Προειδοποίηση του Μπιλ Γκέιτς για την τεχνητή νοημοσύνη

Την ανάγκη άμεσης συγκρότησης ενός διεθνούς πλαισίου για τη διαχείριση των οικονομικών, κοινωνικών και υπαρξιακών κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης υπογραμμίζει ο Μπιλ Γκέιτς. Προειδοποιεί ότι, χωρίς έγκαιρη πολιτική παρέμβαση, πολλά επαγγέλματα ενδέχεται να εξαφανιστούν οριστικά, οι ανισότητες να διευρυνθούν και προηγμένα συστήματα AI να χρησιμοποιηθούν για κυβερνοεπιθέσεις, βιοτρομοκρατία ή άλλες ενέργειες μεγάλης κλίμακας.

Οι θέσεις του συνιδρυτή της Microsoft αναπτύσσονται σε εκτενές κείμενο που δημοσίευσε στον προσωπικό του ιστότοπο, Gates Notes, με τίτλο «The turbulent AI era is here. The choices we make now are critical», καθώς και σε συνέντευξή του στους New York Times.

Ο Γκέιτς δεν υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει μόνο αρνητικές συνέπειες. Αντιθέτως, θεωρεί ότι μπορεί να επιταχύνει την επιστημονική έρευνα, να βελτιώσει την υγεία, την εκπαίδευση και τη γεωργία και να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες. Εκτιμά, όμως, ότι τα οφέλη δεν θα κατανεμηθούν αυτομάτως και ότι, χωρίς συγκεκριμένες πολιτικές, η AI μπορεί να εξελιχθεί είτε σε ισχυρό μέσο μείωσης των ανισοτήτων είτε σε πρωτοφανή πηγή κοινωνικής αδικίας.

«Κορυφαία προτεραιότητα του κόσμου»

Στο προσωπικό του κείμενο ο Γκέιτς επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, για πρώτη φορά, να αντικαταστήσει ή ακόμη και να υπερβεί πλευρές της ανθρώπινης γνωστικής ικανότητας.

Κατά την εκτίμησή του, η απάντηση στα ερωτήματα που δημιουργεί αυτή η μετάβαση και η εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων πρέπει να αποτελέσουν «κορυφαία προτεραιότητα του κόσμου».

Παρά τη ραγδαία εξέλιξη των συστημάτων, ο ίδιος υποστηρίζει ότι κυβερνήσεις, θεσμοί και κοινωνίες δεν έχουν προετοιμαστεί επαρκώς. Δεν υπάρχει, όπως σημειώνει, ένα συνεκτικό σχέδιο για την είσοδο στην εποχή της AI ούτε ένα πλαίσιο ικανό να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στην εργασία, στην ασφάλεια, στην εκπαίδευση, στη δημόσια υγεία και στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Γιατί αυτή η τεχνολογική αλλαγή θεωρείται διαφορετική

Ο Γκέιτς αμφισβητεί την άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ακολουθήσει την ίδια πορεία με προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, οι οποίες κατάργησαν ορισμένα επαγγέλματα αλλά δημιούργησαν περισσότερα νέα.

Η διαφορά, κατά τον ίδιο, είναι ότι οι παλαιότερες τεχνολογίες αντικαθιστούσαν κυρίως συγκεκριμένες εργασίες, ενώ η AI έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει την ανθρώπινη σκέψη σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Επιπλέον, μπορεί να ενσωματωθεί γρήγορα στις συσκευές και στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται ήδη, χωρίς να απαιτείται η πολυετής προσαρμογή που χρειάστηκε, για παράδειγμα, η διάδοση των προσωπικών υπολογιστών.

Η τεχνολογία αναμένεται να επηρεάσει ταυτόχρονα τη νομική, την εξυπηρέτηση πελατών, την ιατρική, τον προγραμματισμό, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη μεταποίηση. Με την πρόοδο της ρομποτικής, η πίεση θα επεκταθεί και σε χειρωνακτικά επαγγέλματα, όπως εκείνα των κατασκευών και της φιλοξενίας.

«Πολλές θέσεις θα εξαφανιστούν οριστικά»

Μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες κινδύνου που περιγράφει ο Γκέιτς αφορά την απασχόληση. Η θέση του είναι σαφής: πολλές σημερινές θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν οριστικά.

Δεν παρουσιάζει συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων που θα χάσουν τη δουλειά τους ούτε ακριβές ποσοστό ανεργίας. Εκτιμά, ωστόσο, ότι θα πληγούν ιδιαίτερα οι θέσεις εισαγωγικού και μεσαίου επιπέδου, ενώ πολλά από τα νέα επαγγέλματα θα απαιτούν γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται έπειτα από χρόνια εκπαίδευσης.

Ο Γκέιτς παραπέμπει και σε ερευνητικά δεδομένα του Stanford Digital Economy Lab, σύμφωνα με τα οποία, μετά την ευρεία διάδοση της παραγωγικής AI, καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση της απασχόλησης νεότερων εργαζομένων σε επαγγέλματα που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στην αυτοματοποίηση, χωρίς αντίστοιχη επίδραση στους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους συναδέλφους τους.

Κατά την άποψή του, η τάση αυτή δεν θα περιοριστεί σε λίγους κλάδους. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί σταδιακά να αναλαμβάνει εργασίες όπως η αξιολόγηση αιτήσεων δανείων, η ανάλυση δεδομένων και ακόμη και η αρχική διαλογή ασθενών.

Αναγνωρίζει ότι σε ορισμένους τομείς, όπως το λογισμικό, η μείωση του κόστους μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη ζήτηση. Εκτιμά, όμως, ότι χωρίς κατάλληλες πολιτικές οι νέες θέσεις θα είναι συνολικά λιγότερες από εκείνες που θα χαθούν.

Η πρόοδος του Claude Code που τον εξέπληξε

Στη συνέντευξή του στους New York Times, ο Γκέιτς αναφέρθηκε σε τρεις τεχνολογικές στιγμές που τον εντυπωσίασαν ιδιαίτερα.

Η πρώτη ήταν το 1980, όταν είδε ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη, τεχνολογία που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου προσωπικού υπολογιστή. Η δεύτερη ήταν το 2022, όταν στελέχη της OpenAI τού παρουσίασαν στο σπίτι του το σύστημα που αποτέλεσε πρόδρομο του ChatGPT.

Η τρίτη ήταν το 2026, όταν εξέτασε την πρόοδο του Claude Code, του εργαλείου προγραμματισμού της Anthropic. Καθώς ο προγραμματισμός είναι ο τομέας που γνωρίζει καλύτερα, δήλωσε ότι τον συγκλόνισε η διαπίστωση πως τέτοια συστήματα μπορούν πλέον, σε ουσιαστικό επίπεδο, να ξεπερνούν τις δικές του δυνατότητες.

Η κριτική προς την τεχνολογική βιομηχανία

Μιλώντας στους New York Times, ο Γκέιτς υποστήριξε ότι άνθρωποι που γνωρίζουν από κοντά τις πραγματικές δυνατότητες των προηγμένων μοντέλων ανησυχούν πολύ περισσότερο κατ’ ιδίαν απ’ όσο δείχνουν δημοσίως.

Συνέδεσε αυτή τη στάση με τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα γύρω από την AI, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες και οι επενδυτές αποφεύγουν τις δημόσιες προειδοποιήσεις επειδή αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοδότηση του κλάδου.

Περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας ότι η βιομηχανία κινείται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ελπίζει ότι τα οφέλη της τεχνολογίας θα υπερκεράσουν τις αρνητικές συνέπειες.

Στο προσωπικό του κείμενο, πάντως, ο Γκέιτς αναγνωρίζει ότι εξακολουθεί να έχει οικονομικούς δεσμούς με τον τεχνολογικό τομέα και ότι συνεργάζεται με τη Microsoft και άλλες εταιρείες AI μέσω του Ιδρύματος Gates. Υποστηρίζει ότι τα πιθανά κέρδη από τις επενδύσεις του θα κατευθυνθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα, αλλά αφήνει στους αναγνώστες να κρίνουν εάν οι συγκεκριμένοι δεσμοί επηρεάζουν τις θέσεις του.

«Human Reserved»: Επαγγέλματα μόνο για ανθρώπους

Μία από τις βασικές προτάσεις του είναι η δημιουργία μιας κατηγορίας εργασιών που αποκαλεί «Human Reserved». Πρόκειται για επαγγέλματα ή επιμέρους καθήκοντα τα οποία η κοινωνία θα επιλέξει να διατηρήσει αποκλειστικά για ανθρώπους, ακόμη και αν η τεχνολογία αποκτήσει τη δυνατότητα να τα εκτελεί.

Ο όρος παραπέμπει, όπως εξηγεί, στις προστατευόμενες φυσικές περιοχές: χώρους στους οποίους θα μπορούσαν να κατασκευαστούν κτίρια και δρόμοι, αλλά η κοινωνία επιλέγει να μην το κάνει επειδή η απώλεια θα ήταν μεγαλύτερη από το όφελος.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα χρησιμοποιεί τη φροντίδα ηλικιωμένων και ασθενών. Αναφέρεται στους επαγγελματίες που φρόντισαν τον πατέρα του στα τελευταία στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ, επισημαίνοντας ότι η ανθρώπινη σχέση και η κατανόηση που προσέφεραν δεν θα έπρεπε να αντικατασταθούν από ένα ρομπότ.

Στην ίδια κατηγορία θα μπορούσαν να ενταχθούν εργασίες στις οποίες είναι καθοριστική η ανθρώπινη επαφή, όπως η ανακοίνωση μιας ανίατης ασθένειας, αλλά και επαγγέλματα των οποίων η αυτοματοποίηση θα άφηνε χωρίς ρεαλιστική εναλλακτική μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Ο Γκέιτς αναγνωρίζει ότι η πρόταση δημιουργεί δύσκολα ερωτήματα: ποιος θα αποφασίζει ποιες εργασίες προστατεύονται, με ποια κριτήρια, πώς θα αποτρέπονται οι παραβιάσεις και τι θα συμβαίνει στο διεθνές εμπόριο όταν διαφορετικές χώρες εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες.

Φόρος στα AI tokens και στα ρομπότ

Μια δεύτερη πρόταση αφορά την αναμόρφωση της φορολόγησης εργασίας και κεφαλαίου. Ο Γκέιτς επισημαίνει ότι ένας εργοδότης πληρώνει φόρους και εισφορές όταν προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο, ενώ η αγορά ενός ρομπότ μπορεί συχνά να καταχωριστεί ως επιχειρηματική δαπάνη.

Κατά την άποψή του, αυτή η διαφορά δημιουργεί φορολογικό κίνητρο υπέρ της αντικατάστασης ανθρώπων από μηχανές. Για τον λόγο αυτό προτείνει την επιβολή φόρου στα ρομπότ και στα tokens, τις βασικές μονάδες επεξεργασίας και χρέωσης των συστημάτων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας τέτοιος φόρος, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε:

να επιβραδύνει την αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας,

να χρηματοδοτήσει την επανεκπαίδευση όσων χάσουν τη δουλειά τους,

να ενισχύσει το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας,

να στηρίξει εργαζομένους των οποίων θα μειωθούν οι ώρες εργασίας ή οι αποδοχές,

να βοηθήσει κοινότητες στις οποίες θα συγκεντρωθούν οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων.

Διευκρινίζει ότι η φορολόγηση θα πρέπει να είναι στοχευμένη, ώστε να μην ανακόψει χρήσεις της AI που μπορούν να μειώσουν το κόστος της υγείας, της εκπαίδευσης και άλλων κοινωνικά ωφέλιμων υπηρεσιών.

Ο κίνδυνος βιοτρομοκρατίας

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία κινδύνων αφορά τη δυνατότητα κακόβουλων ατόμων ή οργανώσεων να αξιοποιήσουν προηγμένα συστήματα για κυβερνοεπιθέσεις, δημιουργία επικίνδυνων παθογόνων και άλλες επιθέσεις.

Ο Γκέιτς επισημαίνει ότι η AI θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και εμβολίων, αλλά οι ίδιες δυνατότητες μπορεί να διευκολύνουν τον σχεδιασμό μιας θανατηφόρας ασθένειας. Το πρόβλημα, όπως υποστηρίζει, είναι ότι δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατό να διαχωριστούν πλήρως οι ωφέλιμες επιστημονικές εφαρμογές από τις επικίνδυνες χρήσεις.

Οι κρίσιμες υποδομές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο περιλαμβάνουν νοσοκομεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, καθώς και πληροφοριακά συστήματα κρατικών παροχών.

Ο ίδιος τάσσεται υπέρ διεθνών συμφωνιών και υποχρεωτικών διαδικασιών αξιολόγησης για προηγμένα συστήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα. Θεωρεί ανεπαρκή την αυτορρύθμιση των εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη δεν μπορεί να παραμείνει αποκλειστικά στον κλάδο που αναπτύσσει και εμπορεύεται την τεχνολογία.

Ο φόβος απώλειας ελέγχου

Ο Γκέιτς αναφέρεται και στο ενδεχόμενο τα ίδια τα συστήματα AI να ενεργήσουν με τρόπους που δεν είχαν προβλέψει οι δημιουργοί τους.

Δεν υποστηρίζει ότι έχει ήδη χαθεί ο έλεγχος ούτε ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι βέβαιη. Προειδοποιεί, όμως, ότι όσο τα μοντέλα γίνονται ισχυρότερα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ενεργήσουν αντίθετα προς τα ανθρώπινα συμφέροντα.

Η ακριβής διατύπωσή του είναι πιθανολογική: τα συστήματα θα μπορούσαν να αρχίσουν να δρουν εναντίον των συμφερόντων μας και θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο. Πρόκειται, επομένως, για εκτίμηση κινδύνου και όχι για πρόβλεψη ότι αυτό θα συμβεί αναπόφευκτα.

Επιπτώσεις στα παιδιά και στις ανθρώπινες σχέσεις

Η τρίτη κατηγορία κινδύνων αφορά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και την πιθανή αντικατάσταση ανθρώπινων σχέσεων από ψηφιακούς συνομιλητές.

Ο Γκέιτς εκτιμά ότι οι AI companions μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα εθιστικοί, επειδή είναι συνεχώς διαθέσιμοι, προσαρμόζονται στον χρήστη και αποφεύγουν τις συγκρούσεις. Αυτό, κατά την άποψή του, ενδέχεται να στερήσει από τα παιδιά και τους εφήβους εμπειρίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και συναισθηματικής ανθεκτικότητας.

Επικαλείται προκαταρκτική έρευνα σε περισσότερους από 1.100 χρήστες ψηφιακών συντρόφων, η οποία κατέγραψε συσχέτιση μεταξύ εντονότερης και περισσότερο προσωπικής χρήσης και χειρότερης ψυχολογικής κατάστασης, ιδιαίτερα μεταξύ ανθρώπων με περιορισμένο κοινωνικό δίκτυο.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν περιορισμένα και όχι απολύτως ομοιογενή. Επισημαίνει επίσης ότι τέτοια συστήματα μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα για ηλικιωμένους, ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες ή άτομα που είναι κοινωνικά απομονωμένα.

Η AI μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο Γκέιτς απορρίπτει μια αποκλειστικά απαισιόδοξη προσέγγιση. Θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει την έρευνα για:

τον καρκίνο και άλλες ασθένειες,

νέα φάρμακα και εμβόλια,

την καθαρή ενέργεια,

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

τη γεωργική παραγωγή και την επισιτιστική ασφάλεια.

Στον τομέα της υγείας, θα μπορούσε να βοηθήσει μικρά νοσοκομεία που δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, να υποστηρίξει τους γιατρούς στην έγκαιρη διάγνωση και να διευκολύνει τους ασθενείς να κατανοούν τα αποτελέσματα εξετάσεων και τις οδηγίες θεραπείας.

Στην εκπαίδευση, μπορεί να απαλλάξει τους εκπαιδευτικούς από ορισμένες εργασίες και να προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές. Ο Γκέιτς προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ανεξέλεγκτη χρήση μπορεί να περιορίσει την κριτική σκέψη και την ουσιαστική μαθησιακή προσπάθεια.

Στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, βλέπει σημαντικές δυνατότητες στη γεωργία, καθώς οι παραγωγοί θα μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες προβλέψεις και συμβουλές για τις καλλιέργειες, το έδαφος, τους σπόρους και την προστασία από ασθένειες.

Ένα νέο διεθνές σύστημα εποπτείας

Κεντρική πρόταση του Γκέιτς είναι η συγκρότηση νέων εθνικών και διεθνών θεσμών για τη διαχείριση της μετάβασης.

Όπως υποστηρίζει, οι σημερινοί θεσμοί δεν έχουν σχεδιαστεί για μια τεχνολογία που εξαπλώνεται τόσο γρήγορα και επηρεάζει ταυτόχρονα την εθνική ασφάλεια, την εργασία, τη φορολογία, την εκπαίδευση, την ενέργεια, τις εκλογές, τη δημόσια υγεία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις κρίσιμες υποδομές.

Σε εθνικό επίπεδο προτείνει τη δημιουργία οργάνων που θα μπορούν να συντονίζουν διαφορετικές υπηρεσίες και να αξιολογούν συνολικά τους κινδύνους. Σε διεθνές επίπεδο θεωρεί αναγκαίο έναν νέο οργανισμό ο οποίος θα συνδυάζει στοιχεία από τα καθεστώτα επιθεώρησης πυρηνικών όπλων, τους διεθνείς κανόνες αεροπορίας και τις συμφωνίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, αναγνωρίζει ότι η δημιουργία ενός τέτοιου πλαισίου θα απαιτήσει χρόνια και συνεργασία ακόμη και μεταξύ ανταγωνιστικών δυνάμεων, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Επιμένει, όμως, ότι η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει πριν η αύξηση της ανεργίας, η κοινωνική αναστάτωση και η απώλεια εμπιστοσύνης μετατρέψουν το πρόβλημα σε κρίση.