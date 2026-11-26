Οι πωλήσεις χορταστικών τροφίμων, όπως η βρώμη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή πόριτζ, αυξάνονται σημαντικά, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν τροφές που μιμούνται τη δράση των φαρμάκων για την απώλεια βάρους. Η τάση ενισχύεται από τη δημοτικότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προβάλλονται ως «Ozempic της φύσης» ή «Oatzempic».

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Waitrose για τις τάσεις στα τρόφιμα και τα ποτά, οι πωλήσεις της σκωτσέζικης βρώμης της εταιρείας έχουν αυξηθεί κατά 124% μέσα στο 2026. Η έκθεση, η οποία καταγράφει τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν τις αγοραστικές συνήθειες στα σούπερ μάρκετ, περιλαμβάνει επίσης δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία το 64% των καταναλωτών επιλέγει συνειδητά να καταναλώνει τρόφιμα, όπως η βρώμη, που συμβάλλουν στο να αισθάνεται χορτάτο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Τα φάρμακα GLP-1 αναδιαμορφώνουν συνολικά το τοπίο των τροφίμων και των ποτών, ακόμη και για όσους δεν λαμβάνουν τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή», δήλωσε η δρ Τζοάν Λαν, επικεφαλής Υγείας και Διατροφής της Waitrose. «Καθώς αλλάζουν τα πρότυπα της όρεξης, οι αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών στρέφονται προς μικρότερες μερίδες, τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας και επιλογές που προσφέρουν μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού».

Περίπου 2,6 εκατ. ενήλικες λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή για την απώλεια βάρους, σύμφωνα με έρευνα

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Worldpanel by Numerator, στη Μεγάλη Βρετανία τα νοικοκυριά στα οποία ζει τουλάχιστον ένας χρήστης φαρμάκων GLP-1 είναι πλέον περισσότερα από εκείνα που περιλαμβάνουν συνολικά χορτοφάγους και πεσκαταριανούς. Όπως αναφέρει η έρευνα, τον Αύγουστο περίπου 2,6 εκατομμύρια ενήλικες λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή για την απώλεια βάρους, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 700.000 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, η επιρροή των ατόμων που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα στις αγοραστικές συνήθειες είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς σχεδόν οκτώ στους δέκα χρήστες GLP-1 είναι παράλληλα εκείνοι που αναλαμβάνουν κυρίως τις αγορές τροφίμων για το νοικοκυριό τους, σύμφωνα με την έκθεση.

Για τις ανάγκες της έρευνας ερωτήθηκαν λίγο περισσότεροι από 4.000 καταναλωτές. Από όσους δήλωσαν ότι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την απώλεια βάρους, το 88% ανέφερε ότι έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιεί τις αγορές του. Περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη, ενώ το ένα τρίτο ότι έχει περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ. Παράλληλα, ένας στους πέντε έχει αρχίσει να λαμβάνει περισσότερα συμπληρώματα διατροφής, ενώ αντίστοιχο ποσοστό καταναλώνει περισσότερο ψάρι.

Οι όροι «Ozempic της φύσης» και «Oatzempic» περιγράφουν μια σειρά από τάσεις που αναπτύσσονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προωθούν καθημερινές διατροφικές επιλογές ως εναλλακτικές λύσεις στα συνταγογραφούμενα ενέσιμα φάρμακα για την απώλεια βάρους. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται τρόφιμα όπως τα όσπρια, οι σπόροι, οι ξηροί καρποί και τα κονσερβοποιημένα ψάρια, σύμφωνα με τη Waitrose. Πρόκειται, επίσης, για επιλογές που μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή ατόμων που λαμβάνουν φάρμακα τα οποία καταστέλλουν την όρεξη.

Αυξανόμενη στροφή προς τις αλμυρές εκδοχές του πόριτζ

Στο ίδιο πλαίσιο, η Waitrose επισημαίνει ότι η ενίσχυση της περιεκτικότητας των γευμάτων σε φυτικές ίνες, μέσα από μικρές καθημερινές προσθήκες, αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δημοτικότητα στη μαγειρική στο σπίτι. Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν υλικά όπως σπόρους, επικαλύψεις για σαλάτες και προσθήκες σε δημητριακά, προκειμένου να εμπλουτίσουν τα συνηθισμένα γεύματά τους με επιπλέον θρεπτικά συστατικά.

Απρόσμενος πρωταγωνιστής αυτής της τάσης είναι το πόριτζ, ένα οικονομικό και εύκολο στην παρασκευή γεύμα με βάση τη βρώμη, το οποίο η έκθεση χαρακτηρίζει ως ένα από τα σημαντικότερα διατροφικά προϊόντα ευεξίας. Δημιουργοί συνταγών πειραματίζονται με διαφορετικές εκδοχές του, από συνδυασμούς με πάστα μίσο μέχρι γαρνιτούρες με βύσσινο και βούτυρο από φιστίκι Αιγίνης.

«Παρατηρούμε μια αυξανόμενη στροφή προς τις αλμυρές εκδοχές του πόριτζ», δήλωσε η Λαν, προτείνοντας την αντικατάσταση των γλυκών προσθηκών με λάδι τσίλι, ζωμό από κόκαλα και ψητά λαχανικά. Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν ιδανικό τρόπο να δημιουργηθεί ένα γεύμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και υψηλή ικανότητα πρόκλησης κορεσμού.

Η έκθεση αναδεικνύει, επίσης, τις διατροφικές τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν τα προϊόντα τα οποία θα βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ τα επόμενα χρόνια. Οι όροι «switter» (συνδυασμός γλυκού και πικρού) και «fricy» (συνδυασμός φρούτων και πικάντικων γεύσεων) ενδέχεται να είναι ήδη γνωστοί στους καταναλωτές, ωστόσο η γευστική τάση που αναμένεται να κυριαρχήσει το 2027 ονομάζεται «smugar» και συνδυάζει τη ζάχαρη με καραμελωμένες, σχεδόν καμένες, γεύσεις.

Σύμφωνα με τη Waitrose, αυτός ο συνδυασμός καπνιστών και γλυκών γεύσεων αναμένεται να εμφανιστεί σε προϊόντα αρτοποιίας, σε σειρές τροφίμων για μπάρμπεκιου, αλλά και σε επιδόρπια με τελείωμα από πικρή καραμέλα.