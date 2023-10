Η Apple ανακοίνωσε τρεις νέους υπολογιστές

Η Apple ανακοίνωσε την κυκλοφορία τριών υπολογιστών με τα νέα ταχύτατα M3 τσιπ στο εσωτερικό τους, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Scary Fast».

Σύμφωνα με την εταιρεία, όλα τα νέα μοντέλα που θα έχουν το M3 τσιπ υπόσχονται σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην ταχύτητα όσο και στην γραφική ισχύ σε σχέση με τους υπολογιστές που έχουν στο εσωτερικό τους τον M2.

Τα νέα Μ3 Macbook Pro και iMac είναι διαθέσιμα για παραγγελία στο σάιτ της Apple στις ΗΠΑ και αργότερα αναμένονται και στη χώρα μας. To Macbook Pro των 14 ιντσών ξεκινάει από τα 1.599 δολάρια ενώ το αντίστοιχο των 16 ιντσών από τα 2.499. Το νέο iMac, 24 ιντσών, ξεκινάει από τα 1.299 δολάρια.

Introducing the new MacBook Pro lineup and iMac with the most advanced chips ever built for a personal computer. Say hello to M3, M3 Pro, and M3 Max—the latest breakthroughs in Apple silicon! #AppleEvent pic.twitter.com/NavwrjJK02

Αυτοί δεν είναι οι μοναδικοί υπολογιστές που ανακοίνωσε η Apple το 2023. Τον Ιανουάριο η εταιρεία είχε ανακοινώσει την κυκλοφορία των Macbook Pro με M2 Pro και M2 Max, ενώ τον Ιούνιο παρουσίασε ένα νέο Macbook Air με M2 όπως και τα νέα Mac Studio και Mac Pro.

Πόσο διαφέρουν σε επιδόσεις οι επεξεργαστές της Apple

Μπορεί οι περισσότεροι καταναλωτές να σκέφτονται ότι πρόκειται για μια απλή αναβάθμιση των προηγούμενων μοντέλων αλλά σύμφωνα με την Apple είναι κάτι παραπάνω. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι ταχύτητες του M3 είναι έως και 2,5 φορές γρηγορότερες από τα M1 τσιπ και οι επιδόσεις του επεξεργαστή έως και 50% ταχύτερες. Τα τσιπ είναι κατασκευασμένα με τεχνολογία 3 νανόμετρων, η οποία μπορεί να υποστηρίξει προηγμένα γραφικά και τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την απόδοση της μπαταρίας, η Apple υποστηρίζει ότι τα νέα MacBook έχουν διάρκεια ζωής 22 ώρες και μια οθόνη κατά 25% πιο φωτεινή σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση της.

Τέλος, το iMac 24 ιντσών μπορεί να έχει τον νέο M3 επεξεργαστή αλλά δεν έχει αλλαγές στον σχεδιασμό, ενώ έχει κρατήσει την ίδια οθόνη ανάλυσης 4.5 Κ. Σύμφωνα με την Apple η διαφορά σε σχέση το M1 μοντέλο είναι ότι το νέο με τον M3 είναι δυο φορές πιο γρήγορο.

Παρά τις φήμες που έλεγαν το αντίθετο, η Apple δεν ανακοίνωσε κανένα νέο αξεσουάρ με θήρα USB C. Αυτό σημαίνει ότι τα ποντίκια και τα πληκτρολόγια του νέου iMac θα έρθουν με το γνωστό καλώδιο lightning που χρησιμοποιούσε η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια.

Επίσης κάτι αξιοσημείωτο από την χθεσινή εκδήλωση είναι ότι όλη η κινηματογράφηση έγινε με συσκευές iPhone 15 Pro και όχι με παραδοσιακές κάμερες. Φυσικά η επεξεργασία και το μοντάζ έγιναν σε M3 Mac.

Behind the scenes of the first Apple event to be shot on iPhone! Here's some snippets, but definitely give the whole video a watch… My mind is truly blown pic.twitter.com/IJPsPPmWbv

— Ian Zelbo (@ianzelbo) October 31, 2023