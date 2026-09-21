Το διάβασμα για ευχαρίστηση μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ευεξία

Το διάβασμα για προσωπική ευχαρίστηση μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ευεξία σε οποιαδήποτε ηλικία, ανεξάρτητα από το τι διαβάζει κανείς, υποστηρίζουν ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Η καθηγήτρια Barbara Sahakian και η δρ Christelle Langley, από το Τμήμα Ψυχιατρικής του πανεπιστημίου, υποστήριξαν ότι η ανάγνωση ενισχύει την ψυχική υγεία και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και μειώνοντας τον κίνδυνο άνοιας.

Η ανασκόπησή τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Medicine, διαπίστωσε ότι η ανάγνωση σε οποιαδήποτε ηλικία βελτιώνει την υγεία του εγκεφάλου και την ψυχική υγεία, ενισχύει τις γνωστικές επιδόσεις και μειώνει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης.

Η Sahakian πρόσθεσε ότι «ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσει κανείς» να διαβάζει, καθώς «μπορεί να προσφέρει οφέλη σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και μέχρι τα βαθιά γεράματα».

«Θα πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά με το διάβασμα»

Η Langley δήλωσε: «Δεδομένου του πόσο ωφέλιμη είναι η ανάγνωση για ευχαρίστηση σε νεαρή ηλικία, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τα παιδιά και τους νέους σε επαφή με το διάβασμα».

Το σημαντικό είναι να βρουν κάτι που πραγματικά θα τους αρέσει να διαβάζουν, μπορεί να είναι μία τηλεοπτική εκπομπή ή ένα παιχνίδι και να το χρησιμοποιήσουμε ως αφετηρία».

Οι επιστήμονες του Κέιμπριτζ συνεργάστηκαν με το The Queen’s Reading Room, τη φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσε η βασίλισσα Καμίλα με στόχο να αναδείξει τα οφέλη της ανάγνωσης στο πλαίσιο του National Year of Reading.

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης, μία μελέτη στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 νέοι διαπίστωσε ότι τα παιδιά που ξεκινούν από μικρή ηλικία να διαβάζουν για ευχαρίστηση έχουν μεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης, καλύτερη μνήμη και καλύτερες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα παιδιά αυτά τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, να αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα ψυχικής υγείας και να ακολουθούν πιο υγιεινούς τρόπους ζωής μεταξύ άλλων, να κοιμούνται περισσότερο και να περνούν λιγότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες.

Οι λέσχες βιβλίου και οι ομάδες ανάγνωσης προσφέρουν επιπλέον οφέλη

Η Sahakian δήλωσε ότι οι λέσχες βιβλίου ή οι ομάδες ανάγνωσης «προσφέρουν επίσης επιπλέον οφέλη μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης».

«Μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αισθάνονται λιγότερο απομονωμένοι και περισσότερο συνδεδεμένοι με τους άλλους, κάτι που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο άνοιας», πρόσθεσε.

Η ανασκόπηση διαπίστωσε επίσης ότι οι ενήλικες ηλικίας 55 ετών και άνω που ασχολούνταν με δραστηριότητες όπως η ανάγνωση είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν γνωστική διαταραχή.