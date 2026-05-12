CAFE MELI
Europlan
STORIES

12 Μαΐου 1947: Μια τραγική επέτειος για τον Κρούστα

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 12 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
kroustas
Palermo TECH HUB
Cosmos

Μια τραγική επέτειος για το χωριό, καθώς εκείνη τη μέρα άδικα και χωρίς ίχνος λογικής εξήγησης , τρεις Κρουστιανοί βρήκαν τραγικό και μαρτυρικό συνάμα θάνατο στο Αόρι του Κρούστα.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο Γεώργιος Γεροντής ή Περογιώργης, ο Ιωάννης Χωραφάς ή Κουμπανογιάννης και ο Γεώργιος Κουρίνος ή Κουρναντογιρώγης έχασαν τη ζωή τους στη δίνη του εμφυλίου πολέμου.

Δράστες δωσίλογοι ταγματασφαλίτες που στο όνομα της εθνικοφροσύνης έσπερναν τον τρόμο και τον θάνατο στα Λασιθιώτικα βουνά την εποχή εκείνη.

SUNSTOP

Το φοβερό εκείνο δράμα έμελλε να πάρει όλη την αρχαιοελληνική υπόσταση καθώς οι άδικα σκοτωμένοι έμειναν άταφοι επί τριήμερο… όταν κατάφεραν οι δικοί τους να πάνε στο βουνό και να τους θάψουν στον τόπο δολοφονίας τους, χρόνια αργότερα μετέφεραν οι οικογένειες τα οστά τους στο χωριό.

Σημείωση: Κανένα από τα θύματα δεν συμμετείχε στον εμφύλιο σπαραγμό.

Η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή για πάντα!

Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 12 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

syndromo avanas

Τι είναι το σύνδρομο της Αβάνας;

8 Μαΐου 2026

Γιατί οι Κρητικοί συνηθίζουν να φοράνε το μαύρο πουκάμισο;

7 Μαΐου 2026
marfin

Τραγωδία της Marfin: Ενα έγκλημα χωρίς τιμωρία

5 Μαΐου 2026

Τα έθιμα της Πρωτομαγιάς

1 Μαΐου 2026

Πώς προκλήθηκε η πυρηνική τραγωδία στο Τσέρνομπιλ

26 Απριλίου 2026

Μεσόβουνο: Το χωριό που ξεκληρίστηκε δύο φορές από τους Ναζί

24 Απριλίου 2026

Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 | +Video

21 Απριλίου 2026

Ποιο είναι το παγκόσμιο νόημα της νηστείας

10 Απριλίου 2026

Το έθιμο της Πρωταπριλιάς – Από που προέρχεται

1 Απριλίου 2026

Τσολιάς, εύζωνας: Η πιο αναγνωρίσιμη μορφή της Ελληνικής παράδοσης

25 Μαρτίου 2026
Back to top button