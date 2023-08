Amazon: Επεκτείνονται στα σουπερμάρκετ οι πληρωμές μέσω παλάμης

Μέχρι το τέλος του έτους, το σύνολο των άνω των 500 καταστημάτων Whole Foods Market στις ΗΠΑ θα διαθέτουν την τεχνολογία Amazon One για πληρωμές και παροχές συνδρομής Prime, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Amazon.

Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες της Whole Foods Market που θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το Amazon One δεν θα χρειάζονται πλέον το πορτοφόλι τους ή ακόμη και το τηλέφωνό τους για να πληρώσουν – θα μπορούν απλά να περνούν την παλάμη τους πάνω από μια συσκευή Amazon One. Για τα μέλη της Prime που συνδέουν το προφίλ τους στο Amazon One με τον λογαριασμό τους στην Amazon, οι εξοικονομήσεις θα εφαρμόζονται αυτόματα.

Το Amazon One είναι επί του παρόντος διαθέσιμο σε περισσότερα από 200 σημεία Whole Foods Market στις ΗΠΑ, σε διάφορες πολιτείες, με την επέκταση να συνεχίζεται και στις υπόλοιπες.

Aυξανόμενη ζήτηση για το Amazon One

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία, εκτός από τη διαθεσιμότητα του Amazon One σε καταστήματα όπως τα Amazon Fresh και οι τοποθεσίες της Whole Foods Market, το Amazon One εμφανίζεται όλο καια περισσότερο ως επιλογή αναγνώρισης και πληρωμής για τους πελάτες τρίτων επιχειρήσεων. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Amazon One με νέους τρόπους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Panera Bread. Η Panera Bread εγκαινίασε πρόσφατα τη δυνατότητα σύνδεσης πιστότητας του Amazon One σε επιλεγμένα εστιατόρια Panera. Με αυτή τη λειτουργία, οι επισκέπτες μπορούν απλώς να περάσουν την παλάμη τους πάνω από τη συσκευή Amazon One και ο συνεργάτης της Panera θα μπορεί να ανασύρει τις πληροφορίες του λογαριασμού επιβράβευσης MyPanera, να χαιρετήσει τον επισκέπτη με το όνομά του και να του προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία. Αφού γίνει η παραγγελία, ο επισκέπτης μπορεί να σαρώσει ξανά την παλάμη του για να πληρώσει.

Στο Coors Field, έδρα της ομάδας MLB Colorado Rockies, η Aramark Sports + Entertainment εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα «επαλήθευσης ηλικίας» του Amazon One. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους ενήλικες πελάτες ηλικίας 21 ετών και άνω να αγοράζουν αλκοολούχα ποτά, σαρώνοντας απλώς την παλάμη τους σε μια συσκευή Amazon One, χωρίς να ψάχνουν για την ταυτότητα.

Οι ταξιδιωτικοί έμποροι λιανικής πώλησης, όπως οι Hudson, CREWS και OHM, κατανοούν τα οφέλη των πληρωμών με παλάμη σε πολυσύχναστα περιβάλλοντα αεροδρομίων και έχουν αναπτύξει το Amazon One στα καταστήματά τους στα αεροδρόμια της Ατλάντα, του Τσάρλεστον, του Ντάλας, του Dulles, του Κάνσας Σίτι, του Λος Άντζελες, του Νιούαρκ, του Νάσβιλ, του Σιάτλ και άλλα.

Οι αθλητικοί χώροι φέρνουν αλλαγές στην εμπειρία των φιλάθλων μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις όπως οι AXS, Compass, Delaware North, Levy, Penn Entertainment, Sodexo και άλλες. Επί του παρόντος, το Amazon One είναι διαθέσιμο σε αθλητικά γήπεδα όπως το Bridgestone Arena, το Climate Pledge Arena, το Globe Life Field, το Lumen Field, το T-Mobile Center, το T-Mobile Park, το NASCAR Raceway και το Kyle Field του Texas A&M, καθώς και σε χώρους ψυχαγωγίας όπως το Hollywood Casino at Greektown στο Ντιτρόιτ και άλλα.

Το Amazon One είναι επίσης διαθέσιμο σε πολλά παντοπωλεία και καταστήματα ψιλικών.

Πώς λειτουργεί το Amazon One

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά το Amazon One μπορούν να προεγγραφούν online με την πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα, τον λογαριασμό Amazon και τον αριθμό κινητού τους και η διαδικασία διαρκεί περίπου ένα λεπτό. Στη συνέχεια, μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής σε δευτερόλεπτα σαρώνοντας την παλάμη τους πάνω από μια συσκευή Amazon One την επόμενη φορά που θα επισκεφθούν ένα συμμετέχον κατάστημα Whole Foods Market – ή οπουδήποτε είναι διαθέσιμο το Amazon One.

Μόλις εγγραφούν, τα μέλη του Amazon Prime θα δουν αυτόματα τις εξοικονομήσεις και άλλα οφέλη των μελών του Prime να εφαρμόζονται στις αγορές τους στα καταστήματα Whole Foods Market. Εναλλακτικά, οι πελάτες μπορούν επίσης να εγγραφούν για το Amazon One στο κατάστημα σε μια συσκευή Amazon One με την πιστωτική τους κάρτα και τον αριθμό τηλεφώνου τους.