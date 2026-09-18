ΔΕΗ – Amazon: Δημιουργούν giga data center στη Δυτική Μακεδονία

Ένα από τα μεγαλύτερα deals που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα στον χώρο των ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών “κλείδωσε” με τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services (AWS) για τη δημιουργία giga data center στη Δυτική Μακεδονία.

Η συμφωνία επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τους προηγούμενους μήνες για τις προχωρημένες διαπραγματεύσεις της ΔΕΗ με μεγάλο διεθνή hyperscaler και, κυρίως, βάζει πλέον όνομα στον στρατηγικό εταίρο: πρόκειται για την AWS, τον παγκόσμιο βραχίονα cloud της Amazon.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ, οι δύο πλευρές υπέγραψαν δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη του Data Center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία.

Το project ξεκινά με ισχύ τροφοδοσίας 300 MW, μέγεθος πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για την επέκταση της εγκατάστασης έως το 1 GW. Η περαιτέρω ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από αμοιβαία συμφωνία των δύο εταιρειών, τις συνθήκες της αγοράς και τη σύναψη πρόσθετων οριστικών συμφωνιών.

Το μοντέλο της συμφωνίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δομή του deal, καθώς ΔΕΗ και AWS αναλαμβάνουν διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους.

Η ΔΕΗ θα παρέχει την έκταση, τα κτίρια και όλες τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, αξιοποιώντας ουσιαστικά το ενεργειακό οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί επί δεκαετίες στη Δυτική Μακεδονία. Από την πλευρά της, η AWS θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής (ΙΤ).

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, η AWS θα μισθώσει το data center με μακροχρόνια σύμβαση διάρκειας 15 ετών.

Πρόκειται για μια παράμετρο με ιδιαίτερη σημασία για το οικονομικό μοντέλο του project, καθώς η ΔΕΗ δεν περιορίζεται στον ρόλο του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά συμμετέχει στην ανάπτυξη της ίδιας της υποδομής που θα φιλοξενήσει τις δραστηριότητες της AWS.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται και δεύτερος πυλώνας μακροχρόνιας συνεργασίας: η AWS θα προμηθεύεται από τη ΔΕΗ ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων PPAs. Η συμφωνία συνδέεται με τον στόχο της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της έως το 2040.

Από τα 300 MW στο 1 GW

Σύμφωνα με τα όσα έχει κάνει ήδη γνωστά η ΔΕΗ η πρώτη φάση των 300 MW θα μπορούσε να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις κοντά στα 4 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός προέβλεπε περίπου 1,2 δισ. ευρώ επενδύσεις από τη ΔΕΗ στις ενεργειακές και συνοδευτικές υποδομές και περί τα 2,5 δισ. ευρώ από τον hyperscaler για servers, εξοπλισμό και ψηφιακές εγκαταστάσεις.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η δυνητική κλίμακα εφόσον ενεργοποιηθεί η δυνατότητα επέκτασης στο 1 GW. Με βάση τον προηγούμενο σχεδιασμό, σε ένα τέτοιο σενάριο οι επενδύσεις της ΔΕΗ θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τα 3,6 δισ. ευρώ, ενώ εκείνες του hyperscaler να προσεγγίσουν τα 7,5 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα πάνω από τα 10 δισ. ευρώ.

Πρόκειται επομένως για ένα project που, εφόσον αναπτυχθεί στην πλήρη του διάσταση, μπορεί να μετατρέψει τη Δυτική Μακεδονία σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους ψηφιακών υποδομών και υψηλής υπολογιστικής ισχύος στην ευρύτερη περιοχή.

Γιατί επελέγη η Δυτική Μακεδονία

Η επιλογή του Αγίου Δημητρίου κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα για την εγκατάσταση μεγάλων data centers: εκτάσεις, ισχυρές ηλεκτρικές υποδομές και δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια περιοχή που επί δεκαετίες αποτελούσε την ενεργειακή καρδιά της χώρας.

Στον προηγούμενο σχεδιασμό της ΔΕΗ επισημαινόταν ότι η περιοχή διαθέτει υψηλής ισχύος δίκτυα μεταφοράς, πρόσβαση σε μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις και δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης ΑΠΕ και αποθήκευσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για hyperscale data centers, των οποίων οι ενεργειακές απαιτήσεις αυξάνονται δραματικά εξαιτίας της ανάπτυξης του cloud και κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης.

Υπό αυτή την έννοια, το deal με την Amazon αποτελεί ταυτόχρονα και ένα από τα σημαντικότερα projects της μεταλιγνιτικής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας: μια περιοχή που επί δεκαετίες παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη επιχειρεί τώρα να αξιοποιήσει τις ίδιες ενεργειακές υποδομές και το διαθέσιμο ηλεκτρικό δυναμικό για να φιλοξενήσει τις νέες, εξαιρετικά ενεργοβόρες υποδομές της ψηφιακής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία, δεν περιορίζεται μόνο στο data center και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. ΔΕΗ και AWS δηλώνουν ότι προτίθενται να εξετάσουν πολυετή συνεργασία στις τεχνολογίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ίδιας της ΔΕΗ.

Η διάσταση αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική μεταμόρφωσης της ΔΕΗ από μια παραδοσιακή επιχείρηση ηλεκτρισμού σε έναν όμιλο που συνδυάζει ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και ψηφιακές υποδομές. Τα data centers αποτελούν κομβικό τμήμα αυτής της στρατηγικής, ακριβώς επειδή δημιουργούν έναν νέο τρόπο αξιοποίησης της μεγάλης παραγωγικής βάσης ΑΠΕ και των δικτύων του ομίλου.