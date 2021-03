Elounda Beach | Ανοίγει τις πόρτες του στις 14 Μαΐου

Το Elounda Beach Hotel & Villas είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους επισκέπτες του στις 14 Μαΐου για την φετινή καλοκαιρινή σεζόν!

Eνα 5αστερο ξενοδοχείο με εξυπηρέτηση παγκόσμιας κλάσης και μια πανοραμική θέα που βλέπει στους καταπράσινους κήπους ή στον κόλπο του Μιραμπέλο.

Το Elounda Beach Hotel & Villas, a Member of the Leading Hotels of the World, απέχει 75χλμ. από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα αξιοθέατα της περιοχής, όπως το Παλάτι της Κνωσού. Επίσης είναι σε απόσταση 7χλμ. από την παραθαλάσσια πόλη του Αγίου Νικολάου και 2χλμ. από το χωριό της Ελούντας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου βρίσκεται 65χλμ. μακριά.

Η τοποθεσία αρέσει ιδιαίτερα σε ζευγάρια όπου έχουν βαθμολογηθεί με 9,8 για ταξίδι δύο ατόμων.