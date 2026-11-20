Πρωτεϊνικά ροφήματα, μπάρες, πουτίγκες, ακόμα και ψωμί προωθούνται ως «πηγές πρωτεΐνης», ενώ προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά και εφήβους κατακλύζουν την αγορά. Σε έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν το 2024, σχεδόν οι μισοί από τους περίπου 1.000 γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά τους ηλικίας 13 έως 17 ετών είχαν καταναλώσει συμπληρώματα πρωτεΐνης τον προηγούμενο χρόνο.

Τα αγόρια τα χρησιμοποιούσαν κυρίως για αύξηση μυϊκής μάζας, ενώ τα κορίτσια για απώλεια βάρους. Στη Γερμανία, οι πωλήσεις προϊόντων πρωτεΐνης αυξήθηκαν κατά περίπου 25% μεταξύ Μαρτίου 2024 και Μαρτίου 2025.

Πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε;

Οι πρωτεΐνες αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο του οργανισμού. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την αποκατάσταση ιστών, όπως οι μύες, το δέρμα και τα όργανα, ενώ είναι απαραίτητες για την παραγωγή ενζύμων και αντισωμάτων.

Σύμφωνα με τη Γερμανική Εταιρεία Διατροφής (DGE), ένας υγιής ενήλικας χρειάζεται καθημερινά 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Για παράδειγμα, μια γυναίκα 65 κιλών χρειάζεται περίπου 52 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι καλύπτουν εύκολα αυτές τις ανάγκες μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής. Οι έφηβοι χρειάζονται ελαφρώς περισσότερη πρωτεΐνη, περίπου 0,9 γραμμάρια ανά κιλό βάρους, καθώς βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.

Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι πολλά παιδιά και έφηβοι στη Γερμανία καταναλώνουν ήδη υπερβολικές ποσότητες πρωτεΐνης. Περίπου οι μισοί νέοι ηλικίας 6 έως 17 ετών λαμβάνουν καθημερινά περισσότερο από το διπλάσιο της συνιστώμενης ποσότητας.

Μπορεί η υπερβολική πρωτεΐνη να βλάψει;

Η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού βάρους και να προκαλέσει προβλήματα υγείαςΕικόνα: yurakrasil – stock.adobe.com

Η μακροχρόνια υπερκατανάλωση πρωτεΐνης μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία.Έρευνες έχουν συνδέσει την υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης, ιδιαίτερα ζωικής προέλευσης, με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας αργότερα στη ζωή και ενδεχομένως με πρόωρη έναρξη της εφηβείας.

Παράλληλα, η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να επιβαρύνει τα νεφρά, ειδικά σε άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα ή ανεπαρκή ενυδάτωση.

Πρωτεΐνη, άσκηση και απώλεια βάρους

Η συστηματική άσκηση αυξάνει τις ανάγκες σε πρωτεΐνη. Σύμφωνα με την DGE, αθλητές που προπονούνται εντατικά μπορεί να χρειάζονται από 1,2 έως 2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό βάρους ημερησίως. Οι συστάσεις αυτές αφορούν κυρίως όσους γυμνάζονται πάνω από πέντε ώρες την εβδομάδα.

Η πρωτεΐνη συμβάλλει επίσης στον κορεσμό, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την απώλεια βάρους. Ωστόσο, καθοριστικός παράγοντας παραμένει η συνολική ισορροπία μεταξύ θερμίδων που προσλαμβάνονται και θερμίδων που καταναλώνονται.

Οι ζωικές πρωτεΐνες περιέχουν συνήθως περισσότερα απαραίτητα αμινοξέα. Ωστόσο,τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και τα προϊόντα ολικής άλεσης προσφέρουν επιπλέον φυτικές ίνες, βιταμίνες και υγιεινά λιπαρά. Γι’ αυτό η DGE συνιστά να προτιμώνται κυρίως οι φυτικές πηγές πρωτεΐνης.

Γιατί επικρίνονται τα πρωτεϊνικά συμπληρώματα;

Πολλά πρωτεϊνούχα προϊόντα περιέχουν γλυκαντικά, ζάχαρη, αρώματα και άλλα πρόσθετα. Επιπλέον, σε ορισμένα προϊόντα που διαφημίζονταν για μυϊκή ανάπτυξη έχουν εντοπιστεί ακόμα και μη δηλωμένες απαγορευμένες ουσίες.

Για τους εφήβους υπάρχει και μία ακόμα πιθανή ανησυχία: πολλά πρωτεϊνικά σκευάσματα βασίζονται σε πρωτεΐνες γάλακτος, οι οποίες ενδέχεται να αυξάνουν την παραγωγή σμήγματος και να επιδεινώνουν την ακμή. Αν και η σύνδεση δεν έχει τεκμηριωθεί οριστικά, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή.

Οι ειδικοί αντιμετωπίζουν επίσης με επιφύλαξη τα πρωτεϊνικά σέικ, καθώς ενδέχεται να υποκαταστήσουν τα κανονικά γεύματα, μειώνοντας την πρόσληψη φυτικών ινών και άλλων πολύτιμων θρεπτικών συστατικών.

Τέλος, τα προϊόντα «υψηλής πρωτεΐνης» είναι συνήθως ακριβότερα. Η DGE υπογραμμίζει ότι ακόμα και οι περισσότεροι αθλητές μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω μιας σωστά σχεδιασμένης διατροφής, χωρίς ειδικά συμπληρώματα.