Tι αλλάζει στο Instagram και το Facebook για τους ανήλικους μετά τον ιστορικό δικαστικό συμβιβασμό

Η Meta δήλωσε την Τετάρτη ότι θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν το Instagram και το Facebook, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας-ορόσημο με 47 αμερικανικές πολιτείες, την Περιφέρεια της Κολούμπια και αμερικανικά εδάφη, έπειτα από αγωγές που κατηγορούσαν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ότι προκαλούν εθισμό.

Σήμερα, το Instagram και το Facebook επιτρέπουν σε οποιονδήποτε είναι 13 ετών και άνω να δημιουργήσει λογαριασμό. Οι χρήστες κάτω των 18 ετών εντάσσονται αυτόματα στους λεγόμενους «Teen Accounts» («Λογαριασμούς Εφήβων»), οι οποίοι είναι εξαρχής ιδιωτικοί και περιορίζουν την πρόσβαση σε ορισμένες κατηγορίες δυνητικά επιβλαβούς περιεχομένου.

Η νέα συμφωνία αναμένεται να επιφέρει ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές στις δύο εφαρμογές. Η Meta ανακοίνωσε ότι ορισμένες νέες λειτουργίες θα τεθούν σε εφαρμογή μέσα στους επόμενους έξι μήνες, ενώ άλλες αλλαγές —όπως εκείνες που αφορούν τον τρόπο επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών— ενδέχεται να χρειαστούν έως και έναν χρόνο. Ήδη κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους η εταιρεία είχε αρχίσει να εφαρμόζει ορισμένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία.

Χρονικά όρια

Οι έφηβοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Instagram και το Facebook έως δύο ώρες την ημέρα, εκτός εάν ένας γονέας αλλάξει τις σχετικές ρυθμίσεις και τους επιτρέψει περισσότερο χρόνο.

Παράλληλα, η χρήση των εφαρμογών θα περιορίζεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί.

Επιπλέον, οι ειδοποιήσεις από Instagram και Facebook θα τίθενται αυτόματα σε σίγαση κατά τις σχολικές ώρες, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Δυνατότητα απενεργοποίησης λειτουργιών

Για πρώτη φορά, οι ανήλικοι χρήστες θα μπορούν να απενεργοποιούν το autoplay, τη λειτουργία που προβάλλει αυτόματα το επόμενο περιεχόμενο καθώς ο χρήστης παρακολουθεί την εφαρμογή. Αντί γι’ αυτό, θα μπορούν να επιλέγουν να πατούν ή να σύρουν την οθόνη προκειμένου να δουν την επόμενη φωτογραφία ή το επόμενο βίντεο. Μέχρι σήμερα, η λειτουργία αυτή δεν μπορούσε να απενεργοποιηθεί.

Οι έφηβοι θα μπορούν επίσης να απενεργοποιούν την αλγοριθμική, εξατομικευμένη ροή περιεχομένου. Θα έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να επιλέξουν μια ροή που δεν διαμορφώνεται προσωπικά για εκείνους με βάση τη συμπεριφορά και τα ενδιαφέροντά τους. Και αυτή είναι μια επιλογή που δεν υπήρχε προηγουμένως.

Κάθε φορά που ένας χρήστης κάτω των 18 ετών παραμένει στο Instagram ή το Facebook για 15 συνεχόμενα λεπτά, θα εμφανίζεται στην οθόνη του σχετική υπενθύμιση. Η Meta δεν διευκρίνισε τι ακριβώς θα αναγράφει το μήνυμα. Αντίστοιχες ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται μετά από 60 και 90 λεπτά χρήσης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ακόμη ότι θα απενεργοποιήσει την εμφάνιση του αριθμού των likes, καθώς έχει υποστηριχθεί ότι η συνεχής σύγκριση της δημοφιλίας των αναρτήσεων μπορεί να εντείνει το άγχος των νέων χρηστών. Παράλληλα, θα απαγορεύσει στους εφήβους τη χρήση «ακραίων φίλτρων μακιγιάζ», καθώς και φίλτρων που μιμούνται τα αποτελέσματα αισθητικών ή πλαστικών επεμβάσεων.

Πρόσθετα μέτρα προστασίας

Η Meta δεσμεύτηκε να ενισχύσει την προστασία των ανηλίκων από ανεπιθύμητες επαφές με αγνώστους. Μεταξύ άλλων, θα περιορίσει τη δυνατότητα ενηλίκων να στέλνουν μηνύματα σε εφήβους ή να βλέπουν το περιεχόμενό τους. Η εταιρεία, ωστόσο, δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν αυτοί οι περιορισμοί.

Παράλληλα, οι έφηβοι θα αποκτήσουν έναν νέο τρόπο αναφοράς επιβλαβούς περιεχομένου. Η Meta δεσμεύτηκε ότι θα ανταποκρίνεται στο 90% αυτών των αναφορών μέσα σε έξι ώρες.

Η εταιρεία συμφώνησε επίσης να διατηρήσει και να βελτιώσει τα εργαλεία γονικού ελέγχου. Μέσω αυτών, οι γονείς θα μπορούν να βλέπουν πόσο χρόνο περνούν τα παιδιά τους στις εφαρμογές, τι είδους περιεχόμενο αναζητούν και τι είδους επαφές πραγματοποιούν με ενήλικους χρήστες.

Οι γονείς θα ειδοποιούνται επίσης όταν τα παιδιά τους δημιουργούν νέους λογαριασμούς ή όταν αλληλεπιδρούν με λογαριασμούς τους οποίους η εταιρεία χαρακτηρίζει ύποπτους.

Επαλήθευση ηλικίας

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι το πώς μπορούν να γνωρίζουν με αξιοπιστία την πραγματική ηλικία των χρηστών τους. Η Meta, όπως και άλλες εταιρείες τεχνολογίας, αναπτύσσει συστήματα που επιχειρούν να εξακριβώσουν την ηλικία όσων δημιουργούν νέους λογαριασμούς.

Την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, η OpenAI ανακοίνωσε το «ChatGPT for Teens», μια νέα λειτουργία του chatbot με αυξημένα μέτρα προστασίας για τους ανήλικους χρήστες, αναφέροντας ότι αξιοποιεί περισσότερα από 2.000 διαφορετικά σήματα προκειμένου να εκτιμά εάν ένας χρήστης είναι κάτω των 18 ετών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, η Meta δεσμεύτηκε να επενδύσει περισσότερο σε τεχνολογίες επαλήθευσης και εκτίμησης της ηλικίας, ώστε να αναγνωρίζει αποτελεσματικότερα ποιοι χρήστες είναι έφηβοι και να εντοπίζει και να απομακρύνει από τις πλατφόρμες λογαριασμούς που θεωρεί ότι ανήκουν σε παιδιά κάτω των 13 ετών.