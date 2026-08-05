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Πάρος: Ιδρύει Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/08/2026
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Στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Δήμου για την επόμενη ημέρα του τουρισμού στην Πάρο περιλαμβάνει τη δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ο οποίος πιθανότατα να μπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία εντός του 2027.

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Ήδη έχει ανατεθεί η εκπόνηση και υλοποίηση προκαταρκτικού στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη μοντέλων διαχείρισης του προορισμού, τη δομημένη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, την εκπόνηση προκαταρκτικών σχεδίων επανατοποθέτησης της ταυτότητας της Πάρου, καθώς και η τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού.

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Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του προορισμού και ο καθορισμός των βασικών αξόνων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και ταυτότητας της Πάρου. Σε δεύτερη φάση θα ενεργοποιηθεί η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματιών του τουρισμού μέσω δράσεων διαβούλευσης και ερευνών, με στόχο τη διαμόρφωση κοινού πλαισίου αξιών και προτεραιοτήτων για τον προορισμό.

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Σε τρίτη φάση θα αξιοποιηθούν τα πορίσματα της διαβούλευσης και των ερευνών για την οριστικοποίηση του προκαταρκτικού σχεδίου ταυτότητας και αξόνων μάρκετινγκ της Πάρου και θα ολοκληρωθεί το σχέδιο λειτουργίας του Οργανισμού, με πλήρη περιγραφή της δομής, του θεσμικού πλαισίου και των δράσεών του. Η ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά και μετρήσιμα στην αναβάθμιση και βέλτιστη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος της Πάρου, ενισχύοντας την άσκηση στρατηγικών και πολιτικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του νησιού.

Εξάλλου, η Πάρος συνεχίζει να συγκεντρώνει επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο τέλος του 2025 η Πάρος διέθετε 141 ξενοδοχεία δυναμικότητας 3.820 δωματίων με 7.510 κλίνες. Από το σύνολο, τα 15 είναι ξενοδοχεία 5 αστέρων δυναμικότητας 730 δωματίων με 1.440 κλίνες, τα 22 είναι ξενοδοχεία 4 αστέρων δυναμικότητας 907 δωματίων με 1.727 κλίνες, τα 43 είναι ξενοδοχεία 3 αστέρων δυναμικότητας 1.168 δωματίων με 2.349 κλίνες, τα 45 είναι ξενοδοχεία 2 αστέρων δυναμικότητας 792 δωματίων με 1.541 κλίνες και τα 16 είναι ξενοδοχεία με 1 αστέρι δυναμικότητας 223 δωματίων με 453 κλίνες.

Να σημειωθεί ότι η κ. Μπαρμπαρίγου τοποθετήθηκε πέρυσι στη θέση της Προέδρου της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου. Γεννήθηκε στη Νάουσα και εργάζεται από το 1995 στον χώρο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Από το 2002 διευθύνει μαζί με τον σύζυγό της, Νικόλα Γαβαλά, φροντιστήριο Αγγλικών στην περιοχή της Νάουσας. Είναι μητέρα δύο παιδιών και έχει ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του νησιού. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 εξελέγη Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/08/2026
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