«Μάχη» στο twitter με Έλον Μασκ και Apple

Η Apple έχει περικόψει τις διαφημίσεις της στο Twitter, είπε ο Έλον Μασκ, υποδηλώνοντας ότι η κατασκευάστρια των iPhone έχει συνταχθεί με άλλες μεγάλες φίρμες που επανεξετάζουν τη σχέση τους με το κοινωνικό δίκτυο.

«Η Apple κατά βάση έχει σταματήσει να διαφημίζεται στο Twitter», έγραψε ο νέος ιδιοκτήτης του μέσου. «Μισούν την ελευθερία του λόγου στην Αμερική;» ρωτάει σκωπτικά, ή και προκλητικά.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022