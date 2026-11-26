Το κεφίρ έχει κερδίσει τη θέση του στις καθημερινές μας διατροφικές συνήθειες, χάρη στη χαρακτηριστική του γεύση και την ευκολία με την οποία μπορούμε να το απολαύσουμε. Πέρα όμως από τη δροσερή του γεύση, τι μας προσφέρει πραγματικά ένα ποτήρι κεφίρ; Ποια είναι η διατροφική του αξία και πώς μπορούμε να το εντάξουμε δημιουργικά στη διατροφή μας; Από το πρωινό μέχρι μια διαφορετική πρόταση για το βραδινό τραπέζι, ανακαλύπτουμε τη διατροφική του αξία και νέους τρόπους να το απολαμβάνουμε.

Τι μας προσφέρει διατροφικά ένα ποτήρι κεφίρ;

Ένας απλός τρόπος να εντάξουμε το κεφίρ στην καθημερινή μας διατροφή είναι να απολαύσουμε στο πρωινό μας ένα ποτήρι Κεφίρ ΜΕΒΓΑΛ 1,5% λιπαρά (250 ml), συνδυάζοντάς το με δημητριακά ολικής άλεσης ή φρούτα. Ένα ποτήρι μας προσφέρει 2,3 μg βιταμίνης Β12, 325 mg ασβεστίου και 8,3 g πρωτεΐνης, καλύπτοντας αντίστοιχα το 90%, 41% και 17% των ημερήσιων τιμών αναφοράς για ενήλικες.

Η βιταμίνη Β12 συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό που αποσκοπεί στην παραγωγή ενέργειας, το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών, ενώ η πρωτεΐνη συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Το κεφίρ μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Από το πρωινό μέχρι το βραδινό: πώς το εντάσσουμε στη διατροφή μας;

Η σειρά για παράδειγμα Κεφίρ ΜΕΒΓΑΛ περιλαμβάνει το Κεφίρ ΜΕΒΓΑΛ 1,5% λιπαρά, κατσικίσιο κεφίρ και επιλογές με γεύσεις φρούτων, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επιλέξουμε το προϊόν που ταιριάζει περισσότερο στις διατροφικές μας συνήθειες και στις γευστικές μας προτιμήσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να απολαμβάνουμε ένα ποτήρι κεφίρ (250ml) την ημέρα, επιλέγοντας τη στιγμή και τον τρόπο που μάς ταιριάζει.

Στο μεσημεριανό μας, μπορούμε να επιλέξουμε το Κατσικίσιο Κεφίρ ΜΕΒΓΑΛ και να το συνδυάσουμε με ένα κομμάτι πίτα ή ένα σάντουιτς με ψητά λαχανικά. Η χαρακτηριστική γεύση του κατσικίσιου κεφίρ ταιριάζει ιδιαίτερα με αλμυρές γεύσεις, προσφέροντας έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό.

Αν πάλι προτιμάμε τις γεύσεις φρούτων, μπορούμε να επιλέξουμε κεφίρ με γεύση φράουλα, μύρτιλο ή Κεφίρ ΜΕΒΓΑΛ Lactose Free με γεύση ροδάκινο. Το τελευταίο αποτελεί μια επιλογή για όσους αποφεύγουν τη λακτόζη. Μπορούμε να τα απολαύσουμε σκέτα ή να τα προσθέσουμε στα δημητριακά μας, ανάλογα με τις γευστικές μας προτιμήσεις.

Το βράδυ, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το κεφίρ και σε γευστικές δημιουργίες στην κουζίνα μας. Χάρη στη ρευστή υφή του, αναμειγνύεται εύκολα με λίγη μουστάρδα και ελαιόλαδο, δημιουργώντας ένα γρήγορο και γευστικό ντρέσινγκ που ταιριάζει υπέροχα σε πράσινες σαλάτες και πατάτες.