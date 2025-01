Ποιος ανακάλυψε την σοκολάτα

H σοκολάτα αρέσει στους περισσότερους- ωστόσο δεν είναι πολλοί σε θέση να πουν από πού προέρχεται. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Live Science, παραμένει άγνωστο ποιος ήταν αυτός που ανακάλυψε πρώτος τον τρόπο παραγωγής της σοκολάτας, μα μάλλον ήταν κάποιος στη Νότια Αμερική, πριν χιλιάδες χρόνια.

Τα αρχαιότερα στοιχεία χρήσης του κακάο (ο αποξηραμένος σπόρος του καρπού από το το δέντρο Theobroma cacao) είναι ηλικίας περίπου 5.300 ετών και βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο Σάντα Άννα Λα Φλόριντα στο νοτιοανατολικό Εκουαδόρ, που αποδίδεται στην κουλτούρα/ πολιτισμό των Mayo-Chinchipe. Ωστόσο θεωρείται πως το φυτό ήταν σε χρήση ανά τη Νότια Αμερική από πολύ πιο πριν, καθώς είχε βγει ήδη από τον φυσικό του χώρο 5.300 χρόνια πριν.

Οι ιθαγενείς της Νότιας Αμερικής, ωστόσο, δεν το κατανάλωναν ως γλυκό: Η σοκολάτα τους διέφερε πολύ από τη σημερινή. Το ρόφημα/ ποτό που προέκυπτε ήταν κατά κανόνα πικρό, ενώ θεωρείται πως τα σάκχαρα στον πολτό που έφτιαχναν χρησιμοποιούνταν και για τη δημιουργία ενός αλκοολούχου ποτού. Σύμφωνα με μελέτη του 2013, θεωρούσαν το ποτό τόσο θεραπευτικό όσο και αφροδισιακό και ήταν δημοφιλές μεταξύ των ελίτ. Σύμφωνα με άρθρο του Boston University, οι Ολμέκοι (έζησαν νότια του σημερινού Μεξικού μεταξύ του 1500 πΧ και του 400 πΧ) θεωρούσαν το κακάο δώρο από τους θεούς.

Το κακάο (οι καλλιέργειές του) ήταν παρόν σχεδόν παντού στην Κεντρική και τη Νότια Αμερική όταν κατέφθασαν οι Ισπανοί κονκισταντόρες κατά τις αρχές του 16ου αιώνα μΧ, και τώρα καλλιεργείται σε τροπικές περιοχές ανά τον κόσμο, ωστόσο το πραγματικό σημείο προέλευσής του θεωρείται πως είναι η λεκάνη του Αμαζονίου, είπε η Κάμερον Μακνίλ, αναπληρωτής καθηγητής Ανθρωπολογίας στο Lehman College στο The City University of New York και αρχαιοβοτανολόγος που έχει δοκιμάσει κακάο ανά την περιοχή.

Άνθρωποι είχαν φτάσει στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής από περίπου 14.500 χρόνια πριν, μα δεν είναι ακριβώς γνωστό πότε έφτασαν οι πρώτοι άνθρωποι στον Αμαζόνιο, όπως είπε. Τα πρώτα ροφήματα κακάo μπορεί να μην ήταν βραστά, όπως η σημερινή ζεστή σοκολάτα. «Έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλη τη Μεσοαμερική, δοκιμάζοντας παραδοσιακά ποτά/ ροφήματα κακάο, και θα έλεγα ότι είναι θερμά, μα όχι ζεστά» είπε στο Live Science. Κάποιες μεσοαμερικανικές συνταγές επίσης χρησιμοποιούν τσίλι για να τα κάνουν πιο καυτερά (όπως για παράδειγμα το xocolatl των Μάγια και των Αζτέκων, από όπου προήλθε η αγγλική λέξη «chocolate») μα είναι άγνωστο ποιοι έβαλαν το τσίλι στις συνταγές για εκείνα τα αρχαία ποτά.

Ένας από τους λόγους που το κακάο είναι δημοφιλές είναι το ότι περιέχει καφεΐνη, όπως και ο καφές (αν και ο καφές και το κακάο δεν συνδέονται). Για τους αρχαίους κατοίκους της Αμερικής, η διέγερση από το κακάο ήταν πιθανότατα ελαφριά, διακριτική, μα παρόλα αυτά αναζωογονητική, σύμφωνα με τη Μακνίλ. Αν και άλλα διεγερτικά υπήρχαν επίσης στη Νότια Αμερική, το κακάο ήταν το μόνο στη Μεσοαμερική, που ήταν και ο λόγος για τον οποίο έγινε δημοφιλές και πηγή πλούτου.

Από τον 16ο αιώνα η σοκολάτα έφτασε από τον Νέο Κόσμο στην Ευρώπη ως ποτό, και σύντομα έγινε σύμβολο πολυτέλειας. Αυτό που θεωρούμε σήμερα ως σοκολάτα, δηλαδή η πλάκα της σοκολάτας, δημιουργήθηκε το 1847, από τη βρετανική εταιρεία J.S. Fry and Sons, σύμφωνα με το The Oxford Companion to Sugar and Sweets.

Το 1795 ο Τζόζεφ Στορς Φράι κατοχύρωσε ευρεσιτεχνία για μια μέθοδο αλέσματος σπόρων κακάο με μια ατμομηχανή. Οι γιοι του αργότερα συνδύασαν σκόνη κακάο, βούτυρο κακάο και ζάχαρη για να φτιάξουν μια στερεή πλάκα/ μπάρα, που έγινε δημοφιλής στην Ευρώπη. Η εταιρεία άρχισε να πουλάει διάφορα προϊόντα, και ανταγωνιστές όπως η Cadbury και η Rowntree’s βοήθησαν στην εξάπλωσή τους. Η νέα αυτή σοκολάτα έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στους Ελβετούς, και τη δεκαετία του 1870 η ελβετική Nestle χρησιμοποίησε γάλα σε σκόνη για να παράγει τις πρώτες μπάρες σοκολάτας γάλακτος. Οι πρώτες μπάρες σοκολάτας γάλακτος από μαζική παραγωγή πωλήθηκαν στις ΗΠΑ το 1900 από τον Μίλτον Χέρσεϊ, που πριν πουλούσε καραμέλες, και οι σοκολάτες έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1920, όταν τα σνακ γίνονταν πολύ δημοφιλή λόγω της Ποτοαπαγόρευσης.