Η οδήγηση μοτοσικλέτας αυξάνει τη συγκέντρωση και μειώνει το άγχος

Δεν είναι λίγοι οι αναβάτες που περιγράφουν την οδήγηση μοτοσικλέτας ως έναν τρόπο να αποφορτίζονται από την καθημερινότητα και να αφήνουν πίσω τους το άγχος. Πλέον, μια νευροβιολογική έρευνα έρχεται να προσθέσει επιστημονικά δεδομένα σε αυτή την εμπειρία, καταγράφοντας σημαντικές μεταβολές στη λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior του UCLA, με χρηματοδότηση της Harley-Davidson Motor Company, και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Brain Research. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν φορητή τεχνολογία ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, ενώ παράλληλα παρακολούθησαν τον καρδιακό ρυθμό και ορμονικούς δείκτες των συμμετεχόντων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την οδήγηση μοτοσικλέτας.

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά το στρες. Μόλις 20 λεπτά οδήγησης συνδέθηκαν με μείωση κατά 28% των ορμονικών βιοδεικτών του στρες. Παράλληλα, ο καρδιακός ρυθμός αυξήθηκε κατά 11%, ενώ τα επίπεδα αδρεναλίνης κατά 27%, μεταβολές που παραπέμπουν στη φυσιολογική ενεργοποίηση που προκαλεί μια ήπια σωματική δραστηριότητα.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης αυξημένη εγρήγορση και συγκέντρωση. Η εγκεφαλική δραστηριότητα των αναβατών παρουσίασε μεταβολές που συνδέονται με επίπεδα εγρήγορσης αντίστοιχα με εκείνα που έχουν παρατηρηθεί μετά την κατανάλωση ενός φλιτζανιού καφέ. Ταυτόχρονα, ενισχύθηκε η αισθητηριακή εστίαση και η ικανότητα παρακολούθησης των μεταβολών στο περιβάλλον.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με την οδήγηση αυτοκινήτου. Η μοτοσικλέτα φαίνεται να οδηγεί σε μια κατάσταση «ήρεμης εγρήγορσης», με βαθύτερη συγκέντρωση, ενώ οι σχετικές μεταβολές στην εγκεφαλική δραστηριότητα παρέμειναν μετρήσιμες για τουλάχιστον 10 λεπτά μετά τη διαδρομή.

Τα ευρήματα λοιπόν απλά επιβεβαιώνουν αυτό που πολλοί αναβάτες γνωρίζουν εμπειρικά. Στο δρόμο, η συνεχής ανάγκη για παρατήρηση, έλεγχο και άμεση αντίδραση περιορίζει τους περισπασμούς και κρατά το μυαλό απόλυτα προσηλωμένο στο παρόν.