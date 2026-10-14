Google AI Mode – Πώς αλλάζει το SEO στην Ελλάδα;

Πότε ήταν η τελευταία φορά που γράψατε στη Google μια ολόκληρη ερώτηση στα ελληνικά, με αρχή, μέση και τέλος, αντί για δυο τρεις λέξεις; Αν ήταν πρόσφατα, δεν είστε οι μόνοι. Στις 8 Οκτωβρίου 2025 η Λειτουργία AI (AI Mode) έγινε διαθέσιμη στα ελληνικά. Ένα χρόνο μετά, το SEO, δηλαδή η βελτιστοποίηση ενός website για τις μηχανές αναζήτησης, συνεχίζει να είναι ο game changer, απλώς το παιχνίδι παίζεται πλέον με λίγο διαφορετικούς κανόνες.

Οι ερωτήσεις παίρνουν τη θέση των keywords

Όταν η Google παρουσίασε τη AI λειτουργία στην Ελλάδα, ανέφερε ότι οι πρώτοι χρήστες έκαναν ερωτήσεις δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερες από τις παραδοσιακές αναζητήσεις. Αντί για «ξενοδοχείο Ναύπλιο», ο χρήστης, δηλαδή, γράφει πλέον «ξενοδοχείο στο Ναύπλιο με πάρκινγκ κοντά στο κέντρο, για οικογένεια».

Για να απαντήσει σε τέτοιες ερωτήσεις, η Λειτουργία AI (AI Mode) χρησιμοποιεί μια τεχνική που η Google ονομάζει «διασπορά ερωτημάτων» (query fan-out). Χωρίζει την ερώτηση σε επιμέρους θέματα και τρέχει πολλές αναζητήσεις ταυτόχρονα. Έτσι συνθέτει μια απάντηση με συνδέσμους προς τις πηγές της.

Τι σημαίνει αυτό για μια ιστοσελίδα; Δεν αρκεί πια μια σελίδα να «πιάνει» μία λέξη-κλειδί. Χρειάζεται να απαντά καθαρά στις μικρές ερωτήσεις που κρύβονται πίσω από τη μεγάλη, όπως τι περιλαμβάνει ακριβή τοποθεσία (ίσως και με αναφορά ανεπίσημου τοπωνύμιου), πόσο απέχει το κέντρο και τι ισχύει για τα παιδιά. Όσο πιο εύκολα βρίσκει ένας πραγματικός χρήστης αυτές τις απαντήσεις στο κείμενό του website μας, τόσο πιο πιθανό είναι να τις αξιοποιήσει και η μηχανή αναζήτησης ή το AI.

Ο νέος χάρτης της αναζήτησης

Η χρονιά είχε κινητικότητα. Τον Μάιο, στο ετήσιο συνέδριο I/O, η Google παρουσίασε ένα ανανεωμένο πλαίσιο αναζήτησης, το οποίο διευρύνεται όσο πληκτρολογούμε και επιπλέον δέχεται εικόνες και άλλου τύπου αρχεία. Η αλλαγή άρχισε να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες και γλώσσες όπου υπάρχει η Λειτουργία AI. Παράλληλα, από μια σύνοψη AI Overview μπορείτε πλέον να κάνετε follow up ερώτηση μέσω της οποίας ανοίγει «διάλογος» με το AI Mode.

Η αλήθεια είναι ότι γύρω από την αλληλεπίδραση του χρήστη με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν εμφανιστεί πολλά νέα αρκτικόλεξα, όπως GEO και AEO, και ακόμη περισσότερες «μαγικές» συνταγές από «ειδικούς» στο AI SEO. Ευτυχώς, όμως, η επίσημες ανακοινώσεις της Google προς τους SEO experts μας επαναφέρουν στον σωστό δρόμο…

Η βασίλισσα των μηχανών αναζήτησης κοντολογίς μας υπενθυμίζει ότι το “Content is the king” και ότι το παραδοσιακό SEO είναι το μέσο που θα επικοινωνήσει την πληροφορία και στα AI tools. Ουσιαστικά, η Google επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις, ειδικά δομημένα δεδομένα, ούτε ειδικές βελτιστοποιήσεις για να εμφανιστεί μια σελίδα στα AI Overviews ή στη Λειτουργία AI. Ναι, αλλά όχι ακριβώς… υπάρχουν κάποια actions που αποδεικνύονται πολύ βοηθητικά, αλλά αυτό είναι δουλειά των SEO experts!

Οι βασικές, καλές πρακτικές του Search Engine Optimization ισχύουν όπως πριν. Αν, για παράδειγμα, μια σελίδα φορτώνει γρήγορα, έχει σαφή δομή με επικεφαλίδες, γράφεται από κάποιον που ξέρει το θέμα και απαντά σε πραγματικές απορίες, τότε αυτή η σελίδα έχει καλές πιθανότητες να ξεχωρίσει, είτε ο χρήστης τη βρίσκει στη γνωστή λίστα με τα μπλε links είτε ως απάντηση της Λειτουργίας AI.

Πώς μετράμε πλέον τα αποτελέσματα;

Η αξιολόγηση των SEO ενεργειών και της οργανικής απόδοσης στην εποχή του AI Search χρειάζεται ευρύτερη προσέγγιση από την απλή παρακολούθηση των clicks και των rankings. Το Google Search Console παραμένει βασικό εργαλείο για την ανάλυση των impressions, των clicks, του CTR και της μέσης θέσης στην κατάταξη, ενώ το GA4 βοηθά να αξιολογήσετε την επισκεψιμότητα και τις μετατροπές που προκύπτουν από την οργανική αναζήτηση αλλά και τις ΑΙ πλατφόρμες.

Ειδικότερα, στο GA4 μπορείτε να ελέγχετε το κανάλι AI Assistant, για να εντοπίζετε επισκέψεις από δημοφιλή AI tools-assistants. Παράλληλα, ελέγχετε το Referral, καθώς επισκέψεις από ορισμένες πλατφόρμες AI μπορεί να καταγράφονται εκεί, ανάλογα με την πηγή και την ομαδοποίηση καναλιών. Είναι σημαντικό να διακρίνετε αυτή την επισκεψιμότητα από την παρουσία του brand σας στις απαντήσεις των εργαλείων AI, η οποία δεν αποτυπώνεται πλήρως στα παραδοσιακά analytics.

Το ζητούμενο δεν είναι να αντικαταστήσετε τα καθιερωμένα SEO KPIs, αλλά να τα συμπληρώσετε με δείκτες παρουσίας στο AI Search. Έτσι, μπορείτε να συνδέετε την οργανική απόδοση και την επισκεψιμότητα από AI assistants με τα leads και τις υπόλοιπες επιχειρηματικές επιδόσεις σας.

Μέσα σε έναν χρόνο η αναζήτηση άλλαξε στυλ και πήρε πιο πολύ την μορφή διαλόγου. Οι ιστοσελίδες που απαντούν καθαρά και τεκμηριωμένα στο ερώτημα του χρήστη εξακολουθούν να έχουν θέση τόσο στο οργανικό real estate όσο και στα AI περιβάλλοντα και οι ειδικοί του SEO με εμπειρία στο χώρο ξέρουν πως να το κάνουν αυτό.