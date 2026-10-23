Μπαίνουν σε κανονική λειτουργία οι τρεις μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας της ΔΕΗ

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να μπουν σε κανονική λειτουργία τα τρία έργα αποθήκευσης συνολικής ισχύς 150 MW, που υλοποίησε η ΔΕΗ στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της ΡΑΑΕΥ από τους τρείς διαγωνισμούς.

Όπως εξήγησε ο γενικός διευθυντής Κατασκευών Έργων ΑΠΕ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Κωνσταντίνος Νάτσης μιλώντας χθες στο Renewable & Storage Forum, «η ΔΕΗ έχει υλοποιήσει ήδη 150 MW σε τρία έργα μπαταριών στην Ελλάδα, τα οποία τις επόμενες μέρες θα μπουν και σε κανονική λειτουργία».

Πρόκειται για τις τρεις πρώτες μονάδες της εταιρείας που είχαν προκριθεί μέσω των σχετικών διαγωνισμών αποθήκευσης της ΡΑΑΕΥ. Τα συγκεκριμένα έργα υλοποιήθηκαν με ταχύτητα και πλέον εντάσσονται πλήρως στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, ενισχύοντας τη σταθερότητα του δικτύου και την απορρόφηση της ενέργειας από ΑΠΕ.

Ειδικότερα, πρόκειται για το σταθμό «Μελίτης 1» συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 48 MW και χωρητικότητας 96 MWh, ο οποίος κατασκευάστηκε κοντά σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσει η εταιρεία στη Δυτική Μακεδονία.

Ο δεύτερος σταθμός είναι ο «Πτολεμαΐδα 4» με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 50 MW και χωρητικότητα 100 MWh στην περιοχή των πρώην ορυχείων της Πτολεμαΐδας.

Όπως προκύπτει από τα χαρακτηριστικά τους, για την κατασκευή των δύο σταθμών χρησιμοποιήθηκαν υγρόψυκτες συστοιχίες μπαταριών, καινοτόμου τεχνολογίας LFP, μεγιστοποιώντας τόσο την αξιοποιούμενη ενέργεια όσο και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.

Οι εν λόγω σταθμοί αποσκοπούν στην υποστήριξη της λειτουργίας των παρακείμενων φωτοβολταϊκών σταθμών και συμβάλουν στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσον αφορά το τρίτο έργο, στο Αμύνταιο, αποτελείται από μπαταρίες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 50 MW για 4 ώρες.

Για την κατασκευή του νέου σταθμού BESS χρησιμοποιήθηκαν υγρόψυκτες συστοιχίες μπαταριών, καινοτόμου τεχνολογίας LFP, μεγιστοποιώντας τόσο την αξιοποιούμενη ενέργεια όσο και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.

Σύμφωνα με τον συνολικό προγραμματισμό, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σχεδιάζει να προσθέτει 1,5 έως 2 GW νέας ισχύος κάθε χρόνο, με το χαρτοφυλάκιο να περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και αιολικά. Για το 2027, όπως ανέφερε ο διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρείας Κωνσταντίνος Μαύρος στο ίδιο συνέδριο, το μεγαλύτερο μέρος των έργων που θα παραδοθούν κατασκευάζεται στην Ελλάδα.

Η επενδυτική στρατηγική του ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει συνολικές επενδύσεις 24,2 δισ. ευρώ, με το 48% να κατευθύνεται στη νοτιανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες βλέπει την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Κροατία, την Πολωνία και την Ουγγαρία ως τμήματα μιας ευρύτερης περιφερειακής παρουσίας, με προοπτική επέκτασης και σε νέες αγορές.