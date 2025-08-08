Private dining: Όταν η εστίαση γίνεται προσωπική υπόθεση

Η τάση του private dining, δηλαδή της κατ’ οίκον εστίασης από επαγγελματίες σεφ, κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές, φέρνοντας την εμπειρία ενός fine dining εστιατορίου στην άνεση του σπιτιού ή ακόμη και ενός γιοτ.

Αν και η υπηρεσία προϋπήρχε, ήταν η περίοδος της πανδημίας που την έφερε στο προσκήνιο, ως εναλλακτική λύση απέναντι στους περιορισμούς της μαζικής εστίασης. Έκτοτε, το private dining εξελίχθηκε σε επιλογή κύρους για ιδιωτικά δείπνα, επαγγελματικές συναντήσεις και ειδικές περιστάσεις, με επίκεντρο την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και την ποιοτική πρώτη ύλη.

Ένας από τους επαγγελματίες που υπηρετούν με συνέπεια αυτή τη φιλοσοφία είναι ο σεφ Νίκος Αγγέλης. Όπως ο ίδιος αναφέρει, το The Kitchen Project, η ομάδα που έχει δημιουργήσει, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μαγειρικής και συμβουλευτικής. Ο στόχος τους είναι η βελτιστοποίηση της γευστικής εμπειρίας και της εμπορικής απόδοσης μέσα από στοχευμένο concept development και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται η κατάρτιση εξατομικευμένου μενού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες του οικοδεσπότη και των καλεσμένων όσο και τη λειτουργικότητα του χώρου και του εξοπλισμού. Προηγείται επίσκεψη στον χώρο ώστε να αξιολογηθούν η εργονομία και οι δυνατότητες. Στη συνέχεια, ο σεφ επανέρχεται με προσφορά για το συνολικό κόστος, φροντίζει για την αγορά πρώτων υλών μέσω συνεργατών και αναλαμβάνει την προετοιμασία και το στήσιμο των πιάτων επιτόπου. Ακολουθεί καθαρισμός και αποχώρηση της ομάδας του. Αν το επιτρέπει ο χώρος, υπάρχει και η δυνατότητα για bbq με χρήση ψησταριάς υγραερίου. Κατόπιν αιτήματος, παρέχονται επίσης προτάσεις κρασιών και αναψυκτικών.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι απαιτείται παρουσία στον χώρο τουλάχιστον τρεις ώρες πριν την άφιξη των καλεσμένων, ενώ είναι απαραίτητη η επάρκεια αποθηκευτικού χώρου στο ψυγείο. Το The Kitchen Project προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες όπως εκπαίδευση προσωπικού, food styling, κοστολόγηση προϊόντων, προτάσεις εργονομίας και εξοπλισμού, καθώς και συμβουλευτική για εταιρικά event, γάμους, ιδιωτικές εκδηλώσεις και cooking classes.

Η επαγγελματική διαδρομή του Νίκου Αγγέλη δεν ξεκίνησε από τις κουζίνες, αλλά από τον χώρο της οικονομίας. Γεννημένος στην Αθήνα το 1972, σπούδασε οικονομικές επιστήμες στην ΑΣΟΕΕ και εργάστηκε για χρόνια στον τραπεζικό κλάδο, ώσπου η μαγειρική άρχισε να τον κερδίζει. Όπως εξηγεί, άρχισε να ασχολείται ερασιτεχνικά, πειραματιζόμενος στην κουζίνα του σπιτιού του, μέχρι που προέκυψε η ευκαιρία να εργαστεί επαγγελματικά, αποκτώντας σταδιακά δεξιότητες και εμπειρία. Για μια περίοδο διατήρησε και τις δύο ιδιότητες, αφιερώνοντας χρόνο και υπομονή στη νέα του διαδρομή.

Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό MasterChef το 2018, όπου κατέκτησε την πολυπόθητη ποδιά και μπήκε στο top 50, λειτούργησε ως αφετηρία για τις επόμενες του μαγειρικές εμπειρίες. Στη συνέχεια, αποφοίτησε από τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αναβύσσου με τον τίτλο του σεφ, απέκτησε πιστοποίηση στη ζαχαροπλαστική και είναι επίσης πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων.

Καθοριστική για τη μαγειρική του σκέψη υπήρξε η συνεργασία με επώνυμους αλλά και λιγότερο γνωστούς συναδέλφους του, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με πολυεθνικό όμιλο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, συνεχίζοντας παράλληλα να προσφέρει υπηρεσίες private dining και restaurant consulting.

Όπως φαίνεται, το μοντέλο της προσωποποιημένης εστίασης δεν είναι απλώς μία παροδική μόδα, αλλά μια δυναμική εναλλακτική που αναβαθμίζει την εμπειρία της φιλοξενίας, ενώ δίνει νέο περιεχόμενο στον ρόλο του σεφ εκτός εστιατορίου.

Μέσω Σοφία Κοντογιάννη