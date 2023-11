Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2023» στη Θεσσαλονίκη

Η Περιφέρεια Κρήτης θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2023», η οποία διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από Παρασκευή 10 Νοεμβρίου έως Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 (περίπτερο 13, C10).

Ημέρες & ώρες κοινού:

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου | 11:00 – 20:00

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου | 10:00 – 20:00

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου | 10:00 – 18:00

Το διεθνές εκθεσιακό τουριστικό δίδυμο της PHILOXENIA και της HOTELIA

Η τουριστική βιομηχανία και όλες οι νέες τάσεις και καινοτομίες της αγοράς συνυπάρχουν στο διεθνές εκθεσιακό τουριστικό δίδυμο της PHILOXENIA και της HOTELIA, που πραγματοποιείται από τη ΔΕΘ-HELEXPO στις 10-12 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η PHILOXENIA αποτελεί θεμέλιο για το εγχώριο τουριστικό επιχειρείν, καθώς είναι ένας εκθεσιακός και συνεδριακός κόμβος συνάντησης φορέων και ιδιωτών από όλο το φάσμα του τουρισμού.

Μαζί με τη PHILOXENIA διοργανώνεται και η HOTELIA, η έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού, που παρουσιάζει ό,τι πιο καινούργιο στους κλάδους των ξενοδοχείων, της εστίασης και της καφεστίασης.

Η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση των δύο εκθέσεων αποτυπώνονται ξεκάθαρα στο πλήθος των ξένων εμπορικών επισκεπτών και των επιχειρηματικών συναντήσεων, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο τους.

Με Τιμώμενη Χώρα τη Βουλγαρία η PHILOXENIA ενσωματώνει πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις με θεματικές παρουσιάσεις, ημερίδες και δράσεις και ουσιαστικά είναι η καλύτερη ευκαιρία για τους επαγγελματίες του κλάδου να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και για την αυτοδιοίκηση να παρουσιάσει τις ομορφιές των ελληνικών προορισμών.

Πόλος έλξης της PHILOXENIA είναι αναμφίβολα το PHILOXENIA FORUM 2023, το οποίο στις 11 Νοεμβρίου και υπό την αιγίδα του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Marketing & Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα εντρυφήσει στα πλέον επίκαιρα ζητήματα του τουρισμού διεθνώς με θέμα: “Αναζητώντας την ισορροπία: «υπερ-τουρισμός» – κυκλική οικονομία – κλιματική αλλαγή”.

Παράλληλα, η μοναδικότητα και οι ιδιαιτερότητες των ελληνικών τροφίμων, καθώς και η τέχνη της παρασκευής και της παρουσίασης του καφέ, φιλοτεχνούν το δημιουργικό προφίλ των ενοτήτων All About Gastronomy και All About Cafe, που θα γίνουν στο πλαίσιο της HOTELIA. Το All About Gastronomy, που διοργανώνεται με επιμέλεια της εταιρείας Chef Stories, θα αναδείξει ιδιαίτερες γεύσεις, ιδέες και μοναδικούς συνδυασμούς προϊόντων εκθετών και βραβευμένων παραγωγών.

Το All About Cafe, που θα υλοποιηθεί με την επιμέλεια του Βαλάντη Λαμπριανίδη, WCE Certified Judge & Coffee Business Consultant της εταιρίας Valenio, είναι αφιερωμένο στην τέχνη της δημιουργίας καφέ με workshops και με τον μοναδικό Latte Art ThrowDown Competition.