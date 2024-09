Πώς να εμποδίσετε τις εταιρείες social media να χρησιμοποιούν το περιεχόμενό σας για τo AI

Πλέον, οι αναρτήσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – όχι μόνο αυτά που γράφουμε, ακόμη και οι εικόνες μας – χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τις εταιρείες για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τους.

Η OpenAI έχει ισχυριστεί ότι η δημιουργία του ChatGPT θα ήταν αδύνατη χωρίς τη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Το LinkedIn χρησιμοποιεί βιογραφικά σημειώματα χρηστών για να βελτιώσει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης του. Και το Snapchat λέει ότι αν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να βάλει το πρόσωπό σας σε μια διαφήμιση.

Οι διάφορες πλατφόρμες δίνουν στους χρήστες κάποιες επιλογές αν δεν επιθυμούν να συνεισφέρουν στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά η πραγματικότητα είναι η εξής: Εάν δημοσιεύετε περιεχόμενο δημοσίως στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να είστε απολύτως σίγουροι ότι οι εικόνες σας δεν θα συγκεντρωθούν από κάποιον τρίτο, για να τις χρησιμοποιήσει με όποιον τρόπο θέλει.

Στη συνέχεια θα δείτε πού μερικές από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για την εκπαίδευση και την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και πώς (και αν) μπορείτε να εξαιρεθείτε.

X

Το X δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να μην επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση των αναρτήσεών τους για την εκπαίδευση του Grok, του AI chatbot που δημιούργησε η εταιρεία του Ίλον Μασκ.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε πηγαίνοντας στα «Settings» και στη συνέχεια στο «Privacy and Safete». Κάτω από τον τίτλο «Data Sharing and Personalization» υπάρχει μια γραμμή για το Grok, όπου οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν την επιλογή που επιτρέπει στην πλατφόρμα να χρησιμοποιεί τα δεδομένα τους για εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης. Το X αναφέρει επίσης ότι για τους χρήστες που κάνουν τους λογαριασμούς τους ιδιωτικούς, δεν θα χρησιμοποιούνται οι αναρτήσεις τους για την «εκπαίδευση του Grok ή για τη δημιουργία απαντήσεων σε ερωτήματα χρηστών».

Meta

Οι επικεφαλής της Meta έχουν αναγνωρίσει ότι η εταιρεία έχει ήδη χρησιμοποιήσει δημόσιες (αλλά όχι ιδιωτικές) αναρτήσεις από το Facebook και το Instagram για να εκπαιδεύσει το AI chatbot της.

Στην πολιτική απορρήτου της, η Meta αναφέρει ότι μπορεί να εκπαιδεύσει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της με το δημόσιο περιεχόμενο των χρηστών του Facebook και του Instagram, συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων, των σχολίων, του ήχου και των εικόνων προφίλ. Έτσι, αν θέλετε να εξαιρεθείτε, θα πρέπει να κάνετε τον λογαριασμό σας ιδιωτικό. Η Meta ισχυρίζεται επίσης ότι τα ιδιωτικά μηνύματα μεταξύ οικογένειας και φίλων δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης της.

Snapchat

Η λειτουργία My Selfie του Snapchat επιτρέπει στους χρήστες και τους φίλους τους να μετατρέψουν τις selfies τους σε εικόνες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι selfies όμως μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τη Snap (καθώς και από τις εταιρείες που διαφημίζονται στην πλατφόρμα) για τη δημιουργία AI διαφημίσεων που περιλαμβάνουν τα πρόσωπα των χρηστών.

Στους όρους παροχής υπηρεσιών του, το Snapchat αναφέρει ότι οι selfies των χρηστών που μοιράζονται μέσω της λειτουργίας My Selfie θα χρησιμοποιούνται «για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των μοντέλων μηχανικής μάθησης (…) και για ερευνητικούς σκοπούς». Λέει επίσης ότι με τη χρήση της λειτουργίας, οι χρήστες συμφωνούν ότι μπορεί να δουν τον εαυτό τους να απεικονίζεται σε διαφημίσεις «που θα είναι ορατές μόνο σε εσάς» χωρίς αποζημίωση.

Ωστόσο τα παραπάνω δεν ισχύουν για όλους τους χρήστες του Snapchat, αλλά μόνο για όσους έχουν επιλέξει να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία My Selfie. Ακόμη κι αυτοί όμως, μπορούν να μεταβούν στο «Settings», στη συνέχεια στο «My Account» και στο «My Selfie» και να απενεργοποιήσουν το «See My Selfie in Ads» προκειμένου να αποφύγουν τη χρήση της εικόνας τους σε περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη.

Reddit

Το Reddit έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες με την Google και την OpenAI για την κοινή χρήση δεδομένων της πλατφόρμας για την εκπαίδευση των μοντέλων AI τους, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να γίνει κερδοφόρο.

Οι Redditors, όπως αποκαλούνται οι χρήστες του, δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τη χρήση των δημόσιων δημοσιεύσεών τους για αυτόν τον σκοπό, αλλά η πλατφόρμα διαβεβαιώνει ότι το ιδιωτικό περιεχόμενο, όπως τα ιδιωτικά μηνύματα, οι δημοσιεύσεις σε ιδιωτικές κοινότητες και το ιστορικό περιήγησης, δεν θα μοιράζονται με τρίτους.

LinkedIn

Οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τη χρήση των δεδομένων τους για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από το LinkedIn, καθώς η εταιρεία δηλώνει ότι οι παραπάνω περιοχές εξαιρούνται.

Όσοι ζουν στον υπόλοιπο κόσμο, θα πρέπει να μεταβούν στο «Settings & Privacy», να επιλέξουν την καρτέλα «Data Privacy» στην αριστερή στήλη και, στη συνέχεια, να κάνουν κλικ στο «Data for Generative AI Improvement» και να το απενεργοποιήσουν.

Με πληροφορίες από: Social media platforms are using what you create for artificial intelligence. Here’s how to opt out by Clare Duffy, CNN