουργία 5άστερου ξενοδοχείου.

Ηράκλειο

Δύο νέα 5άστερα ξενοδοχεία μέσα στην πόλη του Ηρακλείου βρίσκονται στα σκαριά. Η εταιρεία πίσω από αυτά είναι η MS WHITE HOSPITALITY, η οποία έχει ήδη πάρει το πράσινο φως από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου για να προχωρήσει. Και τα δύο νέα ξενοδοχεία αφορούν αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτιρίων, τα οποία θα ανακαινιστούν προκειμένου να μετατραπούν σε πολυτελή ξενοδοχεία. Το πρώτο βρίσκεται στην οδό Καλοκαιρινού 77-79 και Καζάνη 1 ενώ το δεύτερο στη συμβολή των οδών Αποκορώνου και 1770.

Ρέθυμνο

Φέτος την άνοιξη ανοίγει τις πύλες του το νέο 5άστερο Minos Ambassador. Βρίσκεται μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου, σε μικρή απόσταση από την παραλία αλλά και το ιστορικό κέντρο της πόλης. Διαθέτει 50 δωμάτια και σουίτες, καθώς επίσης και εστιατόρια, pool bar και spa. Μάλιστα, θα ενώνεται μέσω γέφυρας με το υφιστάμενο ξενοδοχείο Minos, που ανήκει στην ίδια εταιρεία Ν. & Χ. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ Α.Ε.