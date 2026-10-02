Το Instagram βάζει AI να σου λέει τι να ποστάρεις για να αρέσει στον αλγόριθμο!

Μέχρι τώρα, ένας δημιουργός περιεχομένου ανέβαζε ένα Reel και μετά κοιτούσε τους αριθμούς: πόσοι το είδαν, πόσοι έφυγαν στα πρώτα δευτερόλεπτα, πόσοι έκαναν like, share ή follow. Το Instagram αρχίζει τώρα να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν δείχνει απλώς τι συνέβη στο περιεχόμενο που ανέβηκε. Βάζει την τεχνητή νοημοσύνη να εξηγεί γιατί συνέβη και να προτείνει τι θα μπορούσε να ακολουθήσει.

Η Meta άρχισε να διαθέτει στο Edits, την εφαρμογή δημιουργίας και μοντάζ βίντεο του Instagram, έναν νέο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που δίνει εξατομικευμένες συμβουλές στους creators με βάση τα πραγματικά δεδομένα του λογαριασμού τους. Το εργαλείο έχει πρόσβαση σε στοιχεία όπως τα follows, τα views, ο χρόνος παρακολούθησης ενός βίντεο, τα likes και τα shares. Τα συνδυάζει με τα σχόλια, όσα είναι δημοφιλή εκείνη τη στιγμή στο Instagram και τα ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου κοινού, ώστε να εντοπίζει μοτίβα που δύσκολα διακρίνονται μέσα σε μια σειρά από στατιστικά.

Ο δημιουργός περιεχομένου μπορεί να ρωτήσει γιατί ένα βίντεο απέδωσε καλύτερα από κάποιο άλλο, ποιο περιεχόμενο βρήκε μεγαλύτερη ανταπόκριση στο κοινό του ή τι θα μπορούσε να φτιάξει στη συνέχεια. Μπορεί ακόμη να ζητήσει ιδέες για το άνοιγμα ενός βίντεο, προτάσεις για λεζάντες, πληροφορίες για ήχους που βρίσκονται σε άνοδο ή βοήθεια για το στήσιμο του σεναρίου.

Η διαφορά μοιάζει μικρή, αλλά αλλάζει ουσιαστικά τον ρόλο της πλατφόρμας. Για χρόνια, τα social media διατηρούσαν μια άνιση σχέση με όσους δημιουργούν το περιεχόμενό τους: οι πλατφόρμες γνώριζαν με μεγάλη ακρίβεια τι κρατά τον θεατή στην οθόνη, αλλά οι creators έπρεπε σε μεγάλο βαθμό να μαντέψουν γιατί ένα post απογειώθηκε και το επόμενο πέρασε σχεδόν απαρατήρητο.

Τώρα το ίδιο σύστημα που μετρά την απόδοση αρχίζει να μετατρέπει αυτή τη γνώση σε οδηγίες.

Η Meta επιμένει ότι ο νέος βοηθός δεν έχει σχεδιαστεί για να αναλάβει τη δημιουργική δουλειά. Ο Brett Westervelt, επικεφαλής του Edits, ανέφερε ότι οι creators που συμμετείχαν στην ανάπτυξή του ζητούσαν ένα εργαλείο που θα έκανε την ανάλυση αντί γι’ αυτούς, όχι κάτι που θα δημιουργούσε στη θέση τους. Οι τελικές δημιουργικές αποφάσεις, όπως σημειώνει η εταιρεία, παραμένουν στον χρήστη.

Η διαχωριστική γραμμή, ωστόσο, γίνεται λιγότερο καθαρή όταν το εργαλείο δεν περιορίζεται στο να επισημάνει ότι ένα Reel κράτησε περισσότερο το κοινό, αλλά μπορεί να προτείνει το hook του επόμενου βίντεο, ένα θέμα που ταιριάζει στους συγκεκριμένους followers ή έναν ήχο που ανεβαίνει. Σε αυτό το σημείο η ανάλυση αρχίζει να πλησιάζει τη δημιουργική καθοδήγηση.

Το Instagram δεν κινείται μόνο του προς αυτή την κατεύθυνση. Το YouTube έχει επίσης επενδύσει σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που βοηθούν τους creators να κατανοούν την απόδοση του περιεχομένου τους και να βρίσκουν νέες ιδέες, ενώ αναπτύσσει και εργαλεία συνομιλιακής επεξεργασίας βίντεο. Οι μεγαλύτερες πλατφόρμες αρχίζουν έτσι να προσφέρουν στους ανθρώπους που τις τροφοδοτούν με περιεχόμενο κάτι που μοιάζει όλο και περισσότερο με προσωπικό σύμβουλο βελτιστοποίησης.

Και εκεί εμφανίζεται ένα μεγαλύτερο ερώτημα. Για χρόνια ο αλγόριθμος έμπαινε κυρίως μετά τη δημιουργία: ο δημιουργός περιεχομένου έφτιαχνε κάτι και η πλατφόρμα αποφάσιζε σε ποιον, πόσο και για πόσο θα το δείξει. Τώρα μπαίνει νωρίτερα στη διαδικασία και αρχίζει να επηρεάζει το ίδιο το περιεχόμενο πριν ακόμη δημιουργηθεί.

Τι συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν εκατομμύρια creators παίρνουν συμβουλές από συστήματα που αξιολογούν την επιτυχία με παρόμοιους δείκτες; Αν όλοι μαθαίνουν ποιο μήκος αποδίδει καλύτερα, ποιο hook κρατά περισσότερο τον θεατή, ποιος ήχος ανεβαίνει και ποιο θέμα ταιριάζει στο κοινό τους, υπάρχει το ενδεχόμενο το περιεχόμενο να αρχίσει να μοιάζει όλο και περισσότερο.

Υπάρχει επίσης ένα παράδοξο στη σχέση ανάμεσα στον δημιουργό περιεχομένου και την πλατφόρμα. Το Instagram διαχειρίζεται το σύστημα που αποφασίζει πώς διανέμεται το περιεχόμενο, διαθέτει τα δεδομένα που δείχνουν πώς συμπεριφέρεται το κοινό μέσα σε αυτό και τώρα προσφέρει την τεχνολογία που θα τον βοηθήσει να προσαρμοστεί καλύτερα στο ίδιο σύστημα.

Ο Edits Assistant θα είναι διαθέσιμος δωρεάν μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο χρήσης. Όσοι χρειάζονται μεγαλύτερη πρόσβαση θα μπορούν αργότερα να την αποκτήσουν μέσω του Edits Plus, ενός νέου πακέτου για την εφαρμογή που η Meta σχεδιάζει να εντάξει στη συνδρομητική υπηρεσία Meta One.

Έτσι, μια γνώση που μέχρι πρόσφατα παρέμενε σχεδόν αποκλειστικά μέσα στα συστήματα της πλατφόρμας -τι κρατά πραγματικά τον χρήστη, τι τον κάνει να πατήσει share και τι τον οδηγεί στο επόμενο βίντεο- αρχίζει να μετατρέπεται και σε προϊόν για τους ίδιους τους creators.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει περιεχόμενο. Είναι τι συμβαίνει όταν η πλατφόρμα που αποφασίζει τι θα δούμε αρχίζει ταυτόχρονα να συμβουλεύει εκείνους που το δημιουργούν για το τι πρέπει να φτιάξουν ώστε να το δούμε.