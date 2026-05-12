12 Μαΐου 1947: Μια τραγική επέτειος για τον Κρούστα

Μια τραγική επέτειος για το χωριό, καθώς εκείνη τη μέρα άδικα και χωρίς ίχνος λογικής εξήγησης , τρεις Κρουστιανοί βρήκαν τραγικό και μαρτυρικό συνάμα θάνατο στο Αόρι του Κρούστα.

Ο Γεώργιος Γεροντής ή Περογιώργης, ο Ιωάννης Χωραφάς ή Κουμπανογιάννης και ο Γεώργιος Κουρίνος ή Κουρναντογιρώγης έχασαν τη ζωή τους στη δίνη του εμφυλίου πολέμου.

Δράστες δωσίλογοι ταγματασφαλίτες που στο όνομα της εθνικοφροσύνης έσπερναν τον τρόμο και τον θάνατο στα Λασιθιώτικα βουνά την εποχή εκείνη.

Το φοβερό εκείνο δράμα έμελλε να πάρει όλη την αρχαιοελληνική υπόσταση καθώς οι άδικα σκοτωμένοι έμειναν άταφοι επί τριήμερο… όταν κατάφεραν οι δικοί τους να πάνε στο βουνό και να τους θάψουν στον τόπο δολοφονίας τους, χρόνια αργότερα μετέφεραν οι οικογένειες τα οστά τους στο χωριό.

Σημείωση: Κανένα από τα θύματα δεν συμμετείχε στον εμφύλιο σπαραγμό.

Η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή για πάντα!

Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα