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H Σουηδία επιστρέφει στο μολύβι και το χαρτί και περιορίζει τις οθόνες

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2026
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ΗΣουηδία επαναφέρει σταδιακά τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας στις σχολικές αίθουσες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα βιβλία, το χαρτί και το στυλό, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη μείωση των επιδόσεων στον τομέα της ανάγνωσης, της γραφής και της λεπτής κινητικότητας.

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Η κυβέρνηση της χώρας έχει υιοθετήσει, πλέον, μια πιο «αναλογική» προσέγγιση στην εκπαίδευση, περιορίζοντας τη χρήση οθονών και ψηφιακών εργαλείων, με το σύνθημα «från skärm till pärm» («από την οθόνη στο βιβλιοδετημένο τετράδιο»). Στόχος, όπως υποστηρίζει, είναι η ενίσχυση της συγκέντρωσης και η καλύτερη ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης.

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Στο πλαίσιο των αλλαγών, από το 2025 τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα, ενώ απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, ακόμη και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παράλληλα, έχουν ήδη διατεθεί σημαντικά κονδύλια για την αγορά έντυπων βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, ενώ νέο αναλυτικό πρόγραμμα που θα ενισχύει τη διδασκαλία με βιβλία αναμένεται το 2028.

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Η αλλαγή αυτή έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη εκπαιδευτική πολιτική, που είχε ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία στις τάξεις, με tablet και ψηφιακές πλατφόρμες ήδη από την προσχολική ηλικία. Σήμερα, όμως, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η υπερβολική χρήση οθονών μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση και την απόδοση των μαθητών.

Η συζήτηση, ωστόσο, έχει πολλές πτυχές. Εκπαιδευτικοί, επιστήμονες και εκπρόσωποι του τεχνολογικού κλάδου προειδοποιούν ότι η επιστροφή σε πιο «αναλογικές» μεθόδους μπορεί να αφήσει τους μαθητές λιγότερο προετοιμασμένους για την αγορά εργασίας, όπου οι ψηφιακές δεξιότητες θεωρούνται πλέον απαραίτητες.

Σύμφωνα με έρευνες και εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών, έως και το 90% των επαγγελμάτων στο μέλλον θα απαιτούν βασικές ψηφιακές γνώσεις, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανό «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ των μαθητών.

Την ίδια στιγμή, η Σουηδία επιχειρεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της στις διεθνείς κατατάξεις εκπαίδευσης, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πτώση στα επίπεδα κατανόησης κειμένου και μαθηματικών.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2026
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