Greek Hotel of the Year 2021 | Τα πιο ξεχωριστά ξενοδοχεία της Ελλάδας

Για τρίτη συνεχή χρονιά και σε μια συγκυρία όπου η ποιότητα και η μοναδικότητα έχουν περισσότερη σημασία παρά ποτέ, τα Greek Hotel of the Year Awards αναδεικνύουν κάποια από τα πιο ξεχωριστά ξενοδοχεία της Ελλάδας.

Τα Hotel of the Year Awards ανέδειξαν για άλλη μια φορά χρόνια ξενοδοχεία μοναδικού χαρακτήρα κάθε τύπου και μεγέθους και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τις υποψηφιότητες στα Greek Hotel of the Year Awards που διοργανώνονται για τρίτη συνεχή χρονιά από το Hote & Restaurant με την υποστήριξη του ΕΟΤ, υπό την αιγίδα του ΣETE και χρυσό χορηγό το ekdromi.gr αξιολόγησε εικοσιπενταμελής κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον Πάνο Αλμυράντη, Γενικό διευθυντή του Daios Cove και αντιπρόεδρο της EHMA- European hotel managers Association

Τρεις σημαντικές τιμητικές βραβεύσεις

Ειδική βαρύτητα έχουν τα τιμητικά βραβεία απονέμονται της εξέχοντες επάγγελμα της ελληνικής ξενοδοχεία.

Το lifetime Achievement Award των Hotel of the Year Απονεμήθηκε φέτος στο Γιώργο Ματσίγκο, Γενικό διευθυντή των Artium Hotels

Το βραβείο General Manager of the Year κέρδισε ο Γιώργος Σπυρόπουλος , Chief Operating Officer των Electra Hotels & Resorts

Τον τίτλο Spa Manager of the Year κέρδισε η Έλλη Σουμάκη, Spa Manager Six Senses Spa – Porto Elounda Golf & Spa Resort

Νικητές

New Hotels & Resorts – Milos Cove Inception Resort, Milos

Luxury Hotels & Resorts – Belvedere Hotel, Mykonos

Design Hotel – Cretan Malia Park, a member of Design Hotels, Crete

Boutique Hotel – Belvedere Hotel, Mykonos

Historic Hotel – Hydrea Luxury Hotel, Hydra

All Suite Hotel – Astra Suites, Santorini

City Hotel/Urban Stay – SanSal Boutique Hotel, Crete

Spa Hotel – Mykonos Grand Hotel & Resort, Mykonos

Small Hotel Spa – Eressian Hotel & Hammam Spa, Lesvos

Wellness Hotel/Resort – Euphoria Retreat, Mystras

Summer Hotel/Resort – Adorno Beach Hotel & Suites, Mykonos

Romantic Hotel – Astra Suites, Santorini

Adults Only Hotel – Elysium Boutique Hotel, Crete

Family Hotel – Lesante Classic Luxury Hotel & Spa, Zakynthos

Millenials’ Hotel – Super Paradise Suites, Mykonos

Culinary Experience – Belvedere Hotel, Mykonos

Luxury Villas – Dikoarch, Chalkidiki

Best Coastal Hotel – Calilo, Ios

Most Scenic Location – OMMA, Santorini

Secluded Hotel – The Wild Hotel by Interni, Mykonos

Best Suite – Ekies All Senses Resort, Chalkidiki

Swimming Pool – Calilo, Ios

Renovation – The Bold Type Hotel, Patra

Special Character Hotel – The Bold Type Hotel, Patra

Most Unique Guest Experience – Blue Palace, a Luxury Collection Resort and Spa, Crete

Δείτε ολους τους νικητές www.hoteloftheyear.gr