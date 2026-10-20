AI: Πώς να αναγνωρίσετε τα ψεύτικα μηνύματα και τις κλωνοποιημένες φωνές

Η δυνατότητα των απατεώνων να μιμούνται αξιόπιστα πρόσωπα, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς έχει ενισχυθεί σημαντικά με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Από ένα SMS που εμφανίζεται ως ειδοποίηση τράπεζας μέχρι ένα τηλεφώνημα με τη φωνή συγγενικού προσώπου, οι σύγχρονες μέθοδοι εξαπάτησης γίνονται ολοένα πιο δύσκολο να εντοπιστούν, με βασικό στόχο την απόσπαση χρημάτων και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον στα ηλεκτρονικά μηνύματα. Επεκτείνονται στις τηλεφωνικές κλήσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους κωδικούς QR, ενώ συχνά αξιοποιούν την ανησυχία ή την πίεση χρόνου για να οδηγήσουν τα θύματα σε βιαστικές αποφάσεις, όπως αναφέρει το ertnews.gr.

Ένα από τα συνηθέστερα τεχνάσματα είναι η δημιουργία ενός αισθήματος επείγοντος. Οι παραλήπτες μπορεί να ενημερώνονται ότι έχουν δήθεν απλήρωτο πρόστιμο, ανεξόφλητη οφειλή ή άλλη σοβαρή εκκρεμότητα και να καλούνται να πληρώσουν αμέσως, προκειμένου να αποφύγουν υποτιθέμενες κυρώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, οι δράστες ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς καρτών ή κωδικούς πρόσβασης.

Ιδιαίτερη επιφύλαξη απαιτούν τα αιτήματα πληρωμής μέσω δωροκαρτών ή κρυπτονομισμάτων, καθώς και οι σύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστοσελίδες σχεδιασμένες να αντιγράφουν την εμφάνιση επίσημων τραπεζικών ή κρατικών υπηρεσιών. Ακόμη και όταν ένα μήνυμα είναι καλογραμμένο και δεν περιέχει ορθογραφικά λάθη, αυτό δεν αποτελεί απόδειξη γνησιότητας.

Οι συγκεκριμένες επιθέσεις διακρίνονται ανάλογα με τον τρόπο εκδήλωσής τους. Το phishing αφορά προσπάθειες εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ιστοσελίδων, το smishing πραγματοποιείται μέσω SMS, ενώ το vishing βασίζεται σε τηλεφωνικές κλήσεις.

Για να ελέγξετε αν μια επικοινωνία είναι πραγματική, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας ή τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στο ύποπτο μήνυμα. Εάν κάποιος ισχυρίζεται ότι καλεί από τράπεζα, δημόσια υπηρεσία ή εταιρεία, τερματίστε την κλήση και αναζητήστε ανεξάρτητα τον επίσημο αριθμό τηλεφώνου του οργανισμού. Αντίστοιχα, για τραπεζικές συναλλαγές χρησιμοποιείτε την επίσημη εφαρμογή ή πληκτρολογείτε μόνοι σας τη γνωστή διεύθυνση της ιστοσελίδας.

Χρειάζεται, επίσης, προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων του αποστολέα. Μικρές διαφορές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στη διαδικτυακή διεύθυνση μιας υπηρεσίας μπορεί να αποκαλύψουν ότι πρόκειται για απομίμηση. Σε κάθε περίπτωση, μην κοινοποιείτε κωδικούς σύνδεσης ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία επειδή κάποιος ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί την τράπεζά σας.

Ιδιαίτερη απειλή αποτελούν οι κλωνοποιημένες φωνές, καθώς η τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία ηχητικών αποσπασμάτων που προσομοιάζουν τη φωνή ενός οικείου προσώπου. Έτσι, ένας απατεώνας μπορεί να τηλεφωνήσει και να ισχυριστεί ότι συγγενής ή φίλος βρίσκεται σε επείγουσα κατάσταση και χρειάζεται άμεσα χρήματα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πίεση για γρήγορη αντίδραση δεν πρέπει να υποκαθιστά την επιβεβαίωση. Μια πρακτική που μπορεί να βοηθήσει είναι η συμφωνία μιας μυστικής λέξης μεταξύ των μελών της οικογένειας. Εάν προκύψει ύποπτη κλήση, επικοινωνήστε με το συγκεκριμένο πρόσωπο μέσω ενός γνωστού αριθμού και επιβεβαιώστε ανεξάρτητα όσα σας μεταφέρθηκαν.

Αντίστοιχα, τα deepfakes επιτρέπουν τη δημιουργία ή την αλλοίωση βίντεο στα οποία εμφανίζονται άνθρωποι να λένε ή να κάνουν πράγματα που δεν συνέβησαν. Ενδείξεις όπως αφύσικες κινήσεις του προσώπου ή ασυμφωνία μεταξύ ήχου και εικόνας μπορεί να προκαλέσουν υποψίες, αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο να εντοπιστούν. Για τον λόγο αυτό, ένα βίντεο ή μια ηχογράφηση που συνοδεύεται από αίτημα για χρήματα ή προσωπικά στοιχεία χρειάζεται διασταύρωση από ανεξάρτητες και αξιόπιστες πηγές.

Η προστασία των λογαριασμών αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό μέτρο πρόληψης. Η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας πέρα από τον κωδικό πρόσβασης, ενώ οι τακτικές ενημερώσεις του λογισμικού σε κινητά και υπολογιστές συμβάλλουν στον περιορισμό γνωστών κενών ασφαλείας.

Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε κοινοποιήσει τραπεζικά στοιχεία ή έχετε πραγματοποιήσει ύποπτη συναλλαγή, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας για να εξεταστεί η δυνατότητα μπλοκαρίσματος της κάρτας ή περιορισμού περαιτέρω συναλλαγών. Διατηρήστε τα μηνύματα, τους αριθμούς τηλεφώνου και τα αποδεικτικά στοιχεία της επικοινωνίας και ενημερώστε τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Καθώς οι τεχνικές εξαπάτησης εξελίσσονται, η αναγνώριση μιας απάτης δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην εμφάνιση ενός μηνύματος ή στην οικειότητα μιας φωνής. Η ασφαλέστερη στάση είναι να αντιμετωπίζετε με επιφύλαξη κάθε απρόσμενο αίτημα για χρήματα ή ευαίσθητα δεδομένα και να επιβεβαιώνετε την ταυτότητα του αποστολέα από ανεξάρτητο κανάλι επικοινωνίας.