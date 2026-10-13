Το μικρό μυστικό των Φινλανδών για τις κρύες νύχτες

Η Φινλανδία ξέρει από κρύο. Το χιόνι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αρκετούς μήνες κάθε χρόνο. Στον νότο, οι θερμοκρασίες τον χειμώνα κυμαίνονται συνήθως από το μηδέν έως τους 10 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν. Στη Λαπωνία, πέφτουν τακτικά στους -30 βαθμούς και ορισμένες φορές πολύ χαμηλότερα. Η πολική νύχτα μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Πώς καταφέρνουν, λοιπόν, οι Φινλανδοί να κάνουν τα σπίτια τους να φαίνονται ζεστά και φιλόξενα; Σύμφωνα με το γαλλικό Marie France, βασίζονται σε ένα μικρό, οικονομικό αντικείμενο που υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι: το κερί.

Πόση ζέστη δίνει ένα κερί

Ένα κερί αποδίδει περίπου 30 έως 80 watt θερμότητας. Η ποσότητα είναι μικρή, αλλά αν ανάψουν περισσότερα, η επίδρασή τους αθροίζεται. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα La Razón, πέντε ή έξι κεριά σε ένα μικρό, καλά μονωμένο δωμάτιο μπορούν να έχουν αντίστοιχο αποτέλεσμα με ένα μικρό ηλεκτρικό καλοριφέρ στη χαμηλή σκάλα.

Οι Φινλανδοί τα ανάβουν μόλις επιστρέψουν στο σπίτι. Η συνήθεια έχει εξελιχθεί σε καθημερινό τελετουργικό και κοστίζει ελάχιστα.

Πριν σκεφτείτε να κλείσετε τα καλοριφέρ, χρειάζεται μια διευκρίνιση: για να ζεσταθεί πλήρως ένα δωμάτιο θα χρειάζονταν δεκάδες κεριά, κάτι που δεν θα ήταν πρακτικό. Οι Φινλανδοί δεν περιμένουν από τα κεριά να αντικαταστήσουν τον λέβητα. Τα χρησιμοποιούν για να κάνουν τον χώρο πιο φιλόξενο.

Γιατί τα κεριά δημιουργούν αίσθηση θαλπωρής

Το σημαντικότερο όφελος είναι ψυχολογικό. Το φως του κεριού είναι απαλό και τρεμοπαίζει, δημιουργώντας μια πιο ήρεμη ατμόσφαιρα από το έντονο λευκό φως. Βοηθά στη χαλάρωση και δίνει στο δωμάτιο μια αίσθηση προστατευτικού «κουκουλιού», ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.

Αυτό έχει σημασία στις σκανδιναβικές χώρες, όπου το φυσικό φως χάνεται για μεγάλα διαστήματα τον χειμώνα. Τα κεριά καλύπτουν εν μέρει αυτό το κενό και μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση, όταν οι ημέρες είναι σύντομες και μουντές. Όποιος έχει περάσει ένα σκοτεινό, βροχερό απόγευμα Οκτωβρίου με παιδιά που δεν σταματούν να κινούνται, καταλαβαίνει τη γοητεία τους.

Ένα δωμάτιο με αναμμένα κεριά μπορεί ακόμη και να φαίνεται πιο ζεστό απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα. Η χρυσαφένια λάμψη ενισχύει την αίσθηση της θαλπωρής και αρκεί για να κάνει το βράδυ πιο ξεχωριστό.

Πώς να τα χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια

Αν θέλετε να δημιουργήσετε αντίστοιχη ατμόσφαιρα στο σπίτι, χρειάζεται προσοχή. Ο βασικός κίνδυνος είναι η φωτιά, γι’ αυτό ακολουθήστε μερικούς απλούς κανόνες:

Μην αφήνετε ποτέ αναμμένα κεριά χωρίς επίβλεψη.

Τοποθετήστε τα μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα, όπως οι κουρτίνες, και πάνω σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Κρατήστε τα ψηλά και μακριά από παιδιά και κατοικίδια, που μπορεί να τα ρίξουν κάτω.

Σβήστε τα πριν βγείτε από το δωμάτιο ή πριν πάτε για ύπνο.

Προσοχή χρειάζεται και στα αρωματικά κεριά. Ορισμένα απελευθερώνουν χημικές ενώσεις κατά την καύση, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την υγεία, όπως έχει επισημάνει η γαλλική ένωση καταναλωτών CLCV. Αν κάποιο μέλος της οικογένειας αντιδρά στα αρώματα, προτιμήστε άοσμα κεριά.

Για σπίτια με μικρά παιδιά ή περίεργες γάτες, τα ηλεκτρονικά κεριά LED προσφέρουν παρόμοιο απαλό φως χωρίς φλόγα. Δεν ζεσταίνουν τον αέρα, αλλά δημιουργούν την ίδια ζεστή ατμόσφαιρα.

Τα κεριά είναι δυνατό να συνδυαστούν με άλλες απλές κινήσεις που ενισχύουν τη θαλπωρή: βάλτε μια κουβέρτα στον καναπέ, φορέστε χοντρές κάλτσες και κλείστε τις κουρτίνες μόλις νυχτώσει για να περιορίσετε την απώλεια θερμότητας. Τα αεροστόπ στο κάτω μέρος των θυρών κοστίζουν λίγο και μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά.