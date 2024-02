Εφημερίδα που κυκλοφόρησε το 1924 είχε προβλέψει πώς θα είναι η ζωή το 2024

Πριν από έναν αιώνα, οι εφημερίδες συνήθιζαν να κάνουν προβλέψεις για το πώς θα είναι η ζωή σε 100 χρόνια… δηλαδή σήμερα. Και παραδόξως, ορισμένες από αυτές δεν απέχουν πολύ από την αλήθεια.

Ο Paul Fairie, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, μοιράστηκε στα social media μερικά αποκόμματα από εφημερίδες του 1924, τα οποία έγιναν αμέσως viral.

«Αυτοκίνητα που κινούνται με ταχύτητες στο κέντρο της πόλης» και «αυτοκίνητα που αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται επ’ άπειρον», όπως είχαν προβληφθεί, έγιναν πραγματικότητα. Ωστόσο, οι αρθρογράφοι-μελοντόλογοι έπεσαν έξω προβλέποντας ότι τα άλογα θα εξαφανιστούν λόγω της αύξησης του αριθμού των οχημάτων.

Τα άλογα συνεχίζουν να αγαπιούνται και να χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς, από τη γεωργία έως την αναψυχή, απλώς όχι ως μεταφορικό μέσο.

Beds will automatically fling children out in the morning pic.twitter.com/OJx8Nj3Hy0

— Paul Fairie (@paulisci) January 1, 2024